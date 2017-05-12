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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 мая 2017г 
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Работы мало: 30 самарцев бьются за кресло чиновника

Работы мало: 30 самарцев бьются за кресло чиновника

В Самарской области на одну вакансию приходится 8 желающих, выяснили в службе исследований HeadHunter. Сложнее всего сейчас найти работу кандидатам из сферы «Госслужба», где на одно место претендует 30 человек. Также высока конкуренция - от 13 до 15 соискателей - 

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Работодателей обяжут выявлять у сотрудников болезни и провожать на учебу

Работодателей обяжут выявлять у сотрудников болезни и провожать на учебу

Минтруд хочет обязать работодателей выявлять профессиональные заболевания у сотрудников. В ведомстве считают, что если у работника обнаружены первые признаки профнедуга, то человека следует «переобучать и переводить на другое место». Чиновники аргументируют, что будет «правильней деньги по несчастным случаям на производстве 

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Полицейские ищут очевидцев ограбления самарского офиса банка

Полицейские ищут очевидцев ограбления самарского офиса банка "Солидарность"

Речь идет об офисе, расположенном на пересечении улицы Победы и проспекта Кирова. По оперативным данным, 3 февраля в 16:25 в кредитное учреждение ворвались двое неизвестных в масках, вооруженные пистолетами. Украли 3 миллиона рублей и 10 тысяч долларов. А потом скрылись 

7 февраля 2017, 03:08
В Самаре мошенники хотели украсть в банке 32 миллиона, но «спалились» на грязных ногтях

В Самаре мошенники хотели украсть в банке 32 миллиона, но «спалились» на грязных ногтях

В Самаре завершился суд над бандой мошенников. Они пытались «обчистить» банковский счёт одного из предпринимателей с помощью поддельных документов.
 
Одним из соучастников преступления стала работница банка, имевшая доступ к информации о потенциальной жертве. Злоумышленники изготовили поддельный паспорт на имя 

10 декабря 2016, 03:31
В Самаре грабители похитили из банка более 10 млн рублей

В Самаре грабители похитили из банка более 10 млн рублей

В Самаре двое неизвестных злоумышленников в масках, вооруженных пистолетами, отобрали у кассира банка более 10 млн рублей. Дерзкое ограбление произошло среди бела дня вчера, 24 августа.
 
Как пишет портал 63.ru со ссылкой на ГУ МВД по Самарской области, добычей 

25 августа 2016, 11:19
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