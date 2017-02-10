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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 9 февраля 2017г 
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В Российском авторском обществе проходит независимый аудит

В Российском авторском обществе проходит независимый аудит

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Инициативная группа членов РАО предложила сменить руководство организации

Инициативная группа членов РАО предложила сменить руководство организации

Как сообщают федеральные СМИ, в эту среду инициативная группа авторов провела внеочередную конференцию. На повестке дня был вопрос отстранения руководства РАО и переизбрания авторского совета. На пост главы организации выдвинули гендиректора "Первого музыкального издательства" Максима Дмитриева, который тут же заявил, 

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Вокруг Российского авторского общества разгорается очередной скандал

Вокруг Российского авторского общества разгорается очередной скандал

 
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Недавно избранный президент авторского совета РАО Игорь Матвиенко заявил, 

31 августа 2016, 10:57
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