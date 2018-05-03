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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Трое молодых людей угнали велосипед в Новокуйбышевске

Трое молодых людей угнали велосипед в Новокуйбышевске

На днях сотрудники вневедомственной охраны, работавшие в Новокуйбышевске, заметили около ломбарда троих молодых людей. Рядом с ними стоял велосипед. При виде патрульного автомобиля парни попытались скрыться, росгвардейцы решили их остановить и выяснить причины такого поведения.

Молодые люди не смоги внятно ответить 

3 мая 2018, 11:26
Квартирант обчистил съемное жилье в Тольятти

Квартирант обчистил съемное жилье в Тольятти

На днях за помощью в полицию обратилась 37-летняя жительница Тольятти. Женщина рассказала, что из ее квартиры пропала бытовая техника стоимостью 15 тысяч рублей. В преступлении потерпевшая заподозрила молодого человека, который снимал у нее жилье.

На предполагаемого злоумышленника составили ориентировку и разослали 

25 апреля 2018, 12:28
В блогах: ночью около «Дубков» горел автомобиль

В блогах: ночью около «Дубков» горел автомобиль

Самарец Антон Утехин стал свидетелем, как ночью горел автомобиль около стадиона напротив «Дубков». «Уже вторая тачка за 3 года взрывается у меня под окнами, - утверждает автор в «Инстаграме». - Что-то не очень мне верится в случайность и совпадения. 
20 апреля 2018, 12:33
Женщина увезла на санках внука рекламную стойку от аптеки в Самарской области

Женщина увезла на санках внука рекламную стойку от аптеки в Самарской области

В Борском районе расследуется уголовное дело в отношении 53-летней жительницы. Женщина подозревается в краже рекламной стойки от одной из местных аптек.

20 марта злоумышленница взяла санки внука и пришла с ними к месту будущего преступления. Женщина убедилась, что за ней никто 

18 апреля 2018, 12:15
Двое друзей обокрали съемную квартиру в Сызрани

Двое друзей обокрали съемную квартиру в Сызрани

За помощью к полицейским обратился 46-летний житель Сызрани. Он рассказал, что из его квартиры, которую мужчина сдавал в аренду, украли стиральную машину, микроволновую печь и холодильник. Ущерб потерпевший оценил в 10 тысяч рублей.

По словам хозяина квартиры, у него долгое время 

17 апреля 2018, 12:50
В Мексике разыграли в лотерею автомобиль и закопали его в яму на 50 лет

В Мексике разыграли в лотерею автомобиль и закопали его в яму на 50 лет

В мексиканском городе Охинага, штат Чиуауа прошла необычная лотерея. Организаторы разыграли автомобиль. Вот только победителю она не досталась. Машину законсервировали в яме, чтобы отдать наследникам счастливчика через 50 лет.

Легковушка, по замыслу организаторов, должна стать своеобразным посланием потомкам. Перед 
13 апреля 2018, 07:14
Самарец снял на видео горящий Land Rover в проезде Митерёва

Самарец снял на видео горящий Land Rover в проезде Митерёва

В Самаре в ночь на пятницу, 13 апреля, в проезде Митерёва загорелся автомобиль Land Rover. Пожар снял на видео местный житель – подписчик нашего паблика «Территория ТЕРРЫ. Новости Самары». Видно, что огонь полностью охватил внедорожник. Приехала пожарная машина. Очевидец 
13 апреля 2018, 03:11
Глыба льда пробила «лобовуху» Mitsubishi в центре Самары

Глыба льда пробила «лобовуху» Mitsubishi в центре Самары

В Самаре на улице Буянова упавшая с крыши дома глыба льда пробила «лобовуху» автомобиля Mitsubishi. Инцидент произошел во вторник, 3 апреля, передает 
4 апреля 2018, 10:01
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