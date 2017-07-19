В Самарской области 18 тысяч 400 человек нетрудоустроены. При этом уровень безработицы составляет всего 1%. И официально она снижается. Тем временем, в регионе грядут новые сокращения. Если верить полномочному представителю президента в ПФО, на Автовазе в ближайшие два года сократят 8 с половиной тысяч сотрудников. Пресс-служба автогиганта сообщала о планах уволить 740 человек.
В настоящий момент в Самарской области без работы больше 18 тысяч человек. В то же время трудоустройство предлагают 30 тысяч работодателей. То есть при желании, работа найдется для каждого. Тем ни менее, представители компаний говорят, найти действительно толкового специалиста сейчас весьма непросто.
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