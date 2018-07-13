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В блогах: Вот так нынче в тольяттинском лесу пугают людей
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12 июля 2018, 11:31
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С начала лета 10 детей выпали из окон в Самаре
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12 июля 2018, 03:44
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В среду вечером баня горела в Сызрани
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12 июля 2018, 09:25
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Скончалась шестилетняя девочка, упавшая с третьего этажа в Самаре
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11 июля 2018, 01:54
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В Тольятти нашли автомобилиста, который сбил двух пешеходов и скрылся
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12 февраля 2018, 02:20
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В Тольятти приостановили разработку проекта дороги через лес
В Автограде приостановили разработку проекта дороги, которая должна была соединить улицы Механизаторов и Кунеевскую в Комсомольском районе. По замыслу авторов проекта, здесь должны были вырубить часть леса и проложить четырехполосную магистраль.
Напомним, что в декабре на публичных слушаниях тольяттинцы …
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22 января 2018, 05:35
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В Тольятти неадекватный пассажир такси напал на полицейских: есть видео
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28 августа 2017, 10:17
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В Тольятти альпинист сбежал из больницы и умер под окнами своего дома
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16 августа 2015, 07:35