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В Самарской губернской думе начали рассматривать бюджет на 2018 год

В Самарской губернской думе начали рассматривать бюджет на 2018 год

Согласно предварительным расчетам, доходы областного бюджета на 2018 год составят 129,5 млрд рублей, а расходы чуть меньше 130. Пока проект бездефицитный. Это связано с тем, что в документе не учитывается федеральное финансирование. Еще есть соглашения с федеральным Минфином, по которому 

13 ноября 2017, 05:41
Для метро Самары нашли 176 млн рублей на 2018 год

Для метро Самары нашли 176 млн рублей на 2018 год

На строительство и проектирование метро в Самаре предполагается выделить 176 миллионов рублей в 2018 году. Это следует из проекта поправок в бюджет Самарской области. Деньги будут расходовать «исходя из фактической потребности с учетом заключенных государственных контрактов», указано в документе.

Напомним, станция 

13 ноября 2017, 02:24
В школах введут уроки китайского языка

В школах введут уроки китайского языка

В России впервые разработали школьную программу по китайскому языку. Учебные-методические материалы, созданные учеными МГИМО, поступили на утверждение Минобрнауки. Предполагается, что уже с 2019 года российские школьники начнут сдавать ЕГЭ по соответствующему профилю. До сих пор в стране не было единой 

2 ноября 2017, 07:02
В Госдуме предложили закрепить штатного психолога за каждым учебным заведением

В Госдуме предложили закрепить штатного психолога за каждым учебным заведением

В Госдуме появилось предложение закрепить за каждым учебным заведением штатного психолога, который, присутствуя на уроках, выявлял бы тех, у кого есть проблемы в обучении.
По словам авторов инициативы, актуальные изменения должно утвердить Минобрнауки. Штатный специалист будет пристально наблюдать за учащимися, 

2 ноября 2017, 02:17
Почти 4,5 млрд рублей в Самарской области направят на обслуживание госдолга

Почти 4,5 млрд рублей в Самарской области направят на обслуживание госдолга

В Самарской области направят почти 4,5 миллиарда рублей на обслуживание госдолга, сообщает региональный минфин. По данным ведомства, по состоянию на 1 октября в областной бюджет поступило 105 миллиардов рублей доходов, что превышает 70 процентов от годового планового значения. По сравнению 

31 октября 2017, 12:33
Беспроводной интернет сделают в каждом классе московских школ

Беспроводной интернет сделают в каждом классе московских школ

В 2019 году Wi-Fi планируют сделать в каждом классе московских школ, рассказали СМИ в департаменте информационных технологий столицы. Ранее для общеобразовательных учреждений города выделяли всего 3 точки доступа к Wi-Fi на единицу. Проектом  будут заниматься в течение двух лет, нововведениям 

30 октября 2017, 06:56
В России начали работать школы финансовой грамотности

В России начали работать школы финансовой грамотности

В РФ начали работать школы финансовой грамотности. С подачи главного финансового регулятора был создан учебно-методический комплект под наименованием «Основы финансовой грамотности», куда был включен учебник, рабочая тетрадь и методическое пособие для учителей. Ранее сообщалось, что Минобрнауки одобрило данный комплект и 

30 октября 2017, 12:16
На решение экологических проблем в областном бюджете в 2017 году предусмотрено всего 213 миллионов рублей

На решение экологических проблем в областном бюджете в 2017 году предусмотрено всего 213 миллионов рублей

На решение экологических проблем в бюджете Самарской области в 2017 году предусмотрено всего 213 миллионов рублей, или 1/10 процента всех расходов.
При этом одних только штрафов с предприятий-нарушителей собирается на сумму в 10 раз большую. Сами же они хоть и 

25 октября 2017, 05:42
Добавили миллиардов: депутаты губдумы проголосовали за изменения в областном бюджете

Добавили миллиардов: депутаты губдумы проголосовали за изменения в областном бюджете

В эти минуты в Самарской губернской думе идет первое пленарное заседание осенней сессии. На нем присутствуют 39 из 50 депутатов,  а также члены регионального кабмина. Место в президиуме занял и врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Он поздравил парламентариев с 

27 сентября 2017, 11:49
Повысят градус: в Самарской губдуме рассмотрят вопрос о снятии ограничений в сфере продаж алкоголя

Повысят градус: в Самарской губдуме рассмотрят вопрос о снятии ограничений в сфере продаж алкоголя

26 сентября в Самарской губдуме рассмотрят вопрос о снятии ограничений в сфере продаж алкоголя, сообщает региональное Минэкономразития. Речь идет о действующих запретах на торговлю спиртным в вечернее время по будням и выходные дни. По данным Росалкогольрегулирования, на территории области наблюдается 

22 сентября 2017, 12:35
В «Алабинскую» вложат еще 187 миллионов рублей

В «Алабинскую» вложат еще 187 миллионов рублей

Во вторник, 4 июля, депутаты Самарской губдумы утвердили поправки в областной бюджет. На продолжение строительства станции метро «Алабинская» выделят еще 187 миллионов рублей. 88 миллионов в этом году, и еще 99 миллионов – в следующем.

Эти средства пойдут на 
4 июля 2017, 03:50
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