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Материалы по теме:

Улицу Ленина на неделю перекроют в Тольятти

Улицу Ленина на неделю перекроют в Тольятти

С пятницы, 13 июля, в Тольятти будет перекрыто движение транспорта по улице Ленина на участке от  Ларина до бульвара 50 лет Октября. Рабочие будут устранять на пересечении улицы Ленина и бульвара 50 лет Октября подтопление, сообщили в мэрии Тольятти. Работы 
13 июля 2018, 08:42
Без света оставили детский парк и Драматический театр в Сызрани

Без света оставили детский парк и Драматический театр в Сызрани

В четверг, 12 июля, из-за плановых ремонтных работ в Сызрани будет отключено электричество в зданиях на шести улицах. С 09:00 до 12:00 прекратится подача электроэнергии на улице Дарвина, 10; улице Щусева, в домах с 24 по 32; на улице Физкультурников, 
12 июля 2018, 10:14
После чемпионата мира по футболу сеть общественного транспорта оптимизируют в Самаре

После чемпионата мира по футболу сеть общественного транспорта оптимизируют в Самаре

После чемпионата мира по футболу в Самаре оптимизируют сеть общественного транспорта. Об этом в своем твиттере сообщили представители профильного департамента. При этом отмечается, что работа уже началась.

Оптимизация маршрутной сети будет проводиться на областном уровне. Она затронет инфраструктуру регионального центра.

Стоит отметить, 

11 июля 2018, 03:52
Завершено бетонирование пролетного строения одного из съездов с Фрунзенского моста

Завершено бетонирование пролетного строения одного из съездов с Фрунзенского моста

В Самаре продолжается сооружение Фрунзенского моста. На днях подрядчики завершили бетонирование пролетного строения путепровода на съезде будущей развязки на улице Шоссейной. В качестве средства поддержки для конструкции служат пять железобетонных опор. Под путепроводом длиной 70,7 метра пройдет дорога основного хода. 
10 июля 2018, 02:19
Из-за ливня остановилось движение трамваев на улице Ново-Садовой в Самаре

Из-за ливня остановилось движение трамваев на улице Ново-Садовой в Самаре

Сильный дождь, который обрушился на Самару 8 июля, спровоцировал транспортные проблемы. Вода затопила трамвайные пути на улице Ново-Садовой в районе ТЦ «Пирамида». Как сообщает ТТУ, с обыльными осадками не справилась ливневая канализация. Движение транспорта на участке пришлось остановить.

Прибывшие на место 

9 июля 2018, 10:46
Самарцы попросили продлить троллейбусный маршрут №19

Самарцы попросили продлить троллейбусный маршрут №19

Самарцы попросили продлить маршрут троллейбуса №19. Сейчас он ходит до КРЦ «Звезда». Конечную точку предложили передвинуть на площадь Революции, использовав контактную сеть вдоль набережной.

Департамент транспорта Самары рассмотрел этот проект и пояснил, что осуществить его можно только при наличии соответствующего финансирования. 

5 июля 2018, 03:56
В Самаре могут запретить шуметь с 20:00 до 10:00 по выходным

В Самаре могут запретить шуметь с 20:00 до 10:00 по выходным

В Самарской области началось общественное обсуждение резонансного «закона о тишине». Дискуссия продлится до 11 августа.

Напомним, что если новые поправки будут приняты, то в многоквартирных домах запретят проводить шумные ремонтные и погрузочные работы и вечеринки с 20:00 до 08:00 
5 июля 2018, 01:41
Систему безопасности введут на мосту через реку Сок под Самарой

Систему безопасности введут на мосту через реку Сок под Самарой

61,8 миллиона рублей заплатят победителю конкурса. 
3 июля 2018, 09:25
Индексацию тарифов «Платона» отложили

Индексацию тарифов «Платона» отложили

Российское правительство отложило на год индексацию тарифов в системе «Платон». Повышение платы для фур перенесено на 1 июля следующего года. Стоимость одного километра пути по федеральным дорогам останется прежней: 1 рубль 90 копеек. Однако с 8 июля этого года вступает 

2 июля 2018, 08:03
Почти 7 миллионов рублей дополнительно вложат в реконструкцию Красноглинского шоссе в Самаре

Почти 7 миллионов рублей дополнительно вложат в реконструкцию Красноглинского шоссе в Самаре

Министерство транспорта Самарской области  ищет подрядчика, который займется корректировкой проекта реконструкции одного из участков  Красноглинского шоссе. Речь идет об отрезке от моста через реку Сок до Волжского шоссе.

Победитель аукциона должен провести инженерные изыскания и подготовить проект планировки территории.  Подрядчик возьмет 

2 июля 2018, 12:47
Новая дорога соединит Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре

Новая дорога соединит Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре

В Самаре министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который распланирует территорию для строительства дороги по улице Авроры – ее решили продлить от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой. Работа должна быть выполнена до ноября 2018 года. Начальная максимальная цена контракта 

29 июня 2018, 04:36
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