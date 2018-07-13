В Самаре продолжается ремонт улиц в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Асфальтовое полотно приводится в порядок с помощью больших «карт» свыше 100 погонных метров. Сейчас ремонт идет на проспекте Карла Маркса и улице Пугачевской.
«Дорожная ремонтная кампания вступит в основную фазу и затронет все внутригородские районы Самары. В этом дорожно-строительном сезоне в перечне объектов ремонта только по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» – 37 участков дорог местного значения. На сегодняшний день подрядчики выполнили уже 46% от запланированного объема работ», - пояснил замдиректора МБУ «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.
На улице планируется привести в порядок 8 тысяч квадратных метров дороги на отрезке от Енисейской до Победы. Сейчас здесь с помощью фрезы убирают старый слой асфальта. Помимо обновления полотна запланировано приведение в порядок ливневых колодцев и парковочных карманов.
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