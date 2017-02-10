В Российском авторском обществе проходит независимый аудит В Российском авторском обществе проходит независимый аудит. Об этом федеральным СМИ сообщил новый гендиректор организации Максим Дмитриев. По его словам, проверят бухгалтерию РАО и его хозяйственную деятельность. Отдельно аудит коснется распределения авторских вознаграждений. Господин Дмитриев не исключил, что по итогам …