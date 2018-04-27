«Завод керамзитового гравия» в Октябрьске задолжал зарплату своим работникам. По состоянию на март 127 сотрудникам не выплатили 6 миллионов 144 тысячи рублей. В дело вмешалась прокуратура.
Надзорная служба применила целый комплекс мер для разрешения ситуации. Было возбуждено 13 дел об административных правонарушениях, в суд направлено свыше 600 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании не выплаченной заработной платы, внесены представления об устранении выявленных нарушений закона.
В итоге, все закончилось банкротством завода. Сразу после того, как его имущество было продано на торгах, долги перед людьми погасили в полном объеме, сообщает прокуратура Самарской области.
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