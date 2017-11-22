Житель Самары признан виновным в посягательстве на жизнь полицейского. Мужчина напал на стража порядка и нанес ему удар ножом – в область шеи. Преступление было совершено 13 марта около восьми часов вечера на улице Белорусской в Куйбышевском районе Самары.
«Потерпевшего незамедлительно доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Через незначительный промежуток времени злоумышленник был задержан», - сообщили в СУ СК России по Самарской области.
Задержанного обыскали, у него нашли крупную партию наркотиков. Суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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