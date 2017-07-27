2
26
40
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888       888  Y88b   d88P  88888888888   d888        d8888             888     888 
 888   o   888   Y88b d88P       888      d8888       d8P888             888     888 
 888  d8b  888    Y88o88P        888        888      d8P 888             888     888 
 888 d888b 888     Y888P         888        888     d8P  888   88888b.   Y88b   d88P 
 888d88888b888     d888b         888        888    d88   888   888 "88b   Y88b d88P  
 88888P Y88888    d88888b        888        888    8888888888  888  888    Y88o88P   
 8888P   Y8888   d88P Y88b       888        888          888   888  888     Y888P    
 888P     Y888  d88P   Y88b      888      8888888        888   888  888      Y8P
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самару бросило в жар

Самару бросило в жар

К выходным воздух в Самарской области прогреется до +34 градусов по Цельсию, сообщили синоптики. Такая температура ожидается уже в пятницу, 28 июля. Режим высокой пожарной опасности в лесах – 4-й класс – продлен до 1 августа, передает Приволжское УГМС.
27 июля 2017, 09:55
Видео: из торгового центра на Безымянке повалил дым

Видео: из торгового центра на Безымянке повалил дым

В ночь на 25 июля самарским пожарным поступило сообщение о происшествии в ТЦ «Вива Лэнд», который расположен на Безымянке в районе площади Кирова. По сообщению МЧС, возгорание произошло в серверной 24 июля в 23:46. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. 
25 июля 2017, 09:46
Около «Амбара» нашли 160 миллионов рублей: кому они принадлежат?

Около «Амбара» нашли 160 миллионов рублей: кому они принадлежат?

Земельный скандал на сотни миллионов рублей. В Куйбышевском районе Самары, неподалеку от ТЦ "Амбар", группа активистов развернула борьбу за свои сотки, которые им выдавались еще в конце 1980-х годов.

Спустя почти 30 лет, оказалась, что у людей нет права распоряжаться данной 

21 июля 2017, 07:14
В Самаре начали гореть лифтовые двигатели

В Самаре начали гореть лифтовые двигатели

Один из жилых домов на улице Гагарина в Самаре в воскресенье, 16 июля, остался без лифта. Из-за короткого замыкания вспыхнул двигатель подъемного устройства. Сообщение о ЧП поступило пожарным около четырех часов дня. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. К месту 
17 июля 2017, 11:09
Самарцам напекло: в МЧС предупредили об угрозе лесных пожаров

Самарцам напекло: в МЧС предупредили об угрозе лесных пожаров

17 и 18 июля местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов - 4-й класс.
17 июля 2017, 10:17
Военных выселяют из квартир: скандал в Рощинском

Военных выселяют из квартир: скандал в Рощинском

Новый жилищный скандал разгорелся в военном городке Рощинский. Один из местных домов признали аварийным и требующим срочного расселения. Однако местные жители уверены - их стены простоят еще долго, а выводы экспертизы - лишь предлог, чтобы заставить людей покинуть свои квартиры. 

28 июня 2017, 04:40
Фальшивое золото: В Адыгее уволили чиновницу, у которой дочь-выпускница получила липовую медаль

Фальшивое золото: В Адыгее уволили чиновницу, у которой дочь-выпускница получила липовую медаль

В Адыгее уволили чиновницу районного управления образования, дочь которой, по утверждению одной из учениц, несправедливо получила медаль за особые успехи. Напомним детали этой истории.
Одна выпускница средней школы №1 Тахтамукайского района, обращаясь со сцены с речью, сначала поблагодарила преподавателей за 

27 июня 2017, 03:05
Телеведущая в Боснии и Герцеговине уволена за подработку проституткой

Телеведущая в Боснии и Герцеговине уволена за подработку проституткой

В Боснии и Герцеговине руководство телеканала Pink уволило телеведущую Сенаду Нуркич, которая, как утверждается, подрабатывала проституткой. Об этом информирует The Sun.
Совет директоров заявил о закрытии шоу-проекта, в котором Нуркич была ведущей. Это решение появилось после того, как 26-летняя теледива, 

12 апреля 2017, 12:12
Очевидец: «В Запанском перевернулась пожарная машина»

Очевидец: «В Запанском перевернулась пожарная машина»

Самарцы обсуждают видео с перевернувшейся пожарной машиной. Ролик появился в социальной сети во вторник, 28 февраля. «Ребята ехали с пожара в Запанском. Я перед ними двигался, услышал рев мотора, в заднее зеркало увидел всю ситуацию, как на двух колесах 
28 февраля 2017, 04:12
Мэрия Новокуйбышевска оставила без денег и электричества добровольную пожарную команду РЖС Гранный

Мэрия Новокуйбышевска оставила без денег и электричества добровольную пожарную команду РЖС Гранный

Об этом сообщил представитель службы спасения ДПК. По информации источника, администрация города прекратила субсидирование команды. Ситуация осложняется тем, что в пожарном депо отключили электричество, несмотря на то, что добровольцы продолжают нести дежурство без оплаты труда. По некоторым данным, они даже 

6 февраля 2017, 01:19
Формы для тротуарной плитки сгорели на Красноглинском шоссе в Самаре

Формы для тротуарной плитки сгорели на Красноглинском шоссе в Самаре

Во вторник, 13 декабря, в Самаре произошел пожар в ангаре, расположенном на 41 километре Красноглинского шоссе (Красноглинский район). Горели полимерные формы для изготовления тротуарной плитки. Площадь пожара составила 15 квадратрых метров.

Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 12 часов 59 

14 декабря 2016, 07:25
В Самаре пожарные эвакуировали 11 жильцов дома и спасли двух женщин

В Самаре пожарные эвакуировали 11 жильцов дома и спасли двух женщин

В четверг, 8 декабря, в 11: 23 в поселке Упавленческий в Самаре произошел пожар. В многоквартирном жилом доме на улице Крайней загорелись домашние вещи на площади 20 квадратных метров. К месту ЧП выехали пожарные – 10 человек и 3 единицы 

9 декабря 2016, 11:46
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна