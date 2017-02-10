75% платежей Российского авторского общества являются фиктивными, сообщили федеральные СМИ, после изучения предварительных итогов аудита, проведенного компанией ФБК Grant Thornton. В прошлом году общество получило 4 миллиарда 700 миллионов рублей, из которых почти треть истратило на собственную деятельность.
Аудиторы исследовали платежи на общую сумму 295 миллионов рублей. Документы на 228 миллионов имеют признаки фиктивности. Проблему признал новый гендиректор РАО Максим Дмитриев, назначенный на этот пост после ареста Сергея Федотова летом прошлого года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По словам Дмитриева, на конец 2015 года РАО задолжало правообладателям более 2 миллиардов 800 миллионов рублей. В прошлом году ситуация усугубилась. В частности, 65% распределенных средств достались 44 индивидуальным предпринимателям, большинство из которых зарегистрированы недавно и имеют одинаковые фамилии и адреса.
Полный отчет по результатам аудита должен быть опубликован в апреле. Между тем, региональные подразделения общества продолжают активно работать на местах. Только в январе Приволжский филиал РАО подал в арбитражный суд Самарской области 17 исков.
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