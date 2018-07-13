После чемпионата мира по футболу в Самаре оптимизируют сеть общественного транспорта. Об этом в своем твиттере сообщили представители профильного департамента. При этом отмечается, что работа уже началась.

Оптимизация маршрутной сети будет проводиться на областном уровне. Она затронет инфраструктуру регионального центра.

Стоит отметить, …