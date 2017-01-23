10
43
25
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 23 января 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888888888    .d8888b.             d8b  888                 Y88b   d88P 
 888         d88P  Y88b            Y8P  888                  Y88b d88P  
 888         888                        888                   Y88o88P   
 8888888b.   888d888b.    .d88888  888  88888b.   888  888     Y888P    
      "Y88b  888P "Y88b  d88" 888  888  888 "88b  888  888      888     
        888  888    888  888  888  888  888  888  888  888      888     
 Y88b  d88P  Y88b  d88P  Y88b 888  888  888 d88P  Y88b 888      888     
  "Y8888P"    "Y8888P"    "Y88888  888  88888P"    "Y88888      888     
                              888                                       
                              888                                       
                              888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Тольятти гендиректор фирмы не заплатил сотрудникам полмиллиона

В Тольятти гендиректор фирмы не заплатил сотрудникам полмиллиона

Генеральный директор тольяттинской фирмы «Монолит» признан виновным в невыплате зарплаты своим работникам. Уголовное дело возбудили следователи Автозаводского района Тольятти. Обвинение Владимиру Черкесову предъявили по статье  полная невыплата заработной платы более двух месяцев. По данным следствия, людям не платили с января 

10 января 2017, 10:04
Forbes назвал 12 отраслей России с самыми большими зарплатами

Forbes назвал 12 отраслей России с самыми большими зарплатами

В новый рейтинг от Forbes вошли 12 отраслей экономики России, в которых, по мнению составителя, самые большие зарплаты.  В тройке лидеров оказались нефтегазовый кластер, тяжелая промышленность и телекоммуникационные компании. При этом речь идет только об оплате труда первых руководителей.
Продолжили 

28 ноября 2016, 05:07
Опрос ВЦИОМ: 75% россиян получают «белую зарплату»

Опрос ВЦИОМ: 75% россиян получают «белую зарплату»

В РФ актуальность проблемы безработицы в октябре этого года немного выросла, однако в сравнении с аналогичным прошлогодним показателем ситуация представляется менее напряженной. Так утверждают эксперты ВЦИОМ. О том, что среди их знакомых есть люди, потерявшие в этом году работу, авторам 

17 ноября 2016, 02:13
Почти 50% россиян готовы работать за «серую» зарплату

Почти 50% россиян готовы работать за «серую» зарплату

В России с начала года сразу на 6 процентов - с 41 до 47 - выросло количество граждан, согласных работать за «черную» и «серую» зарплату. Такие данные в ходе опроса были получены исследователями из центра Superjob.ru. Свою позицию респонденты чаще 

1 ноября 2016, 03:43
Более 70 работников ПЖРТ Центрального района Тольятти 2 месяца сидят без зарплаты

Более 70 работников ПЖРТ Центрального района Тольятти 2 месяца сидят без зарплаты

В прокуратуру района обратились сотрудники коммунального предприятия. В ходе проверки надзорного ведомства выяснилось, что руководство общества с ограниченной ответственность "ПЖРТ Центрального района г.Тольятти" задолжало около 1 миллиона рублей. Два месяца не получают зарплату 71 человек. Последний раз деньги выдавали за 

26 октября 2016, 08:23
Работникам

Работникам "АвтоВАЗагрегата" окажут единовременную помощь

На следующей неделе Правительство Самарской области начнет выплачивать единовременную материальную помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации - многодетным семьям, инвалидам - сотрудникам обанкротившегося"АвтоВАЗагрегата". Основные долги по зарплате должны быть выплачены в течение двух месяцев. Такого результата будет добиваться комиссия, в 

9 сентября 2016, 05:48
Почти 253 миллиона рублей задолжали работодатели жителям Самарской области

Почти 253 миллиона рублей задолжали работодатели жителям Самарской области

Зарплату в срок не платят 45 организаций - рассказали "ТЕРРЕ" в региональной прокуратуре. 20 компаний-должников находятся в стадии банкротства.
34 миллиона до сих пор не выплачено коллективу АвтоВАЗагрегата. При этом общая ситуация, по данным прокуратуры, только усугубляется. Вскрываются новые факты 

6 сентября 2016, 01:10
Арбитраж Самарской области признал «АвтоВАЗагрегат» банкротом

Арбитраж Самарской области признал «АвтоВАЗагрегат» банкротом

«АвтоВАЗагрегат», до недавнего времени один из основных поставщиков тольяттинского автогиганта, признан банкротом. Такое решение принято арбитражным судом Самарской области. Для погашения долгов по зарплате рабочим предприятия и его дочерних компаний к концу августа перечислено 156 миллионов рублей. Общая сумма задолженности 

30 августа 2016, 03:25
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна