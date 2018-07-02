В Самарской области за год почти на 11 процентов выросли долги компаний за тепло, информирует «Т Плюс». По состоянию на 1 июня общая задолженность предприятий региона за ресурс, произведенный ТЭЦ, ГРЭС и котельными холдинга, превысила 9,2 миллиарда рублей. Лидером антирейтинга продолжает оставаться сызранское МУП «ЖЭС», его показатели за год выросли практически на 22 процента - до 680 миллионов рублей. В тройку антилидеров также попали тольяттинская «УК №3» из Тольятти с ростом долга на 25 процентов и новокуйбышевский «Новоградсервис» - на 19 процентов. Напомним, сейчас на рассмотрении арбитражного суда Самарской области находится сразу несколько заявлений от «Т Плюс» с требованием возврата долга МУП «ЖЭС». По одному из исков суд наложил арест на деньги, которые поступают на счета муниципального предприятия-неплательщика. Обеспечительные меры пока распространяются на сумму в размере 89 миллионов рублей. В феврале этого года «Т Плюс» обратился в арбитраж с иском о признании «ЖЭС» банкротом из-за просроченных долгов в 300 миллионов рублей. В апреле заявитель отказался от своего иска. По данным ТРК «ТЕРРА», в сложную ситуацию пришлось вмешаться областному правительству.
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