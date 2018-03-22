В Самаре силовики ликвидировали банду, которая занималась грабежами, кражами и вымогательствами. По версии следствия, главарь и организатор – гражданин Казахстана. Помимо него задержаны еще пятеро подозреваемых – это жители Самарской области, один из них ранее судимый. В отношении подозреваемых возбуждены два уголовных дела по статье «Бандитизм» - за создание и руководство бандой и участие в банде, в зависимости от роли фигурантов. По данным силовиков, банда действовала с апреля 2016 года. У них изъяты пистолеты – один травматический, другой сигнальный. Сотовые телефоны преступников значились за другими людьми. Наказание за бандитизм – до 15 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей, сообщили в самарской прокуратуре.
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За оскорбления пользователей Viber оштрафовали жительницу Отрадного
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22 марта 2018, 09:10
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Хищение средств из фонда родителей выявили в гимназии №1 в Самаре
Самарская гимназия № 1 снова в центре коррупционного скандала. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту хищения руководством заведения средств из фонда, созданного для выплат педагогам. Деньги собирались за счет добровольных пожертвований родителей. По данным надзорного ведомства, с …
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20 марта 2018, 03:21
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На 240 тысяч рублей оштрафовали МП «Благоустройство» в Самаре
Самарское муниципальное предприятие «Благоустройство» оштрафовали на 240 тысяч рублей. Прокуратура установила, что руководство компании задерживало оплату работ при осуществлении закупок для нужд города. В отношении директора МП возбуждено 8 дел об административном правонарушении. В частности, он несвоевременно расплатился за поставку …
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20 марта 2018, 08:01
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Названа сумма штрафа для воспитательницы, заставлявшей детей мыть унитазы в Самаре
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14 марта 2018, 09:28
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Бандитизм или ревность: В Сызрани злодеи ворвались ночью в дом и избили палками хозяина
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13 августа 2017, 02:12
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В Самаре судят банду наёмных киллеров
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17 ноября 2016, 10:34
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В Самаре накрыли банду лютых разбойников, работавших в стиле ГТА
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17 октября 2016, 11:11
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В Оренбурге ликвидирована банда, промышлявшая грабежами и разбоем
В конце 2015 года правоохранителям поступила информация, что группа из нескольких жителей Оренбуржья занимается в регионе разбойными нападениями, кражами и грабежами. Спустя некоторое время, когда оперативные данные уже не вызывали никаких сомнений, была осуществлена операция по задержанию в поселке Весенний. …
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14 апреля 2016, 05:56