11
12
06
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 9 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888888   .d8888b.    .d8888b.   8888888b.                  888    888  8888888b.  
       d88P  d88P  Y88b  d88P  Y88b  888   Y88b                 888    888  888  "Y88b 
      d88P   888         888    888  888    888                 888    888  888    888 
     d88P    888d888b.   888         888   d88P  88888b.d88b.   8888888888  888    888 
  88888888   888P "Y88b  888  88888  8888888P"   888 "888 "88b  888    888  888    888 
   d88P      888    888  888    888  888         888  888  888  888    888  888    888 
  d88P       Y88b  d88P  Y88b  d88P  888         888  888  888  888    888  888  .d88P 
 d88P         "Y8888P"    "Y8888P88  888         888  888  888  888    888  8888888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Двое детей устроили пожар на балконе дома в Тольятти

Двое детей устроили пожар на балконе дома в Тольятти

9 апреля в Тольятти был зафиксирован пожар. ЧП произошло на балконе дома №22 по улице 70 лет Октября. Двое детей, которых родители оставили одних, решили поиграть с огнем. Шалость едва не закончилась трагедией. Дым, поваливший с балкона, вовремя заметили соседи 

10 апреля 2018, 10:22
Чтобы не попасться на измене жене, тольяттинец инсценировал собственное ограбление

Чтобы не попасться на измене жене, тольяттинец инсценировал собственное ограбление

Супружеская измена подвела жителя Тольятти под уголовную статью. 27-летний мужчина заявил полицейским, что стал жертвой нападения. Молодой человек работает таксистом. По его словам, он подвозил ночью клиента. В какой-то момент злоумышленник выхватил нож, приставил его к горлу водителя, а потом 

9 апреля 2018, 12:37
Рабочему предприятия оторвало ногу в Тольятти

Рабочему предприятия оторвало ногу в Тольятти

ЧП произошло на одном из тольяттинских предприятий 8 апреля. Около 12:00 ногу рабочего затянуло в транспортер. В результате происшествия мужчине ампутировало часть конечности, а также раздробило кость.

34-летний пострадавший впал в состояние шока. Для него сразу были вызваны врачи 
9 апреля 2018, 10:10
Мужчина сломал замок и угнал велосипед в Тольятти

Мужчина сломал замок и угнал велосипед в Тольятти

На днях за помощью к тольяттинским полицейским обратился 29-летний мужчина. Он рассказал, что у него угнали велосипед. Транспортное средство он оставил в подъезде дома на улице Тополиной, привязав его к перилам противоугонным тросом.

Прибывшие правоохранители осмотрели место происшествия. Один из соседей 

9 апреля 2018, 09:09
Снег в апреле впервые за 17 лет выпал на побережье Японского моря

Снег в апреле впервые за 17 лет выпал на побережье Японского моря

Капризы погоды продолжают удивлять. На днях сюрприз ожидал жителей побережья Японского моря. В апреле в префектуре Фуки выпал снег. Такого там не бывало последние 17 лет. Температура воздуха составляла всего 5 градусов Цельсия, что в тех местах характерно для февраля, 
8 апреля 2018, 09:49
За ворошение снега на тротуар собираются штрафовать в Самаре

За ворошение снега на тротуар собираются штрафовать в Самаре

В Самаре на одном из совещаний в мэрии, посвящённом весеннему благоустройству, был поднят вопрос о ворошении снега. В 90% случаев его уборка с тротуаров осуществляется по элементарной технологии – посредством раскидывания последнего с газонов на тротуары и проезжую часть, для 
8 апреля 2018, 02:44
В Самаре затапливает дворы, из которых УК не вывозили вовремя снег

В Самаре затапливает дворы, из которых УК не вывозили вовремя снег

5 апреля глава Самары Елена Лапушкина провела оперативное совещание, посвященное работам в рамках месячника по благоустройству города. Одним из вопросов мероприятия стала очистка внутриквартальных территорий города от снега. Все чаще в областном центре затапливает дворы, из которых несвоевременно вывозилась снежно-ледяная 

6 апреля 2018, 08:43
Крыша жилого дома не выдержала веса снега и рухнула в Новокуйбышевске

Крыша жилого дома не выдержала веса снега и рухнула в Новокуйбышевске

3 апреля в Новокуйбышевске произошло ЧП. В одном из жилых домов рухнула кровля. Скорее всего, она не выдержала веса выпавшего снега, который не успели вовремя очистить. Ситуацию прокомментировал глава города Сергей Марков.

«Кровля по данному дому взята в работу по восстановлению управляющей компанией "ЖУК". 

4 апреля 2018, 11:45
Пенсионерка выжила, упав с девятого этажа в Тольятти

Пенсионерка выжила, упав с девятого этажа в Тольятти

Вечером, 28 марта на бульваре Гая в Тольятти произошло ЧП. Там с балкона 9-этажа выпала 60-летняя женщина. Пострадавшая рухнула в глубокий сугроб. Он несколько смягчил удар, и спас женщине жизнь. С травмами она была доставлена в больницу.

Прибывшие врачи 
29 марта 2018, 12:36
Выжить в падении

Выжить в падении

326 человек с начала года доставили кареты скорой помощи в больницы области с различными травмами, вызванными падениями на обледенелых тротуарах и дорогах. 
12 февраля 2016, 03:29
Ребенок выжил, выпав из окна 12 этажа жилого дома

Ребенок выжил, выпав из окна 12 этажа жилого дома

Инцидент произошел в подмосковном городе Одинцово.

1 сентября мальчик 2011 г.р. выпал из окна жилой многоэтажки. Несмотря на то что ребенок пролетел 12 этажей, он выжил, у него диагностирован перелом позвоночника. Сейчас малыш находится в больнице. Стражи порядка выясняют 
1 сентября 2015, 07:29
Спад на китайском фондовом рынке сравнили с биржевым крахом 1929 года

Спад на китайском фондовом рынке сравнили с биржевым крахом 1929 года

Эксперты считают: то, что сейчас происходит на фондовом рынке Поднебесной, схоже с состоянием американской биржи перед крахом 29 года прошлого века. По мнению Томаса Р. Демарка, создателя DeMark Analytics, менее чем через месяц китайский индекс рухнет еще на 14%, достигнув 
28 июля 2015, 04:36
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх