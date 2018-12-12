С главной улицы Сызрани за ночь убрали 132 кубометра снега В ночь на вторник, 11 декабря, в Сызрани убирали город от снега 16 единиц техники. С улицы Советской на отрезке от улицы Победы до Володарского и от Победы до детского парка «Гномик» вывезли 132 кубометра снега.

Кроме того, рабочие занимались … Кроме того, рабочие занимались