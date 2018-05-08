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В Тольятти на торгах купили долг бизнесмена Ягутяна
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8 мая 2018, 07:31
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Более 50 квартир приобретут для детей-сирот в Тольятти
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8 мая 2018, 03:10
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Пойманного с оружием наркодилера осудили в Тольятти
В Тольятти суд вынес приговор местному жителю, пойманному с наркотиками и оружием. Наркодилера выследили сотрудники регионального управления ФСБ. 30 августа 2017-го его задержали на территории арендуемого им гаражного бокса. Тольяттинец грузил в принадлежащий ему автомобиль партии наркотиков. В машине нашли …
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8 мая 2018, 11:37
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Мужчина украл девять сковородок из торгового центра в Тольятти
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7 мая 2018, 03:01
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Пронесло: рядом с Тольятти прошел смерч
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4 сентября 2017, 12:27
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На Тольятти налетел смерч, рухнула крыша здания, есть фото
Во вторник, 20 июня, на Тольятти налетел смерч, произошло обрушение крыши офисного центра на улице Дзержинского, сообщают очевидцы. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. По предварительной информации, люди не пострадали. Разбиты десятки машин.
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20 июня 2017, 02:12
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Самара превращается в пустыню
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14 апреля 2017, 05:17
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Ученые: Домашняя пыль может оказаться причиной астмы, бесплодия и рака
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14 сентября 2016, 12:22
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Ученые: Состав домашней пыли позволяет выяснить, где расположен дом и кто в нем живет
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26 августа 2015, 11:45
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Учёные: Аллергия у детей связана с загрязненным воздухом
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5 мая 2015, 04:06