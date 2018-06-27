Многодетному прапорщику из Сызрани выделили почти 10 миллионов рублей на новую квартиру Многодетный прапорщик из Сызрани получил от Министерства обороны РФ 9,8 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа. Еще 9,2 миллиона рублей на приобретение недвижимости получил многодетный полковник все из той же Сызрани. Это наибольшие …