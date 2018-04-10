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Двое детей устроили пожар на балконе дома в Тольятти
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10 апреля 2018, 10:22
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Чтобы не попасться на измене жене, тольяттинец инсценировал собственное ограбление
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9 апреля 2018, 12:37
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Рабочему предприятия оторвало ногу в Тольятти
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9 апреля 2018, 10:10
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Мужчина сломал замок и угнал велосипед в Тольятти
На днях за помощью к тольяттинским полицейским обратился 29-летний мужчина. Он рассказал, что у него угнали велосипед. Транспортное средство он оставил в подъезде дома на улице Тополиной, привязав его к перилам противоугонным тросом.
Прибывшие правоохранители осмотрели место происшествия. Один из соседей …
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9 апреля 2018, 09:09
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Снег в апреле впервые за 17 лет выпал на побережье Японского моря
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8 апреля 2018, 09:49
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За ворошение снега на тротуар собираются штрафовать в Самаре
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8 апреля 2018, 02:44
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В Самаре затапливает дворы, из которых УК не вывозили вовремя снег
5 апреля глава Самары Елена Лапушкина провела оперативное совещание, посвященное работам в рамках месячника по благоустройству города. Одним из вопросов мероприятия стала очистка внутриквартальных территорий города от снега. Все чаще в областном центре затапливает дворы, из которых несвоевременно вывозилась снежно-ледяная …
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6 апреля 2018, 08:43
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Крыша жилого дома не выдержала веса снега и рухнула в Новокуйбышевске
3 апреля в Новокуйбышевске произошло ЧП. В одном из жилых домов рухнула кровля. Скорее всего, она не выдержала веса выпавшего снега, который не успели вовремя очистить. Ситуацию прокомментировал глава города Сергей Марков.
«Кровля по данному дому взята в работу по восстановлению управляющей компанией "ЖУК". …
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4 апреля 2018, 11:45
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Пенсионерка выжила, упав с девятого этажа в Тольятти
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29 марта 2018, 12:36
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Выжить в падении
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12 февраля 2016, 03:29
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Ребенок выжил, выпав из окна 12 этажа жилого дома
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1 сентября 2015, 07:29
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Спад на китайском фондовом рынке сравнили с биржевым крахом 1929 года
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28 июля 2015, 04:36