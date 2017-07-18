В Самаре прошла акция протеста против так называемого "закона о шлепках" Жители Самары собрались на улице Ленинградской, чтобы выразить свой протест новым поправкам в статью о побоях Уголовного кодекса. Речь идет об изменениях, согласно которым если кто-то избил своих родителей, детей, супруга, братьев, сестер или других родственников, ему грозит лишение свободы. …