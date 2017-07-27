Земельный скандал на сотни миллионов рублей. В Куйбышевском районе Самары, неподалеку от ТЦ "Амбар", группа активистов развернула борьбу за свои сотки, которые им выдавались еще в конце 1980-х годов.

Спустя почти 30 лет, оказалась, что у людей нет права распоряжаться данной …