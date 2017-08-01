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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Под Тольятти «поскользнулась» фура с бананами

Под Тольятти «поскользнулась» фура с бананами

В понедельник, 31 июля, на трассе М-5 в районе Тольятти произошло ДТП с участием фуры. Образовалась пробка. Фото с места происшествия очевидцы опубликовали в социальной сети. По их словам, авария случилась в районе Жигулевского моря.

По предварительным данным, большегрузом «Вольво», груженным 

31 июля 2017, 03:15
Мысли тольяттинцев заморозят до 2067 года

Мысли тольяттинцев заморозят до 2067 года

В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Автограде начали сбор писем потомкам-2067. 12 августа будет заложена капсула с посланиями тольяттинской молодежи 2067 года. Далеко не все доживут до этого времени, однако любой может претендовать на то, чтобы "законсервировать" 
31 июля 2017, 08:43
Чем закончилась история с супербыстрой «Нивой» из Тольятти

Чем закончилась история с супербыстрой «Нивой» из Тольятти

Тольяттинский спасатель Андрей Дербенев сообщил в "Фейсбуке", что местная ГИБДД отменила штраф в 5 тысяч рублей, выписанный за езду на автомобиле "Нива" якобы со скоростью в 206 километров в час. Курьезная ситуация вызвала огромный резонанс. О гоночной "Ниве", 
31 июля 2017, 08:28
Самарское ЖКХ понизили: горожане высказались по поводу качества работы коммунальщиков

Самарское ЖКХ понизили: горожане высказались по поводу качества работы коммунальщиков

Опубликованы результаты опроса россиян о качестве работы коммунальных служб в разных городах России. На их основе специалисты портала «Домофонд» составили рейтинг. Всего в него включили 100 крупнейших городов страны. От Самарской области в него вошли два города – региональная столица 

27 июля 2017, 04:20
Двухлетний малыш стал невольным участником массового ДТП под Самарой

Двухлетний малыш стал невольным участником массового ДТП под Самарой

В понедельник, 24 июля, под Самарой произошло массовое ДТП. С места аварии в карете скорой помощи увезли двухлетнего малыша. Мальчик находился в детском кресле на заднем сиденье автомобиля «Лада Ларгус».

Авария произошла около двух часов дня на третьем километре дороги Кинель 

25 июля 2017, 05:08
В Самаре ночью «десятка» сбила 2-летнюю девочку

В Самаре ночью «десятка» сбила 2-летнюю девочку

В ночь с пятницы на субботу, с 21 на 22 июля, в Самаре в результате ДТП пострадал малолетний ребёнок. Примерно в 1:20 на улице Физкультурной водитель автомобиля ВАЗ-21104 сбил двухлетнюю девочку.

По предварительной информации сотрудников полиции, за рулём вазовской 
22 июля 2017, 02:54
13-летнего мальчика проткнуло штырем в летнем лагере в Тольятти

13-летнего мальчика проткнуло штырем в летнем лагере в Тольятти

В тольяттинской больнице прооперировали 13-летнего мальчика, получившего травму в летнем лагере на полуострове Копылово. По данному факту прокуратурой Комсомольского района поводится проверка.
 
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел на спортивной базе «Плес». Когда подросток начал перелезать через забор, за 

19 июля 2017, 05:06
Видео: в Самаре горят арбузы

Видео: в Самаре горят арбузы

В ночь на понедельник, 10 июля, под Самарой загорелась фура с арбузами. Фото и видео с места ЧП появилось в социальных сетях. По словам очевидцев, инцидент произошел на трассе М-5 в районе села Курумоч. Машину вместе с грузом практически полностью 
10 июля 2017, 01:35
В Самарской области прорвало дамбу, разрушена дорога

В Самарской области прорвало дамбу, разрушена дорога

Отряд самарских спасателей отправлен на место ЧП. В среду, 28 июня, в Самарской области прорвало дамбу. Это случилось из-за подъема уровня воды в пруду Центральный. Он находится в селе Колокольцовка, в Красноармейском районе.

«Произошло частичное размытие грунта дамбы. В 
29 июня 2017, 04:32
В Самаре в районе пересечения улиц Ставропольской и Ново-Вокзальной стоят трамваи

В Самаре в районе пересечения улиц Ставропольской и Ново-Вокзальной стоят трамваи

Движение вагонов трамваев 13, 7 и 23 парализовано как вниз, так и вверх по улице Ставропольской. Сотни людей идут пешком. Причина ЧП пока неясна. 

 
27 июня 2017, 06:36
ЧП на одной из самарских стройплощадок: водитель КАМАЗа чудом остался жив

ЧП на одной из самарских стройплощадок: водитель КАМАЗа чудом остался жив

Жив остался, что называется, чудом. На улице Луначарского, где возводится 25-этажный жилой дом, с большой высоты рухнула люлька с цементным раствором. Рамиз Кадыров рассказывает, именно на его Камаз эти утром обрушалась люлька, которой поднимали наверх раствор. Она весила около двух 

27 июня 2017, 06:20
В Сызрани водитель «выронил» школьника из салона маршрутки

В Сызрани водитель «выронил» школьника из салона маршрутки

В понедельник, 26 июня, в Сызрани в результате ДТП с участием общественного транспорта пострадал подросток. 13-летний мальчик выпал из салона маршрутки Citroen. Инцидент произошел в 14 часов.

По версии полицейских, водитель не убедился в безопасности маневра и начал движение. 
27 июня 2017, 06:00
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