Блогер maxim_warrior интересуется, кто в Самаре отвечает за пыль? "Не пора ли начать убирать ее с улиц с нашего прекрасного города? Куда можно настучать, чтобы кому надо выдали волшебного пендаля?" - вопрошает автор. Комментаторы пишут, что "ничего с пылью в …