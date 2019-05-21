В конце мая в Самаре начнется капитальный ремонт проспекта Кирова. Работы проведут на участке длиной в 1 км - от мостового перехода до улицы Ветлянской. Дорогу расширят до 4 полос, оборудуют тротуары, разделители, пешеходные переходы и установят освещение. Стоимость работ оценили почти в 320 млн рублей. Тендер выиграла компания "Самаратрансстрой", в ближайшее время областной минтранс заключит с подрядчиком контракт. Капитальный ремонт участка проспекта Кирова завершится осенью следующего года. Отметим, работы пройдут в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". До 2024 года в Самарском регионе планируют отремонтировать 1400 км дорог, в том числе - более 300 км дорог местного значения в Самарско-Тольяттинской агломерации. Общий объем финансирования нацпроекта в регионе - почти 40 млрд руб.
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«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе
УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, …
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23 мая 2019, 09:23
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В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
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23 мая 2019, 08:06
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Бензин в России может подорожать на 10 %
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23 мая 2019, 07:40
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В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
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23 мая 2019, 05:31
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В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
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23 мая 2019, 05:06
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Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
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23 мая 2019, 04:57
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Что о самарских «Крыльях» думают спортивные комментаторы
На стадионе "Самара-Арена" начался финальный матч Олимп Кубка России по футболу сезона 2018-2019. За второй по значимости трофей после чемпионского титула сражаются московский "Локомотив" и "Урал " из Екатеринбурга.
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22 мая 2019, 09:01
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Что сможет решить проблему пробок у Фрунзенского моста
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21 мая 2019, 11:06
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«Нужно потерпеть»: в Самаре стартовал ремонт на улице Победы
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21 мая 2019, 02:47
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Самарские пляжи готовят к новому сезону
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21 мая 2019, 09:46
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Капремонт проспекта Кирова проведет компания «Самаратранстрой»
Компания «Самаратранстрой» выиграла тендер на 320 млн рублей на капитальный ремонт проспекта Кирова. Подрядчика искал областной Минтранс. Работы будут проводить на участке протяженностью 1 километр от улицы Ветлянской до Кировского моста. Согласно техзаданию, дорогу расширят до четырёх полос движения, установят …
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20 мая 2019, 08:04
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Стекло, камень и керамогранит: в Самаре выбрали внешний вид фасада Шестого кассационного суда
В столице 63-го региона утвержден внешний вид фасада 24-этажного здания Шестого кассационного суда. Верхняя часть будет выполнена из серого стекла, нижняя часть фасада - отделана натуральным камнем, стилобат и цоколь - керамогранитом. Эскизный проект прошел рассмотрение, и его одобрил Градостроительный …
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20 мая 2019, 01:31
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Работы по сбору металлических конструкций Фрунзенского моста завершены
Движение по Фрунзенскому мосту в Самаре должны открыть к концу 2019 года. Сейчас работы по сбору металлических конструкций завершены на 100 %. Впереди - бетонирование основного створа. Напомним, строительство объекта стартовало в 2015 году. Его совокупная длина 2,16 км. …
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20 мая 2019, 11:52
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Мост у Климовки может построить компания «Обход Тольятти»
В пятницу, 17 мая, стало известно, что хозяйственное партнерство Концессионная компания «Обход Тольятти» направила региональным властям предложение о строительстве моста через Волгу в районе села Климовка под Тольятти. Об этом рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. …
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17 мая 2019, 03:12
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В Самаре нанесут разметку на 66 тысяч кв.м. дорог
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29 апреля 2019, 07:18
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В Самарской области построят первую в России частную дорогу. Где она будет проходить?
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19 апреля 2019, 05:20
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«Машины - в объезд»: в Самаре провалился асфальт на дублере Московского шоссе
Во вторник, 9 апреля, возле ливневки на дублере Московского шоссе в района торгового центра «Московский» обнаружен провал асфальта. Об этом сообщил замминистра транспорта и автомобильных дорог области Андрей Спиридонов.Эта трасса находится на гарантии ООО «Самаратрансстрой». В соцсетях представители АСАДО сообщили, …
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9 апреля 2019, 08:14
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Самарская инстаняша рассказала, какую еду нужно брать с собой в поезд
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2 апреля 2019, 12:46
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В Самаре участок проспекта Кирова расширят до четырех полос
В Самаре собираются расширить проспект Кирова от улицы Ветлянской до мостового перехода «Кировский» до четырех автомобильных полос. Протяженность участка составляет 1,1 километра. Ремонт проведут в этом году по программе «Безопасные и качественные дороги», сообщили в облправительстве.
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2 апреля 2019, 12:19
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Всем все по фигу: Провалившийся под землю экскаватор на Кирова никто не достает обратно
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17 февраля 2019, 10:01
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Его позвали «черви»: В Самаре на проспекте Кирова экскаватор провалился в котлован
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16 февраля 2019, 02:50
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