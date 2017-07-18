Они призывают сохранить Самарский архитектурно-строительный институт. С плакатами вышли сотрудники учебного заведения. По очереди. Ведь этот пикет одиночный. Такая форма протеста не требует согласования с городскими властями.
Юлия Галицкова, доцент АСИ:
- Сейчас очень много преподавателей на кафедре ждут своего сокращения. Сотрудники тоже в напряженном состоянии. Я хочу, чтобы наш вуз существовал и получил свою независимость обратно.
Светлана Мухортова, ведущий инженер Управления научно-исследовательских работ АСИ:
- Все студенты уезжают в другие вузы, например, в Казань, еще в какие-то вузы страны. То есть у нас на глазах разваливается архитектурно-строительное образование нашего региона.
У Галины Коноплиной большая часть жизни связана со строительным институтом. Именно в этом вузе она получила высшее образование. Здесь же проработала больше 30 лет. Но сейчас ведущий инженер вместе с еще 122 специалистами оказалась в списке на увольнение, подготовленном техническим университетом.
Галина Коноплина, ведущий инженер управления научно-исследовательских работ АСИ:
- Вся жизнь моя здесь. Это моя родина, малая родина. Поэтому мне очень жаль, что разрушают вуз с 85-летней историей. До слез жаль. Мы так рады были, что опорный институт создали на базе СамГТУ. Мы думали, новые перспективы будут, все новое, и финансирование, и студентов больше. А в результате оказалось, что нас просто уничтожают.
Ранее ректор технического университета Дмитрий Быков пояснял, что увольнение сотрудников, незадействованных в педагогической работе, вынужденная при слиянии двух структур мера. Тем не менее, тем, кто попал под сокращение, предлагают вакантные места.
Дмитрий Быков, ректор СамГТУ:
- Есть начальник отдела здесь, и есть начальник отдела там. При слиянии двух начальников быть не может. Но когда человек, который из АСИ или из "политеха" претендует на должность начальника - собирается аттестационная комиссия и заслушивает людей. И тот, кто более квалифицированный, становится начальником отдела.
Кстати, изначально сотрудники АСИ хотели организовать массовый митинг. Было заявлено участие до 100 человек. Соответствующую заявку направили в Администрацию Самары. Но в проведении мероприятия около здания вуза им отказали.
Сергей Петров, директор научно-технического центра АСИ:
- Было предложено провести его в сквере Маяковского в пределах Запорожской и улицы Гагарина. Данная площадка находится достаточно далеко от строительного института, и тех целей, которые мы хотели заявить, мы там бы не достигли.