Своевременно не могут рассчитаться с персоналом предприятия из Тольятти, Октябрьска и Сызранского района.
По данным Самарастата, вся просроченная задолженность сложилась в организациях обрабатывающих производств и образования. Причина - отсутствие собственных средств. Впрочем, с декабря 2016 года по январь 2017-го сумма задолженности сократилась на 14.3% или на 7.4 миллиона рублей. Данные представлены без учёта субъектов малого предпринимательства.
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В Тольятти гендиректор фирмы не заплатил сотрудникам полмиллиона
Генеральный директор тольяттинской фирмы «Монолит» признан виновным в невыплате зарплаты своим работникам. Уголовное дело возбудили следователи Автозаводского района Тольятти. Обвинение Владимиру Черкесову предъявили по статье полная невыплата заработной платы более двух месяцев. По данным следствия, людям не платили с января …
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10 января 2017, 10:04
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Forbes назвал 12 отраслей России с самыми большими зарплатами
В новый рейтинг от Forbes вошли 12 отраслей экономики России, в которых, по мнению составителя, самые большие зарплаты. В тройке лидеров оказались нефтегазовый кластер, тяжелая промышленность и телекоммуникационные компании. При этом речь идет только об оплате труда первых руководителей.
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28 ноября 2016, 05:07
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Опрос ВЦИОМ: 75% россиян получают «белую зарплату»
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17 ноября 2016, 02:13
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Почти 50% россиян готовы работать за «серую» зарплату
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1 ноября 2016, 03:43
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Более 70 работников ПЖРТ Центрального района Тольятти 2 месяца сидят без зарплаты
В прокуратуру района обратились сотрудники коммунального предприятия. В ходе проверки надзорного ведомства выяснилось, что руководство общества с ограниченной ответственность "ПЖРТ Центрального района г.Тольятти" задолжало около 1 миллиона рублей. Два месяца не получают зарплату 71 человек. Последний раз деньги выдавали за …
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26 октября 2016, 08:23
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Работникам "АвтоВАЗагрегата" окажут единовременную помощь
На следующей неделе Правительство Самарской области начнет выплачивать единовременную материальную помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации - многодетным семьям, инвалидам - сотрудникам обанкротившегося"АвтоВАЗагрегата". Основные долги по зарплате должны быть выплачены в течение двух месяцев. Такого результата будет добиваться комиссия, в …
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9 сентября 2016, 05:48
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Почти 253 миллиона рублей задолжали работодатели жителям Самарской области
Зарплату в срок не платят 45 организаций - рассказали "ТЕРРЕ" в региональной прокуратуре. 20 компаний-должников находятся в стадии банкротства.
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6 сентября 2016, 01:10
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Арбитраж Самарской области признал «АвтоВАЗагрегат» банкротом
«АвтоВАЗагрегат», до недавнего времени один из основных поставщиков тольяттинского автогиганта, признан банкротом. Такое решение принято арбитражным судом Самарской области. Для погашения долгов по зарплате рабочим предприятия и его дочерних компаний к концу августа перечислено 156 миллионов рублей. Общая сумма задолженности …
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30 августа 2016, 03:25