В Самарской области будут судить двоих жителей Кинеля, которые обвиняются в серии краж. Поймать их помог работник одного из ломбардов. Он сообщил полицейским, что к нему регулярно приносят вещи и технику, в законности происхождения которых у него возникли сомнения.
Оперативная информация полностью подтвердилась. Двое злоумышленников регулярно обворовывали строящиеся частные дома и гаражи. В помещения они проникали, срезая замки и отгибая створки окон. Их добычей становились газовые котлы, строительные инструменты, дорогостоящая бытовая техника и электротовары. Общий ущерб, причиненный их действиями, оценивается в миллион рублей.
Похищенное имущество обвиняемые вывозили на автомобилях и сдавали в ломбарды и скупщикам краденого. Часть вещей на сумму в 600 тысяч рублей правоохранители смогли изъять. Во всех криминальных эпизодах мужчины сознались.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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