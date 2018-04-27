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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 апреля 2018г 
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Долги за тепло «Авиакора» и «Кузнецова» будут взысканы через суд

В Самаре энергетики намерены через суд взыскивать долги за тепло с крупных предприятий. Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» будет взыскивать долги за теплоэнергию с заводов «Кузнецов» и «Авиакор». По данным энергетиков, общая задолженность клиентов самарского филиала компании за тепло достигла 8,5 

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Сотрудник СИЗО попался на взятке в Тольятти

В Тольятти будут судить оперуполномоченного СИЗО-4. Он обвиняется в получении взятки. По версии следствия, сотрудник изолятора взял от заключенного 61 тысячу рублей за право пользования мобильным телефоном и общее покровительство. Деньги ему были переведены на карту.

Во время следствия мужчина полностью 

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АвтоВАЗу к осени спишут миллиардные долги

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12 апреля 2018, 04:04
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Трех мужчин-приставов вызвала пьяная жительница Новокуйбышевска

На днях новокуйбышевские приставы провели рейд по должникам. В частности, они посетили женщину, которая давно не платила за коммунальные услуги. У нее накопился долг в 115 тысяч рублей.

На момент прихода приставов женщина была сильно пьяна. Визитеры потребовали, чтобы она явилась 

29 марта 2018, 11:34
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Тольяттинская фирма задолжала бывшим сотрудникам более 4 миллионов рублей

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29 марта 2018, 10:42
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Все долги по зарплате игроков ЦСК ВВС за январь и февраль погашены

Все долги по зарплате игроков самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС за январь и февраль  выплачены. До конца текущей недели планируется погасить задолженность за март. Об этом сообщило министерство спорта Самарской области. Совместно с руководством ХК ЦСК ВВС ведомство продолжает заниматься 
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Начались выплаты долгов по зарплатам перед работниками «Автовазагрегата»

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14 марта 2018, 04:30
Россияне смогут пожаловаться на задержку зарплаты через мобильное приложение

Россияне смогут пожаловаться на задержку зарплаты через мобильное приложение

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26 января 2018, 10:48
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