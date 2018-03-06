|
В блогах: Неприятные перегибы со списанием долгов за коммуналку
|
6 марта 2018, 07:15
|
В блогах: Бой за 7 секунд
|
6 марта 2018, 06:13
|
В блогах: о поездке офицера полиции в детские центры Самарской области
Офицер самарской полиции Ольга Шелест рассказала в «ЖЖ» о поездке в Осинки и Пестравку в местные детские социально-реабилитационные центры.
«Здесь находятся дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и сироты. Я ездила, чтобы провести с ребятами занятия по правовому …
|
5 марта 2018, 07:05
|
В блогах: чем дышат самарцы
Блогер Александр Жоголев обратился к жителям Самары к вопросам. «Буквально на днях в нашем городе группа заинтересованных лиц планирует замерить качество воздуха, которым мы ежедневно травимся... ну или наслаждаемся (в зависимости от места проживания). Так вот, этим людям необходимы …
|
3 марта 2018, 08:18
|
Составлен топ-10 горнолыжных курортов России
Эксперты агентства ТурСтат представили рейтинг наиболее популярных горнолыжных курортов РФ исходя из оценки их посещаемости. На первом месте списка оказался кемеровский Шерегеш, который в прошлом сезоне посетило порядка миллиона туристов.
|
23 октября 2017, 02:00
|
Судьбу Сергиевских минвод обсудили на приеме граждан у депутата Госдумы Владимира Гутенева
На территории Самарской области более 40 санаториев. Один из них - Сергиевские минеральные воды, о бедственном положении которого «ТЕРРА» рассказывала уже не раз. О том, какие варианты возрождения курорта предлагает общественность, шла речь в ходе приема граждан, проведенного Владимиром Гутеневым.
В …
|
27 декабря 2016, 01:32
|
Властями Крыма названа максимальная ставка курортного сбора - 300 рублей
Сегодня в Симферополе глава министерства туризма Крыма озвучил максимальную ставку курортного сбора, введение которого предполагается на территории республики. По мнению Сергея Стрельбицкого сумма единовременного налога не должна превышать 300 рублей.
|
22 сентября 2016, 05:02
|
ОНФ и федеральные эксперты разрабатывают план возрождения курорта "Сергиевские минеральные воды"
Репортаж телекомпании "ТЕРРА" о проблеме санатория "Сергиевские минеральные воды" отмечен активистами Общероссийского народного фронта. Сюжет о запустении на уникальном природном курорте выложили на федеральном портале общественной организации.
|
27 апреля 2016, 02:27
|
В Самаре обсудили меры по спасению Сергиевских природных источников
О проблемах санатория Сергиевские минеральные воды поставят в известность вице-премьера России Ольгу Голодец, рассказали корреспондентам «ТЕРРЫ» на заседании самарской региональной рабочей группы по проблемам экологии и защиты леса Общероссийского народного фронта. Природно-климатический курорт - редчайшее место, где сочетаются месторождение минеральной …
|
21 апреля 2016, 06:09
|
Россияне все меньше ездят на европейские курорты
|
24 августа 2015, 05:42
|
Сотрудники РКЦ "Прогресс" отдохнут в Сочи
|
19 марта 2015, 04:36