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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

Отелло по-самарски: в Волжском районе ревнивец чуть не сжег свою подругу

Отелло по-самарски: в Волжском районе ревнивец чуть не сжег свою подругу

В Самарской области ведется проверка криминального случая, в результате которого серьезно пострадал человек. Днем в воскресенье, 7 октября, с территории строящегося частного дома в селе Воскресенка Волжского района в больницу доставили 56-летнюю женщину. У пострадавшей были ожоги головы и тела 
10 октября 2018, 09:35
Специалисты подсчитали, что на свою зарплату могут купить жители разных городов России

Специалисты подсчитали, что на свою зарплату могут купить жители разных городов России

Специалисты агентства РИА Рейтинг проанализировали муниципальную статистику в сотне наиболее крупных городов России с января по июнь текущего года. Они брали данные о средней зарплате и стоимости стандартного потребительского набора.
 
Результаты исследования показали, что уровень зарплат в разных городах весьма неравномерен, 
10 октября 2018, 09:26
В Самаре «пятнадцатая» протаранила бетонный столб на Луначарского

В Самаре «пятнадцатая» протаранила бетонный столб на Луначарского

Во вторник, 9 октября, на пересечении улиц Мичурина и Луначарского в Самаре «пятнадцатая» врезалась в бетонный столб на обочине. Причем, водитель протаранил сооружение на скорости, так что машина свалила часть дорожного ограждения. У легковушки повреждены капот, бампер, фары и левая 
10 октября 2018, 08:38
В Самаре Kia сбила 10-летнего велосипедиста на «зебре»

В Самаре Kia сбила 10-летнего велосипедиста на «зебре»

В понедельник, 8 октября, в областной столице произошла авария, в которой пострадал велосипедист. По материалам Госавтоинспекции, в 15:00 40-летний водитель ехал на иномарке Kia Sportage по проспекту Ленина со стороны Осипенко. Напротив дома № 1 по проспекту Ленина автомобилист сбил 
9 октября 2018, 10:06
В России банки будут наказывать за «развод» клиентов на допуслуги

В России банки будут наказывать за «развод» клиентов на допуслуги

В России за последний год почти в 2 раза увеличилось число случаев нарушений прав граждан при получении услуг в кредитных учреждениях. Чаще всего, по информации Банка России, жертвами становятся клиенты, которые хотят разместить денежные средства на депозите. Недобросовестные банковские консультанты 
9 октября 2018, 09:49
Для «Самара Арены» сделают канализацию за 245,5 млн рублей

Для «Самара Арены» сделают канализацию за 245,5 млн рублей

Департамент градостроительства Самары объявил электронный аукцион на строительство системы сбора поверхностных сточных вод с площадки стадиона «Самара Арена». Начальная цена контракта составляет 245,5 млн рублей. Заявки от желающих стать исполнителями работ принимаются до 22 октября, а сам аукцион пройдет 29 
9 октября 2018, 09:06
В Самаре чиновник заплатит штраф за игнорирование обращения горожанина

В Самаре чиновник заплатит штраф за игнорирование обращения горожанина

В Самаре оштрафовали чиновника — начальника отдела потребительского рынка администрации Советского района. В июле один из жителей города обратился в администрацию с письменным заявлением, но ему так и не ответили. Оскорбленный самарец пожаловался в прокуратуру. Только после начала прокурорской проверки, 
4 октября 2018, 10:12
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