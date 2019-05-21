4
53
37
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
Бензин в России может подорожать на 10 %

Бензин в России может подорожать на 10 %

Цены на бензин на независимых сетях АЗС в ближайший месяц могут резко пойти вверх — с таким заявлением выступил «Независимый топливный союз» России. В организации предупреждают о росте как минимум на 10 %. Причина в удорожании топлива на биржах, в 
23 мая 2019, 07:40
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы». 
 
«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
Что о самарских «Крыльях» думают спортивные комментаторы

Что о самарских «Крыльях» думают спортивные комментаторы

На стадионе "Самара-Арена" начался финальный матч Олимп Кубка России по футболу сезона 2018-2019. За второй по значимости трофей после чемпионского титула сражаются московский "Локомотив" и "Урал " из Екатеринбурга. 
Хрустальная чаша с серебряными ручками общим весом 17 килограммов. Изготовлена в 2010 
22 мая 2019, 09:01
Что сможет решить проблему пробок у Фрунзенского моста

Что сможет решить проблему пробок у Фрунзенского моста

6-полосный мост упрется в 4-полосную улицу Фрунзе.
21 мая 2019, 11:06
«Нужно потерпеть»: в Самаре стартовал ремонт на улице Победы

«Нужно потерпеть»: в Самаре стартовал ремонт на улице Победы

Во вторник, 21 мая, в столице 63-го региона стартовал ремонт улицы Победы на участке от Елизарова до проспекта Кирова. Рабочие обновят проезжую часть, газоны и тротуары.

«В состав работ входит проезжая часть, газоны тротуары. Приносим извинения за причиненные неудобства. Нужно 
21 мая 2019, 02:47
Самарские пляжи готовят к новому сезону

Самарские пляжи готовят к новому сезону

В этом году в столице 63-го региона будут работать 8 пляжей протяженностью более 4 километров и площадью 178,02 тысяч квадратных метров, на них организуют 14 спасательных постов. Они будут функционировать с 15 июня — ежегодно купальный сезон считается открытым с 
21 мая 2019, 09:46
Капремонт проспекта Кирова проведет компания «Самаратранстрой»

Капремонт проспекта Кирова проведет компания «Самаратранстрой»

Компания «Самаратранстрой» выиграла тендер на 320 млн рублей на капитальный ремонт проспекта Кирова. Подрядчика искал областной Минтранс. Работы будут проводить на участке протяженностью 1 километр от улицы Ветлянской до Кировского моста. Согласно техзаданию, дорогу расширят до четырёх полос движения, установят 
20 мая 2019, 08:04
Стекло, камень и керамогранит: в Самаре выбрали внешний вид фасада Шестого кассационного суда

Стекло, камень и керамогранит: в Самаре выбрали внешний вид фасада Шестого кассационного суда

В столице 63-го региона утвержден внешний вид фасада 24-этажного здания Шестого кассационного суда. Верхняя часть будет выполнена из серого стекла, нижняя часть фасада - отделана натуральным камнем, стилобат и цоколь - керамогранитом. Эскизный проект прошел рассмотрение, и его одобрил Градостроительный 
20 мая 2019, 01:31
Работы по сбору металлических конструкций Фрунзенского моста завершены

Работы по сбору металлических конструкций Фрунзенского моста завершены

Движение по Фрунзенскому мосту в Самаре должны открыть к концу 2019 года. Сейчас работы по сбору металлических конструкций завершены на 100 %. Впереди - бетонирование основного створа. Напомним, строительство объекта стартовало в 2015 году. Его совокупная длина 2,16 км. 
20 мая 2019, 11:52
Мост у Климовки может построить компания «Обход Тольятти»

Мост у Климовки может построить компания «Обход Тольятти»

В пятницу, 17 мая, стало известно, что хозяйственное партнерство Концессионная компания «Обход Тольятти» направила региональным властям предложение о строительстве моста через Волгу в районе села Климовка под Тольятти. Об этом рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 
17 мая 2019, 03:12
В Самаре нанесут разметку на 66 тысяч кв.м. дорог

В Самаре нанесут разметку на 66 тысяч кв.м. дорог

Разметку на самарские дороги начнут наносить в ближайшее время, сообщает мэрия. В первую очередь ее обновят в историческом центре - там, где 1 и 9 мая пройдут основные праздничные мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда и Дню Победы. При установлении 
29 апреля 2019, 07:18
В Самарской области построят первую в России частную дорогу. Где она будет проходить?

В Самарской области построят первую в России частную дорогу. Где она будет проходить?

В Самарской области построят первую в России частную дорогу. Речь идёт об участке платной трассы "Меридиан", которая будет проходить от китайского Шанхая до немецкого Гамбурга и таким образом соединит Китай, Казахстан, Беларусь, Россию и страны Западной Европы. Протяжённость российского участка 
19 апреля 2019, 05:20
«Машины - в объезд»: в Самаре провалился асфальт на дублере Московского шоссе

«Машины - в объезд»: в Самаре провалился асфальт на дублере Московского шоссе

Во вторник, 9 апреля, возле ливневки на дублере Московского шоссе в района торгового центра «Московский» обнаружен провал асфальта. Об этом сообщил замминистра транспорта и автомобильных дорог области Андрей Спиридонов.Эта трасса находится на гарантии ООО «Самаратрансстрой». В соцсетях представители АСАДО сообщили, 
9 апреля 2019, 08:14
Самарская инстаняша рассказала, какую еду нужно брать с собой в поезд

Самарская инстаняша рассказала, какую еду нужно брать с собой в поезд

Самарская участница реалити-шоу "Битва салонов" Евгения Давыдова поделилась с двумя сотнями тысяч своих подписчиков списком дорожной еды. Красавица решила отправиться в Сочи на поезде.

«Мой путь составляет 40 часов - есть время побыть наедине со своими мыслями», - предваряет девушка перечень 

2 апреля 2019, 12:46
В Самаре участок проспекта Кирова расширят до четырех полос

В Самаре участок проспекта Кирова расширят до четырех полос

В Самаре собираются расширить проспект Кирова от улицы Ветлянской до мостового перехода «Кировский» до четырех автомобильных полос. Протяженность участка составляет 1,1 километра. Ремонт проведут в этом году по программе «Безопасные и качественные дороги», сообщили в облправительстве.

«В целях обеспечения безопасности 
2 апреля 2019, 12:19
Всем все по фигу: Провалившийся под землю экскаватор на Кирова никто не достает обратно

Всем все по фигу: Провалившийся под землю экскаватор на Кирова никто не достает обратно

Как уже рассказывала ТЕРРА, экскаватор провалился в яму рядом с 59-м домом на проспекте Кирова 15 февраля. Однако его до сих пор никто не достает обратно.
 
Многотонная техника меж тем проваливается вглубь все больше и больше, ее понемногу заметает 
17 февраля 2019, 10:01
Его позвали «черви»: В Самаре на проспекте Кирова экскаватор провалился в котлован

Его позвали «черви»: В Самаре на проспекте Кирова экскаватор провалился в котлован

Экскаватор провалился в яму рядом с 59-м домом на проспекте Кирова в процессе работы. По словам местных жителей, он там рыл котлован для укладки труб.
 
Свидетели утверждают, под техникой внезапоно затрещала бетонная плита, не выдержавшая веса многотонной "махины". После 
16 февраля 2019, 02:50
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх