В РФ актуальность проблемы безработицы в октябре этого года немного выросла, однако в сравнении с аналогичным прошлогодним показателем ситуация представляется менее напряженной. Так утверждают эксперты ВЦИОМ. О том, что среди их знакомых есть люди, потерявшие в этом году работу, авторам …