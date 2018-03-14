В Самарской области предлагают ввести пятидневку для всех школьников. Такое предложение на заседании регионального правительства 14 марта озвучил председатель областного Совета ректоров, депутат Самарской губдумы, академик РАН Геннадий Котельников.
«Взрослые работают пять дней, дети учатся шесть. Это создает дискомфорт. Дети изнашиваются», — заявил Котельников.
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что программы для повышения качества образования прорабатываются в областном правительстве. Подробности – в выпусках новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ».
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