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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Военнослужащий пострадал от взрыва гранаты в Самарской области

Военнослужащий пострадал от взрыва гранаты в Самарской области

В Самарской области в результате взрыва гранаты пострадал военнослужащий. Инцидент произошел вечером 18 мая в поселке 14 км Борского района, передает «Сититраффик». Около десяти часов вечера к военному складу подошел пьяный мужчина и бросил в двоих охранявших объект солдат 
21 мая 2018, 11:32
Масштабные учения войск химзащиты стартовали под Самарой

Масштабные учения войск химзащиты стартовали под Самарой

Под Самарой в понедельник, 26 февраля, начались масштабные учения спецподразделений радиационной, химической и биологической защиты. На сборах отработают навыки 1400 военнослужащих, прибывших из регионов Урала, Сибири и Поволжья, сообщила пресс-служба ЦВО. Военные будут выполнять задачи по применению средств РХБ-разведки. Бойцы 

27 февраля 2018, 02:09
Многодетному прапорщику из Сызрани выделили почти 10 миллионов рублей на новую квартиру

Многодетному прапорщику из Сызрани выделили почти 10 миллионов рублей на новую квартиру

Многодетный прапорщик из Сызрани получил от Министерства обороны РФ 9,8 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа. Еще 9,2 миллиона рублей на приобретение недвижимости получил многодетный полковник все из той же Сызрани. Это наибольшие 

23 января 2018, 03:39
В Самаре военные устроят на набережной артиллерийский салют

В Самаре военные устроят на набережной артиллерийский салют

В Самаре 27 января на набережной Волги состоится салют, в честь 75-летия 2-й гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии. В 10 часов утра состоится возложение цветов к Мемориалу Героев. После этого в ОДО состоится праздничный концерт. С 10 до 18 часов на 

23 января 2018, 01:08
Под Самарой по тревоге подняли силы противовоздушной обороны

Под Самарой по тревоге подняли силы противовоздушной обороны

Во вторник, 26 сентября, под Самарой по тревоге подняли силы противовоздушной обороны. Министерство обороны в рамках учений проверило боеспособность соединений, информирует пресс-служба ЦВО. В масштабных маневрах было задействовано около 2000 специалистов противовоздушной обороны. Сразу в нескольких регионах Поволжья в течение 
26 сентября 2017, 05:21
Самарские спецназовцы получили бронированные «КамАЗы»

Самарские спецназовцы получили бронированные «КамАЗы»

Соединение специального назначения ЦВО, которое базируется в Самарской области, получило бронированные «КамАЗы». Новые 17-тонные машины сделаны из специальной стали, передает samaratoday.ru. Цельнометаллическая кабина трехместная, там есть спальное место. Модуль оборудован специальными бойницами, всего их 8. Аварийные люки установлены на 
24 августа 2017, 02:04
Новая мотострелковая бригада ЦВО начнет боевую подготовку под Самарой

Новая мотострелковая бригада ЦВО начнет боевую подготовку под Самарой

С 1 декабря на Рощинском полигоне под Самарой начнутся занятия по боевой подготовке. Сформирована новая мотострелковая бригада Центрального военного округа, сообщили в Минобороны РФ.

С состав формирования войдут мотострелки, артиллеристы, разведчики, военнослужащие из инженерных и других подразделений. В настоящее 
30 ноября 2016, 10:48
В Сибири новая РЛС впервые засекла баллистическую цель со стороны США

В Сибири новая РЛС впервые засекла баллистическую цель со стороны США

На северо-восточном направлении впервые была выявлена реальная баллистическая цель. Об этом сообщают российские агентства со ссылкой на пресс-службу концерна «РТИ».
Как отмечается, цель засекла суперсовременная радиолокационная станция «Воронеж-ДМ». Она дислоцирована в Красноярском крае.
Эксперты напоминают, что с начала 2000-х годов 

5 октября 2016, 04:01
Самарские миротворцы получили более 1000 комплектов экипировки «Ратник»

Самарские миротворцы получили более 1000 комплектов экипировки «Ратник»

В миротворческое соединение Центрального военного округа, дислоцированное в поселке Рощинский Самарской области, по Гособоронзаказу поступила новейшая боевая экипировка «Ратник», сообщает пресс-служба ЦВО. В так называемые «комплекты солдата будущего» входит более 40 элементов, включая композитный бронежилет, средства связи и целеуказания, навигационную 
22 октября 2015, 04:43
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