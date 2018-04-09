Мужчина сломал замок и угнал велосипед в Тольятти На днях за помощью к тольяттинским полицейским обратился 29-летний мужчина. Он рассказал, что у него угнали велосипед. Транспортное средство он оставил в подъезде дома на улице Тополиной, привязав его к перилам противоугонным тросом. Прибывшие правоохранители осмотрели место происшествия. Один из соседей …