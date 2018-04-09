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Чтобы не попасться на измене жене, тольяттинец инсценировал собственное ограбление
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9 апреля 2018, 12:37
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Мужчина сломал замок и угнал велосипед в Тольятти
На днях за помощью к тольяттинским полицейским обратился 29-летний мужчина. Он рассказал, что у него угнали велосипед. Транспортное средство он оставил в подъезде дома на улице Тополиной, привязав его к перилам противоугонным тросом.
Прибывшие правоохранители осмотрели место происшествия. Один из соседей …
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9 апреля 2018, 09:09
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Новый завод Valeo появится в Самарской области
Французский концерн Valeo намерен работать в Самарской области. Свой бизнес компания хочет разместить на территории Тольятти. Соответствующий протокол о намерениях был подписан между представителями французской стороны и руководства Автограда.
«Французские компании уже представлены в Тольятти, отметила посол Франции Сильви Берманн. - Компания Валео, бесспорно, …
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9 апреля 2018, 08:01
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В блогах: про «грабительский перерасчет» за тепло в Тольятти
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6 апреля 2018, 05:44
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ЧП на нефтеналивном танкере ликвидировано в Самаре
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5 апреля 2018, 06:23
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Взрыв прогремел в элитной высотке на Ново-Садовой в Самаре
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3 апреля 2018, 11:01
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Частный дом сгорел вечером в Шигонском районе
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29 марта 2018, 08:54
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Балкон упал с третьего этажа дома в Чапаевске
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28 марта 2018, 05:11
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В Самаре пенсионерке поездом отрезало ногу
Инцидент случился в районе ЖД-переезда у пересечения улицы XXII Партсъезда с Заводским шоссе, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на источники в оперативных структурах.
ЧП произошло еще в пятницу, 12 января, примерно в 11:58. Под поезд попала 62-летняя …
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14 января 2018, 01:26
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Учёные обнаружили связь между повреждениями мозга и преступными наклонностями
Исследователи из Гарвардского университета в Кембридже сделали заключение, что повреждение одного из участков мозга может стать причиной совершения преступления. Как отмечают ученые, изменения в головном мозге могут произойти и без механических повреждений. Причиной этому может стать также стресс или генетическая …
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19 декабря 2017, 02:22
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В Ульяновске врачи спасли жизнь комбайнеру, который лишился ног
О чрезвычайном происшествии в Цильнинском районе рассказали региональные информагентства. Местный житель, работая на комбайне, получил тяжелейшую травму и лишился обеих ног.
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14 ноября 2017, 09:15
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До 2-х лет тюрьмы: Житель самарского села Светлое Поле разбил клюшкой голову ребенку
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26 августа 2017, 04:12