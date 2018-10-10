В Самаре чиновник заплатит штраф за игнорирование обращения горожанина В Самаре оштрафовали чиновника — начальника отдела потребительского рынка администрации Советского района. В июле один из жителей города обратился в администрацию с письменным заявлением, но ему так и не ответили. Оскорбленный самарец пожаловался в прокуратуру. Только после начала прокурорской проверки, …