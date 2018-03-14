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Материалы по теме:

Екатерина Балькина стала учителем года Самарской области

Екатерина Балькина стала учителем года Самарской области

12 марта в филармонии было озвучено имя победителя конкурса «Учитель года Самарской области — 2018». За это звание боролись 800 педагогов из всех уголков региона. В финал же профессиональных состязаний вышли пять человек: учитель информатики образовательного центра «Южный город» Екатерина 

13 марта 2018, 08:23
В Оренбурге наградили школьников, спасавших детей на пожаре

В Оренбурге наградили школьников, спасавших детей на пожаре

22 февраля в Оренбурге сотрудники МЧС наградили девятиклассников Егора Махуру и Александра Емельянова из школы №85. Они стали настоящими героями после пожара, который произошел в городе 12 февраля.

ЧП произошло на девятом этаже дома на улице Салмышской. Пока взрослы снимали пожар 

22 февраля 2018, 08:50
Нехватка учебных мест наблюдается в самарских школах

Нехватка учебных мест наблюдается в самарских школах

В Самаре 20 февраля в городской думе на заседании комитета по образованию обсудили рост численности самарских школьников. В школах города наблюдается нехватка учебных мест, сообщает пресс-служба гордумы со ссылкой на данные самарского городского департамента образования.  По статистике, каждый год численность 

22 февраля 2018, 10:52
Американские школьники хотят провести марши за усиление контроля над оружием

Американские школьники хотят провести марши за усиление контроля над оружием

Ученики школы города Парклэнд призывают провести на территории США акции протеста за ужесточение контроля над оборотом оружия, сообщает Интерфакс. Напомним, именно в этом учебном заведении на прошлой неделе произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек.

"24 марта 
19 февраля 2018, 12:44
9 февраля в детсадах Самары распределят свободные места

9 февраля в детсадах Самары распределят свободные места

9 февраля в Самаре пройдет распределение свободных мест в детских садах. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. Всем родителям дошколят, которые еще не встали на очередь, необходимо немедленно отправиться в ближайший МФЦ, и сделать это. Тем же, кто уже записан, рекомендуется 
7 февраля 2018, 08:44
Самарская школа №46, в которой обрушилась часть потолка, откроется 1 сентября 2019 года

Самарская школа №46, в которой обрушилась часть потолка, откроется 1 сентября 2019 года

Глава Самары Елена Лапушкина провела встречу, в рамках которой обсуждалась дальнейшая судьба школы №46. На мероприятии присутствовали родители учеников этого заведения, а также представители профильных департаментов, министерства образования Самарской области и директор образовательного учреждения Людмила Иванова.
Напомним, 4 сентября прошлого года 

1 февраля 2018, 06:28
Сызранские школьники придумали новый спорт - робобоулинг

Сызранские школьники придумали новый спорт - робобоулинг

Похоже, что юные робототехники из Сызрани придумали новый спорт. Называется он робобоулинг.

В новой игре вместо шара используется робот. Его задача состоит в том, чтобы сбить конструкцию из банок, имитирующие кегли, и остановится в точно заданном месте. По условиям 
29 января 2018, 08:48
Геннадий Котельников о сокращении зарплаты медикам

Геннадий Котельников о сокращении зарплаты медикам

Ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий Котельников прояснил ситуацию с сокращением зарплаты работникам клиник. Соответствующая информация поступила в редакцию телекомпании "ТЕРРА" от самих врачей учреждения.

Медики пожаловались, что с мая стимулирующая часть их ежемесячного дохода может сократиться на 60%. 
7 мая 2015, 08:39
Геннадий Котельников: «Мы должны дать талантливым студентам зеленый свет»

Геннадий Котельников: «Мы должны дать талантливым студентам зеленый свет»

Председатель совета ректоров вузов Самарской области Геннадий Котельников прокомментировал ежегодное послание президента России Федеральному Собранию. Напомним, вчера Владимир Путин сообщил, что в приоритете останутся воспитание квалифицированных кадров и меры по сохранению талантов. Глава государства намерен учредить тысячу президентских грантов в 

5 декабря 2014, 03:58
Новые технологии в онкологии обсудят ведущие врачи Самарской области

Новые технологии в онкологии обсудят ведущие врачи Самарской области

4 декабря в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере пройдет научно-практическая конференция «Новые технологии в онкологии».
1 декабря 2014, 07:11
Николай Меркушкин поздравил ректора СамГМУ Геннадия Котельникова с 65-летием

Николай Меркушкин поздравил ректора СамГМУ Геннадия Котельникова с 65-летием

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин в минувшую субботу, 11 января, посетил Самарский государственный медицинский университет. Глава региона решил лично поздравить ректора вуза Геннадия Котельникова с 65-летним юбилеем. Губернатор ознакомился с экспозицией музея одного из ведущих медицинских университетов страны и выразил 

13 января 2014, 11:35
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