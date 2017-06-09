От одной до 22 тысяч рублей получат 17 владельцев кур и уток, чьи туши пришлось уничтожить из-за поражения птичьим гриппом.
Напомним, очаг заболевания был выявлен в мае в Челно-Вершинском районе области на территории поселка Красная Горка. От опасного вируса погибли пернатые в двух подворьях. В населенном пункте ввели карантин. У жителей забрали всю домашнюю птицу - свыше 400 голов, а затем сожгли. Такие меры необходимы, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни.
Общий компенсационный транш от регионального правительства составил больше 88 тысяч рублей. Ранее в Хворостянском районе, где в этом году начался падеж свиней от вируса африканской чумы, за уничтоженных животных из областного резервного фонда выделили 2,5 миллиона рублей. Всего в списке получателей помощи числились 54 человека.
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