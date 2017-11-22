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Материалы по теме:

52 года на четверых: огласили приговор нападавшим на семью полицейского Вашуркина

52 года на четверых: огласили приговор нападавшим на семью полицейского Вашуркина

Завершились слушания по громкому делу о нападении на семью начальника отраднинского отделения полиции Дмитрия Вашуркина. Оглашение приговора напавшим на начальника отраднеской полиции Дмитрия Вашуркина и его жену Екатерину заняло более 2 часов. Судья озвучил все подробности этого громкого уголовного дела. В 

29 августа 2017, 08:00
В Самаре осудили убийц жены полицейского

В Самаре осудили убийц жены полицейского

Во вторник, 29 августа, в Самаре суд вынес приговоры фигурантам громкого дела о нападении на семью полицейского Дмитрия Вашуркина, руководителя отдела МВД России по городу Отрадному. Жена силовика от полученных травм скончалась.

На супругов напали в их доме в поселке Смышляевка 

29 августа 2017, 02:27
Ирония судьбы: Реймера поместили в колонию, которую он лично инспектировал

Ирония судьбы: Реймера поместили в колонию, которую он лично инспектировал

Бывший главный тюремщик России и экс-руководитель самарского МВД Александр Раймер прибыл для отбывания наказания в колонию № 5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области, пишет «Московский комсомолец». Речь идет о специализированной колонии для осуждённых сотрудников правоохранительных органов, военных, судей. По 
13 августа 2017, 03:58
В Самаре председатель организации содействия спецслужбам и адвокат собирали деньги на подкуп судьи

В Самаре председатель организации содействия спецслужбам и адвокат собирали деньги на подкуп судьи

В Самарской области осудили юриста из московской Палаты адвокатов и председателя совета отделения Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам. Они признаны виновными в посредничестве во взяточничестве. Согласно материалам уголовного дела, в мае прошлого года они предложили директору фирмы посредничество 

19 июля 2017, 08:02
Следователи рассказали о распределении ролей между участниками нападения на семью полицейского

Следователи рассказали о распределении ролей между участниками нападения на семью полицейского

По версии следствия, обокрасть начальника отрадненской полиции Дмитрия Вашуркина и его жену решили еще в самарском магазине "Удача" рядом со сквером Калинина.
Злоумышленники проследили за семейной парой до дома в поселке Смышляевка. К месту преступления в ночь на 11 декабря 

21 декабря 2016, 03:09
Подозреваемые в нападении на семью самарского полицейского арестованы

Подозреваемые в нападении на семью самарского полицейского арестованы

Арестованы пятеро подозреваемых в покушении на начальника отрадненской полиции и убийстве его жены Сегодня следователи потребовали отправить всех подозреваемых в СИЗО почти на два месяца - на 1 месяц и 26 дней. Рассмотрение ходатайств об аресте проходило в закрытом режиме. 
16 декабря 2016, 06:52
В Самаре похоронили жену начальника отрадненской полиции, замдекана СамГТУ Екатерину Вашуркину

В Самаре похоронили жену начальника отрадненской полиции, замдекана СамГТУ Екатерину Вашуркину

Прощание с Екатериной Вашуркиной проходило в доме мамы. Она была ее единственной дочерью. Убитые горем родители до сих пор не могут поверить в случившееся. Версий преступления у них нет. Напомним, что в ночь на 11 декабря на семейную пару в 

13 декабря 2016, 04:28
Дело о нападении на семью самарского полицейского передали в Нижний Новгород

Дело о нападении на семью самарского полицейского передали в Нижний Новгород

Сегодня, 13 декабря, в Самаре состоится прощание с Екатериной Вашуркиной. Супруга начальника ОМВД по городу Отрадный Дмитрия Вашуркина погибла в ночь на 11 декабря. Как уже сообщала «ТЕРРА», на дом полицейского в Смышляевке напали неизвестные.  Сам офицер прооперирован и по-прежнему 
13 декабря 2016, 09:29
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