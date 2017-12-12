До старта ЧМ-2018 по футболу в России осталось всего 184 дня. Уже два с лишним месяца областными властями в ежедневном режиме ведется мониторинг работ на строящемся стадионе, объектах инфраструктуры, транспорта, гостиничной сферы. Ключевые вопросы обсудили на расширенном совещании регионального оргкомитета «Россия 2018», куда кроме профильных министров пригласили глав муниципалитетов и подрядчиков. Цель - скоординировать взаимодействие всех служб и ведомств. Отставание в работе на «Самара Арене» сохраняется, хотя ряд операций - раскружаливание и монтаж козырька - удалось выполнить с опережением графика на 2-3 дня.
«Главный объект - это стадион «Самара-Арена». Сегодня есть отставание по стадиону. Сейчас предпринимаются дополнительные усилия, чтобы это отставание сокращать, оно сокращается. И целый ряд вопросов принципиальных для завершения основных работ - они уже выполнены. К «Самара Арене» приковано внимание федерального центра, буквально в конце прошлой недели ход строительства обсуждали с вице-премьером российского правительства Виталием Леонтьевичем Мутко. Он лично вовлечен в разрешение сложностей, которые пока остаются на стадионе», - сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
По поручению Дмитрия Азарова для ускорения темпов работ по подготовке к мундиалю количество заседаний «Оргкомитета-2018» будет увеличено.
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