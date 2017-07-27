Начальник главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг строительства ведомственного жилья для пожарных. По факту исчезновения 142 миллионов бюджетных рублей, выделенных федералами еще в 2013 году на возведение девятиэтажки на 80 квартир, заведено уголовное дело. Подробности смотрите 27 июля на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в выпуске новостей в 18:45.
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Самару бросило в жар
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27 июля 2017, 09:55
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Видео: из торгового центра на Безымянке повалил дым
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25 июля 2017, 09:46
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Около «Амбара» нашли 160 миллионов рублей: кому они принадлежат?
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21 июля 2017, 07:14
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В Самаре начали гореть лифтовые двигатели
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17 июля 2017, 11:09
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Самарцам напекло: в МЧС предупредили об угрозе лесных пожаров
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17 июля 2017, 10:17
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Военных выселяют из квартир: скандал в Рощинском
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28 июня 2017, 04:40
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Фальшивое золото: В Адыгее уволили чиновницу, у которой дочь-выпускница получила липовую медаль
В Адыгее уволили чиновницу районного управления образования, дочь которой, по утверждению одной из учениц, несправедливо получила медаль за особые успехи. Напомним детали этой истории.
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27 июня 2017, 03:05
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Телеведущая в Боснии и Герцеговине уволена за подработку проституткой
В Боснии и Герцеговине руководство телеканала Pink уволило телеведущую Сенаду Нуркич, которая, как утверждается, подрабатывала проституткой. Об этом информирует The Sun.
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12 апреля 2017, 12:12
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Очевидец: «В Запанском перевернулась пожарная машина»
Самарцы обсуждают видео с перевернувшейся пожарной машиной. Ролик появился в социальной сети во вторник, 28 февраля. «Ребята ехали с пожара в Запанском. Я перед ними двигался, услышал рев мотора, в заднее зеркало увидел всю ситуацию, как на двух колесах …
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28 февраля 2017, 04:12
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Мэрия Новокуйбышевска оставила без денег и электричества добровольную пожарную команду РЖС Гранный
Об этом сообщил представитель службы спасения ДПК. По информации источника, администрация города прекратила субсидирование команды. Ситуация осложняется тем, что в пожарном депо отключили электричество, несмотря на то, что добровольцы продолжают нести дежурство без оплаты труда. По некоторым данным, они даже …
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6 февраля 2017, 01:19
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Формы для тротуарной плитки сгорели на Красноглинском шоссе в Самаре
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14 декабря 2016, 07:25
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В Самаре пожарные эвакуировали 11 жильцов дома и спасли двух женщин
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9 декабря 2016, 11:46