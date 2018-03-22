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За оскорбления пользователей Viber оштрафовали жительницу Отрадного

За оскорбления пользователей Viber оштрафовали жительницу Отрадного

Жительница города Отрадный поплатилась за ругань в интернете. В приложении Viber женщина создала чат, в котором высказала оскорбления в адрес одной из его участниц. На горожанку пожаловались в прокуратуру.

На днях дело было рассмотрено в суде. Его фигурантка полностью признала свою 

22 марта 2018, 09:10
Хищение средств из фонда родителей выявили в гимназии №1 в Самаре

Хищение средств из фонда родителей выявили в гимназии №1 в Самаре

Самарская гимназия № 1 снова в центре коррупционного скандала. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту хищения руководством заведения средств из фонда, созданного для выплат педагогам. Деньги собирались за счет добровольных пожертвований родителей. По данным надзорного ведомства, с 

20 марта 2018, 03:21
На 240 тысяч рублей оштрафовали МП «Благоустройство» в Самаре

На 240 тысяч рублей оштрафовали МП «Благоустройство» в Самаре

Самарское муниципальное предприятие «Благоустройство» оштрафовали на 240 тысяч рублей. Прокуратура установила, что руководство компании задерживало оплату работ при осуществлении закупок для нужд города. В отношении директора МП возбуждено 8 дел об административном правонарушении. В частности, он несвоевременно расплатился за поставку 

20 марта 2018, 08:01
Названа сумма штрафа для воспитательницы, заставлявшей детей мыть унитазы в Самаре

Названа сумма штрафа для воспитательницы, заставлявшей детей мыть унитазы в Самаре

Мировой суд вынес решение по ситуации в детском саду №260 в Кировском районе Самары. Родители его воспитанников пожаловались в прокуратуру на то, что воспитатель образовательного учреждения весьма необычным способом приучала малышей к дисциплине. За нарушение порядка она заставляла детей чистить 

14 марта 2018, 09:28
Бандитизм или ревность: В Сызрани злодеи ворвались ночью в дом и избили палками хозяина

Бандитизм или ревность: В Сызрани злодеи ворвались ночью в дом и избили палками хозяина

На днях в Сызрани несколько мужчин ворвались ночью в частный дом и избили деревянными палками хозяина дома, пишет «Маленькая Сызрань». Инцидент случился в переулке Раменский в ночь с 7 на 8 августа. От нападавших досталось и молодой сожительнице хозяина.
13 августа 2017, 02:12
В Самаре судят банду наёмных киллеров

В Самаре судят банду наёмных киллеров

В Самаре судят банду, нападавшую на людей по найму.

К 9 годам колонии особого режима суд уже приговорил организатора этой банды Максима Потапова. По версии следствия, в декабре 2014 года после выхода из колонии за совершение тяжких преступлений мужчина создал в 

17 ноября 2016, 10:34
В Самаре накрыли банду лютых разбойников, работавших в стиле ГТА

В Самаре накрыли банду лютых разбойников, работавших в стиле ГТА

В Самаре сотрудники полиции задержали пятерых мужчин в возрасте от 21 до 26 лет. Их подозревают в серии разбойных нападений, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
Полицейские выяснили, что задержанные причастны, как минимум к 4 фактам преступлений. При этом 
17 октября 2016, 11:11
В Оренбурге ликвидирована банда, промышлявшая грабежами и разбоем

В Оренбурге ликвидирована банда, промышлявшая грабежами и разбоем

В конце 2015 года правоохранителям поступила информация, что группа из нескольких жителей Оренбуржья занимается в регионе разбойными нападениями, кражами и грабежами. Спустя некоторое время, когда оперативные данные уже не вызывали никаких сомнений, была осуществлена операция по задержанию в поселке Весенний. 
14 апреля 2016, 05:56
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