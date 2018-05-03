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Трое молодых людей угнали велосипед в Новокуйбышевске
На днях сотрудники вневедомственной охраны, работавшие в Новокуйбышевске, заметили около ломбарда троих молодых людей. Рядом с ними стоял велосипед. При виде патрульного автомобиля парни попытались скрыться, росгвардейцы решили их остановить и выяснить причины такого поведения.
Молодые люди не смоги внятно ответить …
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3 мая 2018, 11:26
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Квартирант обчистил съемное жилье в Тольятти
На днях за помощью в полицию обратилась 37-летняя жительница Тольятти. Женщина рассказала, что из ее квартиры пропала бытовая техника стоимостью 15 тысяч рублей. В преступлении потерпевшая заподозрила молодого человека, который снимал у нее жилье.
На предполагаемого злоумышленника составили ориентировку и разослали …
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25 апреля 2018, 12:28
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В блогах: ночью около «Дубков» горел автомобиль
Самарец Антон Утехин стал свидетелем, как ночью горел автомобиль около стадиона напротив «Дубков». «Уже вторая тачка за 3 года взрывается у меня под окнами, - утверждает автор в «Инстаграме». - Что-то не очень мне верится в случайность и совпадения. …
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20 апреля 2018, 12:33
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Женщина увезла на санках внука рекламную стойку от аптеки в Самарской области
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18 апреля 2018, 12:15
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Двое друзей обокрали съемную квартиру в Сызрани
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17 апреля 2018, 12:50
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В Мексике разыграли в лотерею автомобиль и закопали его в яму на 50 лет
В мексиканском городе Охинага, штат Чиуауа прошла необычная лотерея. Организаторы разыграли автомобиль. Вот только победителю она не досталась. Машину законсервировали в яме, чтобы отдать наследникам счастливчика через 50 лет.
Легковушка, по замыслу организаторов, должна стать своеобразным посланием потомкам. Перед …
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13 апреля 2018, 07:14
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Самарец снял на видео горящий Land Rover в проезде Митерёва
В Самаре в ночь на пятницу, 13 апреля, в проезде Митерёва загорелся автомобиль Land Rover. Пожар снял на видео местный житель – подписчик нашего паблика «Территория ТЕРРЫ. Новости Самары». Видно, что огонь полностью охватил внедорожник. Приехала пожарная машина. Очевидец …
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13 апреля 2018, 03:11
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Глыба льда пробила «лобовуху» Mitsubishi в центре Самары
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4 апреля 2018, 10:01