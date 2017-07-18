6
41
09
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
12 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Новокуйбышевске рабочие хлебозавода объявили забастовку

В Новокуйбышевске рабочие хлебозавода объявили забастовку

Работники старейшего продовольственного предприятия города объявили акцию протеста по итальянской системе. Они находятся на рабочих местах, но отказываются исполнять обязанности.

По словам бастующих, около двух десятков водителей-экспедиторов в течение нескольких месяцев не получают указанную в трудовом договоре премию в размере 30% 

16 ноября 2016, 12:59
В Самаре прошла акция протеста против так называемого

В Самаре прошла акция протеста против так называемого "закона о шлепках"

Жители Самары собрались на улице Ленинградской, чтобы выразить свой протест новым поправкам в статью о побоях Уголовного кодекса. Речь идет об изменениях, согласно которым если кто-то избил своих родителей, детей, супруга, братьев, сестер или других родственников, ему грозит лишение свободы. 

24 октября 2016, 06:24
Самарские аэрокос и госунивер попали в Топ-200 лучших вузов стран БРИКС

Самарские аэрокос и госунивер попали в Топ-200 лучших вузов стран БРИКС

Два самарских вуза - аэрокосмический и классический государственный университеты - попали в Топ-200 лучших высших учебных заведений стран БРИКС. Рейтинг по итогам 2015 года подготовили британская компания Quacquarelli Symonds и "Социальный навигатор" агентства "РИА Новости". При ранжировании учитывались академическая репутация, 
8 июля 2015, 11:49
Объединение двух самарских вузов затягивается

Объединение двух самарских вузов затягивается

Речь идет о задержке процесса присоединения к СГЭУ Самарской академии государственного и муниципального управления.

Причина в том, что власти Самары тормозят процесс передачи имущества муниципальной академии на баланс СГЭУ, без которого слияние невозможно. Сейчас СаГМУ располагает двумя корпусами на 
23 июня 2015, 03:36
Самару посетит премьер-министр России Дмитрий Медведев

Самару посетит премьер-министр России Дмитрий Медведев

С рабочим визитом Самарскую область посетит председатель правительства страны Дмитрий Медведев. В областной столице его ждут в конце февраля – начале марта. Точных сроков пока не называется.
В Самару премьер-министр прибудет в сопровождении главы федерального Министерства образования Дмитрия Ливанова. Гостям 

13 февраля 2015, 10:54
На сайте МВД Чечни появились фото с акции против карикатур на пророка Мухаммеда

На сайте МВД Чечни появились фото с акции против карикатур на пророка Мухаммеда

Сегодня, 19 января, в Грозном прошла акция протеста против оскорбления чувств верующих, проведенная по инициативе духовенства Чечни. По данным МВД по Чеченской Республике, в мероприятии приняли участие более 1 млн человек. Происшествий в ходе акции не зафиксировано, отмечается в сообщении 
19 января 2015, 04:36
Практика в Сбербанке становится доступнее для студентов самарских вузов

Практика в Сбербанке становится доступнее для студентов самарских вузов

В 2013 году более 200 учащихся ведущих самарских вузов успешно прошли практику в отделениях Сбербанка. Платформой для погружения в профессиональную деятельность выступили три крупных подразделения Сбербанка, расположенных на территории Самары: самарское отделение, центр сопровождения клиентских операций «Ладья», управление Поволжского банка. 

4 февраля 2014, 04:44
С дачников «Зеленой рощи» требуют полтора миллиона рублей

С дачников «Зеленой рощи» требуют полтора миллиона рублей

Прошлым летом в дачном массиве под Новосемейкино гремели выстрелы, этим - садоводы столкнулись с новой бедой: полуторамиллионным долгом. Люди уверяют: за охрану платили, но прежний председатель не оставил никаких подтверждающих чеков.

Дмитрий Пупков, член правления СНТ «Зеленая роща», владелец дачного участка:

6 августа 2013, 01:47
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна