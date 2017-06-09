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Материалы по теме:

В селе Красная Горка уничтожили всю домашнюю птицу

В селе Красная Горка уничтожили всю домашнюю птицу

В Челно-Вершинском районе губернии - в селе Красная Горка, где обнаружен очаг распространения птичьего гриппа, уничтожили всю домашнюю птицу. Туши 417 кур и 4 уток были сожжены, сообщает региональное управление Россельхознадзора. Кроме того, на всех подворьях, где держали пернатых, проведена 

29 мая 2017, 02:46
В Челно-Вершинском районе подтвердили вспышку птичьего гриппа

В Челно-Вершинском районе подтвердили вспышку птичьего гриппа

Самарский Россельхознадзор официально подтвердил факт вспышки птичьего гриппа в поселке Красная Горка Челно-Вершинского района. Как уже сообщала ТЕРРА, 17 мая в ведомство поступило сообщение об одновременной гибели в населенном пункте 15 кур. Все они находились в личных подсобных хозяйствах 
23 мая 2017, 11:23
МЧС: В Самарской области зафиксированы случаи гибели кур от птичьего гриппа

МЧС: В Самарской области зафиксированы случаи гибели кур от птичьего гриппа

В селе Красная Горка Челно-Вершинского района Самарской области зафиксированы случаи гибели кур от птичьего гриппа. По результатам проведенных исследований в отобранных пробах выявлен геном вируса группы А, сообщает МЧС России по Самарской области.

По данным ведомства, на территории 
20 мая 2017, 06:25
Цена развода: СМИ сообщили о рекордной компенсации для бывшей жены выходца из России

Цена развода: СМИ сообщили о рекордной компенсации для бывшей жены выходца из России

Бывшая жена выходца из России получила рекордную компенсацию в Лондоне при разводе. Ей достались 453 миллиона фунтов стерлингов.
Бывшей супруге россиянина перейдет свыше 41% семейных активов. Как информирует Telegraph, это беспрецедентная сумма за всю историю бракоразводных процессов в Великобритании.
Как 

12 мая 2017, 12:13
Удобства в рублях: сколько потратят на создание комфортной среды для самарцев?

Удобства в рублях: сколько потратят на создание комфортной среды для самарцев?

В Самарской области программу «Формирование комфортной городской среды» профинансируют лишь на 43 процента, говорится в постановлении правительства России. Федеральный кабмин 3 мая утвердил предельные индексы компенсации проекта для регионов.

100 процентов затрат получат из центра только Республика Крым и Севастополь. Больше 

3 мая 2017, 04:56
Деньги на ветер: в Совфеде предлагают компенсировать средства за отдых на российских курортах

Деньги на ветер: в Совфеде предлагают компенсировать средства за отдых на российских курортах

В комитете по соцполитике появилась идея возвращать налоговый вычет гражданам России, которые отдыхают на отечественных курортах. В настоящее время вычет можно получить лишь на сумму, израсходованную на лечение. Он не может быть выше 30% цены соответствующей путевки.
Авторы инициативы намерены 

20 апреля 2017, 11:37
Минфин России и областной главк полиции намерены обжаловать решение о компенсации Татьяне Ерилкиной

Минфин России и областной главк полиции намерены обжаловать решение о компенсации Татьяне Ерилкиной

Минфин России и областной главк полиции не хотят выплачивать компенсацию за незаконное уголовное преследование бывшего председателя правления банка "Волга-Кредит" Татьяны Ерилкиной. Они намерены обжаловать решение суда, обязавшего ведомства заплатить женщине 110 тысяч рублей.
Напомним, топ-менеджеру вменяли в вину кражу векселей 

20 марта 2017, 11:59
Роспотребнадзор предупреждает о риске заразиться птичьим гриппом во время поездок в страны Европы и Ближнего Востока

Роспотребнадзор предупреждает о риске заразиться птичьим гриппом во время поездок в страны Европы и Ближнего Востока

Там зафиксированы вспышки инфекционного заболевания, которое в первое очередь поражает легкие человека, вызывая их отек. Это нередко приводит к смерти пациента. За последние годы зарегистрировано больше восьмисот лабораторно подтвержденных заболевших, половина из них умерли. Поэтому за 3-4 недели до отъезда 

8 декабря 2016, 05:48
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