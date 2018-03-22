Жительница города Отрадный поплатилась за ругань в интернете. В приложении Viber женщина создала чат, в котором высказала оскорбления в адрес одной из его участниц. На горожанку пожаловались в прокуратуру.

На днях дело было рассмотрено в суде. Его фигурантка полностью признала свою …