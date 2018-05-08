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«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 мая 2018г  
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Материалы по теме:

В Тольятти на торгах купили долг бизнесмена Ягутяна

В Тольятти на торгах купили долг бизнесмена Ягутяна

В Тольятти долг предпринимателя Гаика Ягутяна в размере почти 41 миллион рублей купили за 20 тысяч. Право требования этих денег было выставлено на торги в рамках процедуры банкротства управляющей компании «Серебряная Молния», которой руководил Ягутян. Согласно сообщению на едином федеральном 

8 мая 2018, 07:31
Более 50 квартир приобретут для детей-сирот в Тольятти

Более 50 квартир приобретут для детей-сирот в Тольятти

В Тольятти приобретут более 50 квартир для детей-сирот, следует из сообщения на портале госзакупок. Закупка каждой из них проводится отдельным аукционом. Максимальная цена квартиры – 1 миллион 300 тысяч рублей, площадь - 33 квадратных метра. Это соответствует примерно 40 тысячам 

8 мая 2018, 03:10
Пойманного с оружием наркодилера осудили в Тольятти

Пойманного с оружием наркодилера осудили в Тольятти

В Тольятти суд вынес приговор местному жителю, пойманному с наркотиками и оружием. Наркодилера выследили сотрудники регионального управления ФСБ. 30 августа 2017-го его задержали на территории арендуемого им гаражного бокса. Тольяттинец грузил в принадлежащий ему автомобиль партии наркотиков. В машине нашли 

8 мая 2018, 11:37
Мужчина украл девять сковородок из торгового центра в Тольятти

Мужчина украл девять сковородок из торгового центра в Тольятти

В полицию обратился владелец одного из супермаркетов в Тольятти. При просмотре записей с камер видеонаблюдения он заметил подозрительного покупателя. Молодой человек сложил в сумку 9 сковородок и 4 крышки и вынес их из торгового зала, не заплатив. Стоимость украденного товара 

7 мая 2018, 03:01
Пронесло: рядом с Тольятти прошел смерч

Пронесло: рядом с Тольятти прошел смерч

В воскресенье жители Тольятти увидели редкое природное явление - смерч. Вихрь зародился недалеко от города и кружил рядом с Автоградом. Жилых домов атмосферное явление не коснулось.
Как сообщало Приволжское УГМС, во многих районах региона ожидается похолодание. Такая погода продержится до среды. 

4 сентября 2017, 12:27
На Тольятти налетел смерч, рухнула крыша здания, есть фото

На Тольятти налетел смерч, рухнула крыша здания, есть фото

Во вторник, 20 июня, на Тольятти налетел смерч, произошло обрушение крыши офисного центра на улице Дзержинского, сообщают очевидцы. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. По предварительной информации, люди не пострадали. Разбиты десятки машин.
20 июня 2017, 02:12
Самара превращается в пустыню

Самара превращается в пустыню

Блогер maxim_warrior интересуется, кто в Самаре отвечает за пыль? "Не пора ли начать убирать ее с улиц с нашего прекрасного города? Куда можно настучать, чтобы кому надо выдали волшебного пендаля?" - вопрошает автор. Комментаторы пишут, что "ничего с пылью в 

14 апреля 2017, 05:17
Ученые: Домашняя пыль может оказаться причиной астмы, бесплодия и рака

Ученые: Домашняя пыль может оказаться причиной астмы, бесплодия и рака

Группа американских ученых доказала, что домашняя пыль в 90% случаев может приводить к таким заболеваниям, как астма, бесплодие и рак. О результатах исследования рассказывается в издании Environmental Science and Technology.
В процессе своей работы ученые проанализировали образцы домашней пыли в 

14 сентября 2016, 12:22
Ученые: Состав домашней пыли позволяет выяснить, где расположен дом и кто в нем живет

Ученые: Состав домашней пыли позволяет выяснить, где расположен дом и кто в нем живет

Бактерии, которые содержатся в домашней пыли, позволяют определить, где расположен дом, живут ли в нем домашние животные, а также какого пола в нем обитают люди.

Как заявили в университете Боулдера (штат Колорадо, США), ежедневно в каждом доме находится огромное 
26 августа 2015, 11:45
Учёные: Аллергия у детей связана с загрязненным воздухом

Учёные: Аллергия у детей связана с загрязненным воздухом

Канадские ученые пришли к выводу, что причиной аллергии у детей чаще всего является загрязненный воздух. Вот почему этот недуг особенно распространен в крупных городах. В целях уменьшения симптомов болезни специалисты рекомендуют почаще проветривать комнату, в которой находится ребенок.

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5 мая 2015, 04:06
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