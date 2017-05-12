Согласно результатам всероссийского опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ в начале 2017 года, работа в кредитно-финансовой сфере по-прежнему престижна - так считают 23% россиян. Кредитно-финансовая сфера традиционно входит в ТОП-3 привлекательных сфер трудовой деятельности, уступая только нефтегазовой отрасли (44%) и государственной службе (24%). При этом 68% жителей нашей страны не сомневаются в том, что банки – ответственные работодатели, своевременно выплачивающие зарплату и соблюдающие трудовое законодательство.
«АктивКапитал Банк» - динамично развивающаяся кредитная организация, в которой сегодня работают около 600 человек. 92% персонала имеют высшее профильное образование, несколько топ-менеджеров удостоены ученой степени. Банк заинтересован в привлечении высококвалифицированных специалистов и обеспечивает комфортные условия для их профессионального и карьерного роста.
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