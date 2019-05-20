В Самаре начали укладку асфальта на подъезде к Фрунзенскому мосту … На основном подъезде к мостовому переходу «Фрунзенский» в столице 63-го региона со стороны ЖК «Волгарь» и «Южный город» началась укладка первого асфальта в этом году. Об этом сообщили представители подрядчика «СамараТрансСтрой». Отметим, мостовой переход включает в себя мосты через реку