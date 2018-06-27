На вооружение подразделений ПВО поступила новейшая радиолокационная станция пятого поколения 59НЕ «Противник-ГЕ». Установка представляет собой универсальный мобильный комплекс.
Станция предназначена для определения координат, скорости и траектории воздушных целей в высоком разрешении. Установка способна обнаруживать объекты противника даже в условиях активного радиоподавления. РЛС должна функционировать в составе автоматизированной системы управления противовоздушной обороны, сил быстрого реагирования и системы управления воздушным движением, сообщает пресс-служба ЦВО. Она может давать координаты целей пилотам самолетов, а также наводить на них ракеты.
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