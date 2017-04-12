В Самарской области на одну вакансию приходится 8 желающих, выяснили в службе исследований HeadHunter. Сложнее всего сейчас найти работу кандидатам из сферы «Госслужба», где на одно место претендует 30 человек. Также высока конкуренция - от 13 до 15 соискателей - в нефтегазовой отрасли, в сфере «Высший менеджмент» и среди юристов. При этом время, которое может уйти на трудоустройство, во многом зависит от возраста соискателя, его специализации и требований. Чем выше желаемая должность, тем больше времени занимает поиск. Например, для топ-менеджера в порядке нормы искать новое место в течение года. Для рядового специалиста оптимальный срок составляет 3-4 месяца.
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