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Под Тольятти «поскользнулась» фура с бананами
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31 июля 2017, 03:15
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Мысли тольяттинцев заморозят до 2067 года
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Автограде начали сбор писем потомкам-2067. 12 августа будет заложена капсула с посланиями тольяттинской молодежи 2067 года. Далеко не все доживут до этого времени, однако любой может претендовать на то, чтобы "законсервировать" …
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31 июля 2017, 08:43
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Чем закончилась история с супербыстрой «Нивой» из Тольятти
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31 июля 2017, 08:28
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Самарское ЖКХ понизили: горожане высказались по поводу качества работы коммунальщиков
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27 июля 2017, 04:20
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Двухлетний малыш стал невольным участником массового ДТП под Самарой
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25 июля 2017, 05:08
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В Самаре ночью «десятка» сбила 2-летнюю девочку
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22 июля 2017, 02:54
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13-летнего мальчика проткнуло штырем в летнем лагере в Тольятти
В тольяттинской больнице прооперировали 13-летнего мальчика, получившего травму в летнем лагере на полуострове Копылово. По данному факту прокуратурой Комсомольского района поводится проверка.
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19 июля 2017, 05:06
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Видео: в Самаре горят арбузы
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10 июля 2017, 01:35
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В Самарской области прорвало дамбу, разрушена дорога
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29 июня 2017, 04:32
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В Самаре в районе пересечения улиц Ставропольской и Ново-Вокзальной стоят трамваи
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27 июня 2017, 06:36
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ЧП на одной из самарских стройплощадок: водитель КАМАЗа чудом остался жив
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27 июня 2017, 06:20
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В Сызрани водитель «выронил» школьника из салона маршрутки
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27 июня 2017, 06:00