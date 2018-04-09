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Материалы по теме:

Чтобы не попасться на измене жене, тольяттинец инсценировал собственное ограбление

Чтобы не попасться на измене жене, тольяттинец инсценировал собственное ограбление

Супружеская измена подвела жителя Тольятти под уголовную статью. 27-летний мужчина заявил полицейским, что стал жертвой нападения. Молодой человек работает таксистом. По его словам, он подвозил ночью клиента. В какой-то момент злоумышленник выхватил нож, приставил его к горлу водителя, а потом 

9 апреля 2018, 12:37
Мужчина сломал замок и угнал велосипед в Тольятти

Мужчина сломал замок и угнал велосипед в Тольятти

На днях за помощью к тольяттинским полицейским обратился 29-летний мужчина. Он рассказал, что у него угнали велосипед. Транспортное средство он оставил в подъезде дома на улице Тополиной, привязав его к перилам противоугонным тросом.

Прибывшие правоохранители осмотрели место происшествия. Один из соседей 

9 апреля 2018, 09:09
Новый завод Valeo появится в Самарской области

Новый завод Valeo появится в Самарской области

Французский концерн Valeo намерен работать в Самарской области. Свой бизнес компания хочет разместить на территории Тольятти. Соответствующий протокол о намерениях был подписан между представителями французской стороны и руководства Автограда.

«Французские компании уже представлены в Тольятти,  отметила посол Франции Сильви Берманн. - Компания Валео, бесспорно, 

9 апреля 2018, 08:01
В блогах: про «грабительский перерасчет» за тепло в Тольятти

В блогах: про «грабительский перерасчет» за тепло в Тольятти

В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в Автограде назревает коммунальный бунт. Жители Центрального района, дома которых обслуживает УК № 3, негодуют: многим из них, под предлогом холодной зимы 2016/2017 годов, произвели перерасчет за тепло, накинув несколько тысяч рублей сверху. 

6 апреля 2018, 05:44
ЧП на нефтеналивном танкере ликвидировано в Самаре

ЧП на нефтеналивном танкере ликвидировано в Самаре

В Самаре в четверг, 5 апреля, на Волге загорелся нефтеналивной танкер. Ранее сообщалось, что инцидент произошел на территории судоремонтного завода на улице Белорусской в Куйбышевском районе примерно в 12:30. Возгорание произошло в двухэтажной рубке. Судно готовили к утилизации и распиливали 

5 апреля 2018, 06:23
Взрыв прогремел в элитной высотке на Ново-Садовой в Самаре

Взрыв прогремел в элитной высотке на Ново-Садовой в Самаре

Сегодня, 3 апреля, поздно вечером жителей центра Самары серьезно напугал хлопок и дым, который повалил из окна одной из многоэтажек на улице Ново-Садовой. На место ЧП были вызваны специалисты городских экстренных служб.
 
Как проинформировали в регуправлении МЧС, звонок на 
3 апреля 2018, 11:01
Частный дом сгорел вечером в Шигонском районе

Частный дом сгорел вечером в Шигонском районе

Вечером 28 марта в Самарской области произошел крупный пожар. В селе Усолье Шигонского района на улице Киселева горел частный дом. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

На тушение выезжали 8 пожарных на двух машинах. Ликвидация возгорания заняла 32 минуты. О пострадавших 

29 марта 2018, 08:54
Балкон упал с третьего этажа дома в Чапаевске

Балкон упал с третьего этажа дома в Чапаевске

ЧП произошло рано утром 28 марта в Чапаевске. С третьего этажа четырехэтажного дома на улице в Чапаевске рухнул балкон. Судя по всему, конструкция не выдержала веса снега. Балкон упал на козырек магазина, расположенного на первом этаже.

В результате происшествия никто не 

28 марта 2018, 05:11
В Самаре пенсионерке поездом отрезало ногу

В Самаре пенсионерке поездом отрезало ногу

Инцидент случился в районе ЖД-переезда у пересечения улицы XXII Партсъезда с Заводским шоссе, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на источники в оперативных структурах.

ЧП произошло еще в пятницу, 12 января, примерно в 11:58. Под поезд попала 62-летняя 
14 января 2018, 01:26
Учёные обнаружили связь между повреждениями мозга и преступными наклонностями

Учёные обнаружили связь между повреждениями мозга и преступными наклонностями

Исследователи из Гарвардского университета в Кембридже сделали заключение, что повреждение одного из участков мозга может стать причиной совершения преступления. Как отмечают ученые, изменения в головном мозге могут произойти и без механических повреждений. Причиной этому может стать также стресс или генетическая 

19 декабря 2017, 02:22
В Ульяновске врачи спасли жизнь комбайнеру, который лишился ног

В Ульяновске врачи спасли жизнь комбайнеру, который лишился ног

О чрезвычайном происшествии в Цильнинском районе рассказали региональные информагентства. Местный житель, работая на комбайне, получил тяжелейшую травму и лишился обеих ног.
Мужчину быстро отправили в стационар. Операцию врачи больницы проводили на протяжении полутора часов. В итоге они смогли спасти жизнь 

14 ноября 2017, 09:15
До 2-х лет тюрьмы: Житель самарского села Светлое Поле разбил клюшкой голову ребенку

До 2-х лет тюрьмы: Житель самарского села Светлое Поле разбил клюшкой голову ребенку

В селе Светлое Поле Красноярского района 21-летнего местного жителя обвиняют в умышленном нанесении травмы несовершеннолетнему хоккейной клюшкой на льду, сообщает прокуратура Самарской области.
 
Как установили в надзорном ведомстве, в конце декабря прошлого года молодой человек играл в хоккей на 
26 августа 2017, 04:12
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