13 мая в Самару прибудет Кубок чемпионата мира по футболу FIFA. Наш город станет четвертым в стране, в котором побывает спортивный трофей, после Владивостока, Новосибирска и Екатеринбурга.

Кубок пробудет в столице губернии три дня. 13 и 14 мая он будет выставляться …