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Отелло по-самарски: в Волжском районе ревнивец чуть не сжег свою подругу
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10 октября 2018, 09:35
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Специалисты подсчитали, что на свою зарплату могут купить жители разных городов России
Специалисты агентства РИА Рейтинг проанализировали муниципальную статистику в сотне наиболее крупных городов России с января по июнь текущего года. Они брали данные о средней зарплате и стоимости стандартного потребительского набора.
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10 октября 2018, 09:26
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В Самаре «пятнадцатая» протаранила бетонный столб на Луначарского
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10 октября 2018, 08:38
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В Самаре Kia сбила 10-летнего велосипедиста на «зебре»
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9 октября 2018, 10:06
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В России банки будут наказывать за «развод» клиентов на допуслуги
В России за последний год почти в 2 раза увеличилось число случаев нарушений прав граждан при получении услуг в кредитных учреждениях. Чаще всего, по информации Банка России, жертвами становятся клиенты, которые хотят разместить денежные средства на депозите. Недобросовестные банковские консультанты …
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9 октября 2018, 09:49
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Для «Самара Арены» сделают канализацию за 245,5 млн рублей
Департамент градостроительства Самары объявил электронный аукцион на строительство системы сбора поверхностных сточных вод с площадки стадиона «Самара Арена». Начальная цена контракта составляет 245,5 млн рублей. Заявки от желающих стать исполнителями работ принимаются до 22 октября, а сам аукцион пройдет 29 …
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9 октября 2018, 09:06
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В Самаре чиновник заплатит штраф за игнорирование обращения горожанина
В Самаре оштрафовали чиновника — начальника отдела потребительского рынка администрации Советского района. В июле один из жителей города обратился в администрацию с письменным заявлением, но ему так и не ответили. Оскорбленный самарец пожаловался в прокуратуру. Только после начала прокурорской проверки, …
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4 октября 2018, 10:12