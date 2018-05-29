В Самаре 29 мая торжественно открылась пятизвездочная гостиница южнокорейской сети Lotte. Отель построили в историческом центре Самары, недалеко от площади Куйбышева, где во время ЧМ-2018 по футболу пройдет фестиваль болельщиков FIFA. В новой гостинице будут жить спортсмены и представители федерации. Пока гостей заселяют только в номера на трех этажах, остальные еще в процессе подготовки. Всего в гостинице 15 этажей, десять с видом на Волгу и Самару. Интерьеры напоминают декорации к фильму «Великий Гэтсби» в стиле «ар-деко» - это модернизированная классика, которая дарит элегантный комфорт всем гостям. Для них здесь будут доступны 197 номеров от «супериор» размером 35 квадратных метров до президентских апартаментов в 145 квадратов. Цены в среднем начинаются от 13 тысяч рублей за сутки. Весь персонал гостиницы получил специальное образование, а накануне чемпионата мира по футболу проходит дополнительную подготовку. Во время мундиаля здесь будут жить футбольные сборные и официальные представители FIFA. Подробности и видео – в выпусках новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ».
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