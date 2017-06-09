Деньги на ветер: в Совфеде предлагают компенсировать средства за отдых на российских курортах В комитете по соцполитике появилась идея возвращать налоговый вычет гражданам России, которые отдыхают на отечественных курортах. В настоящее время вычет можно получить лишь на сумму, израсходованную на лечение. Он не может быть выше 30% цены соответствующей путевки.

Авторы инициативы намерены …