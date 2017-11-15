В проекте бюджета Самарской области на 2018 год, который ранее был принят в первом чтении областным парламентом, на образование и науку планируется потратить более 31 миллиарда рублей — это почти четверть всех расходов. Постатейное распределение этих средств обсудили на профильном комитете губернской думы. В итоге решили увеличить затраты на зарплаты, стипендии, поддержку одаренных детей и техническое творчество. Уменьшить — на капремонт, соцзащиту и доступную среду для инвалидов.
На заседании депутаты попросили представителей областного правительства заложить дополнительные средства на компенсацию медицинских осмотров работникам образования. Проблема в том, что не у всех муниципалитетов хватит на это средств, даже несмотря на дотации из области.
«Будем искать варианты в этих жестких условиях бюджета и что-то придумаем. Я думаю, что также бюджету Самары надо пересмотреть какие-то обязательства по другим направлениям», — рассказал Андрей Прямилов, врио заместителя председателя Правительства Самарской области
Депутаты отмечают, что несмотря на увеличение расходов, — всех проблем не решить.
«Потому что проблемы в отрасли за предыдущие годы, особенно в эксплуатации в материальной базе — колоссальные. Это и строительство, и капитальный ремонт школ, и строительство новых школ», — подчеркнула Галина Козловская, заместитель председателя комитета по образованию и науке Самарской губернской Думы
Теперь предложенные депутатами поправки должен рассмотреть комитет по бюджету, а затем во втором чтении одобрить губернская Дума. Напомним, главный финансовый документ Самарской области должен быть принят в начале декабря.
|
В Самарской губернской думе начали рассматривать бюджет на 2018 год
|
13 ноября 2017, 05:41
|
Для метро Самары нашли 176 млн рублей на 2018 год
На строительство и проектирование метро в Самаре предполагается выделить 176 миллионов рублей в 2018 году. Это следует из проекта поправок в бюджет Самарской области. Деньги будут расходовать «исходя из фактической потребности с учетом заключенных государственных контрактов», указано в документе.
Напомним, станция …
|
13 ноября 2017, 02:24
|
В школах введут уроки китайского языка
В России впервые разработали школьную программу по китайскому языку. Учебные-методические материалы, созданные учеными МГИМО, поступили на утверждение Минобрнауки. Предполагается, что уже с 2019 года российские школьники начнут сдавать ЕГЭ по соответствующему профилю. До сих пор в стране не было единой …
|
2 ноября 2017, 07:02
|
В Госдуме предложили закрепить штатного психолога за каждым учебным заведением
В Госдуме появилось предложение закрепить за каждым учебным заведением штатного психолога, который, присутствуя на уроках, выявлял бы тех, у кого есть проблемы в обучении.
|
2 ноября 2017, 02:17
|
Почти 4,5 млрд рублей в Самарской области направят на обслуживание госдолга
|
31 октября 2017, 12:33
|
Беспроводной интернет сделают в каждом классе московских школ
|
30 октября 2017, 06:56
|
В России начали работать школы финансовой грамотности
В РФ начали работать школы финансовой грамотности. С подачи главного финансового регулятора был создан учебно-методический комплект под наименованием «Основы финансовой грамотности», куда был включен учебник, рабочая тетрадь и методическое пособие для учителей. Ранее сообщалось, что Минобрнауки одобрило данный комплект и …
|
30 октября 2017, 12:16
|
На решение экологических проблем в областном бюджете в 2017 году предусмотрено всего 213 миллионов рублей
|
25 октября 2017, 05:42
|
Добавили миллиардов: депутаты губдумы проголосовали за изменения в областном бюджете
|
27 сентября 2017, 11:49
|
Повысят градус: в Самарской губдуме рассмотрят вопрос о снятии ограничений в сфере продаж алкоголя
26 сентября в Самарской губдуме рассмотрят вопрос о снятии ограничений в сфере продаж алкоголя, сообщает региональное Минэкономразития. Речь идет о действующих запретах на торговлю спиртным в вечернее время по будням и выходные дни. По данным Росалкогольрегулирования, на территории области наблюдается …
|
22 сентября 2017, 12:35
|
В «Алабинскую» вложат еще 187 миллионов рублей
|
4 июля 2017, 03:50