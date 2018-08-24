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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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Материалы по теме:

По ту сторону решетки: начальника исправительной колонии №3 Андрея Гурьянова арестовали на два месяца

По ту сторону решетки: начальника исправительной колонии №3 Андрея Гурьянова арестовали на два месяца

Начальник исправительной колонии №3 города Новокуйбышевск Андрей Гурьянов останется под стражей на два месяца. Соответствующее решение принял Самарский районный суд.

На заключении Гурьянова под стражу настаивало следствие. По мнению силовиков, находясь на свободе, он мог бы помешать расследованию, оказывая 
24 августа 2018, 12:51
Памятник криминальному авторитету нашли на детской площадке в Самаре

Памятник криминальному авторитету нашли на детской площадке в Самаре

Самару не зря называют городом контрастов. Во дворе дома № 21 по улице Ново-Садовой в областной столице местные жители увидели необычный объект. Прямо на детской площадке стоит могильный памятник. Как пояснили горожане в соцсетях, это гранитный памятник бывшему авторитету Беркуту, 
24 августа 2018, 12:38
«Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы дневного выпуска

«Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы дневного выпуска

Совсем немного времени остается до выхода программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ». О самых интересных событиях на текущий момент вам расскажут ведущая Инна Румянцева и наши корреспонденты. Главные темы выпуска:

Из полпредов в послы. Президент Владимир Путин отправил Михаила Бабича 
24 августа 2018, 12:21
Самарца, «заминировавшего» здание областного МВД, отправили на лечение

Самарца, «заминировавшего» здание областного МВД, отправили на лечение

Вступил в силу приговор в отношении мужчины, который сообщил о заминировании областного Главка полиции. У этого человека диагностировали психическое расстройство и отправили на принудительное лечение.

Напомним, что 5 апреля на портал ФСБ России поступило анонимное сообщение, в котором говорилось 
24 августа 2018, 12:12
В Тольятти пенсионер ранил автоледи ножом, когда она задела его машину

В Тольятти пенсионер ранил автоледи ножом, когда она задела его машину

В четверг, 23 августа, около дома № 50 А по улице Борковской в Тольятти произошла авария. Автоледи при движении «зацепила» другую машину. Водитель пострадавшего авто вышел из салона, ударил 34-летнюю автолюбительницу ножом и скрылся. Свидетели происшествия тут же вызвали «скорую», 
24 августа 2018, 07:59
В Самарской области 30-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 6-летней падчерицы

В Самарской области 30-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 6-летней падчерицы

В Пестравском районе нашей области расследуется чудовищное преступление. 30-летнего мужчину подозревают в изнасиловании шестилетней девочки. Причем она не чужая этому человеку, девочка является его падчерицей. По данным источника в силовых структурах, нападение произошло 20 августа в селе Малоархангельское в доме, 
23 августа 2018, 05:33
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
В самарском ночном клубе ранен молодой мужчина

В самарском ночном клубе ранен молодой мужчина

В ночь с субботы на воскресенье, с 19 на 20 ноября, в одном из самарских ночных клубов на Волжском проспекте случился конфликт между двумя посетителями. Сообщение об инциденте поступило в полицию в 4:15 утра.

Приехав по указанному адресу, полицейские выяснили, что в клубе 

20 ноября 2016, 03:07
Самарец устроил стрельбу возле ТЦ «Аврора»: есть пострадавшие

Самарец устроил стрельбу возле ТЦ «Аврора»: есть пострадавшие

Сегодня утром, 15 октября, возле самарского ТЦ «Аврора» из травматического оружия был ранен человек, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
Как установили сотрудники полиции, между тремя молодыми людьми - 29, 27 и 24 лет - на фоне личной неприязни 

15 октября 2016, 07:00
В Приволжском районе охотник застрелил женщину, собиравшую грибы

В Приволжском районе охотник застрелил женщину, собиравшую грибы

Утром 1 октября в Приволжском районе Самарской области произошло ЧП: на опушке леса, расположенного в километре от деревни Макарьевка Безенчукского района, 41-летний мужчина во время охоты выстрелил в 54-летнюю женщину. От полученных ранений она скончалась на месте.

По предварительным данным следователей, 

4 октября 2016, 11:09
В Самаре бывший зек избил адвоката и прострелил ему ногу

В Самаре бывший зек избил адвоката и прострелил ему ногу

Преступление произошло еще 29 апреля этого года, передает ГУ МВД по Самарской области.

В одном из дворов на Карла Маркса неизвестный злоумышленник избил адвоката, а после прострелил ему ногу. Пострадавший был доставлен в медучреждение с множественными переломами и синяками.
 
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13 августа 2016, 04:53
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