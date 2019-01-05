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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

Массовая драка в Сызрани, есть пострадавшие

Массовая драка в Сызрани, есть пострадавшие

В ночь с субботы на воскресенье, с 20 на 21 октября, в центре Сызрани случилась массовая драка, передает КТВ-Луч. По предварительным данным, инцидент случился около 4:00 рядом с ночным заведением на улице Ульяновской. Отношение на кулаках выяснили, как минимум, 
21 октября 2018, 03:39
Участковый остановил драку мужчины и двух грабителей в Тольятти

Участковый остановил драку мужчины и двух грабителей в Тольятти

В Тольятти участковый вмешался и остановил драку с участием троих мужчин. Инцидент произошел на аллее бульвара Орджоникидзе. Об этом стражам порядка сообщила местная жительница. Прибывший на место происшествия участковый утихомирил дебоширов и начал выяснять, что случилось. 51-летний мужчина заявил, что 

10 мая 2018, 11:15
Уголовное дело о драке студентов в общежитии заведено в Самаре

Уголовное дело о драке студентов в общежитии заведено в Самаре

В Самаре возбуждено уголовное дело о драке студентов. Инцидент произошел в общежитии одного из местных учебных заведений. В больницу был доставлен студент – подросток 17 лет. У него диагностировали телесные повреждения.

Как установили полицейские, в подъезде общежития у пострадавшего произошел конфликт 

30 марта 2018, 05:30
Пьяная драка в коммунальной квартире: женщина избила шваброй соседа-алкоголика в Тольятти

Пьяная драка в коммунальной квартире: женщина избила шваброй соседа-алкоголика в Тольятти

На днях в полицию города Тольятти поступило сообщение от работников местной больницы. К ним привезли 48-летнего мужчину с тяжелой травмой живота. На месте происшествия разбирался участковый.

Оказалось, что потерпевший стал жертвой бытового конфликта. Его 44-летней соседке не нравилось, что мужчина злоупотребляет 

26 февраля 2018, 02:16
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