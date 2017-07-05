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Начались задержания и обыски: к владельцу автобуса, в котором погибли люди, пришли силовики
Задержали директора «Евразийской корпорации автовокзалов». Именно этой компании-перевозчику принадлежал пассажирский автобус, который попал в ДТП по дороге из Самары в Ижевск. В офисах компании следователи проводят выемку документов и изучают путевые листы. Водитель автобуса выжил, и сейчас ведется его допрос.
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3 июля 2017, 01:02
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Дорога скорби: шесть самарских семей потеряли своих близких в страшном ДТП в Татарстане
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3 июля 2017, 10:22
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Под Тольятти рухнул легкомоторный самолет: пилот погиб
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1 июля 2017, 03:24
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В Самаре на заброшенном заводе нашли труп 16-летней девушки
Самарские следователи проводят проверку по факту смерти несовершеннолетней. В среду, 28 июня, около пяти часов вечера на территории заброшенного завода, который находится на улице Ново-Садовой, нашли труп девушки. Её возраст, по данным следователей, 16 лет.
Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская …
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29 июня 2017, 05:39
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Стали известны подробности смерти ушедшего из дома подростка
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29 июня 2017, 11:33
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На удачу: В Китае задержан вылет самолета со «счастливыми» монетами в двигателе
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28 июня 2017, 12:38
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ЧП в воздухе: в Самаре экстренно сел самолет до Сочи
Ночью 22 июня в самарском аэропорту экстренно приземлился самолет, летевший из Тюмени в Сочи. С борта сняли пассажирку. По данным транспортной прокуратуры, 48-летней женщине стало плохо, передает 63.ru.
Пассажирку осмотрели в медпунке аэропорта. Затем с диагнозом «гипертонический криз» …
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23 июня 2017, 10:49
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В Австралии пассажиры выпрыгнули из самолета из-за угрозы взрыва
В аэропорту австралийского города Олбери случилось чрезвычайное происшествие, о котором рассказал ряд мировых информагентств. Пассажиры выпрыгнули из самолета в результате паники, начавшейся после обнаружения записки с ложной угрозой о бомбе.
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6 июня 2017, 02:02
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В Саратовской области при жесткой посадке Ан-26 погиб военнослужащий
Минобороны РФ подтвердило аварийную посадку самолета Ан-26 в Саратовской области. На борту лайнера авиабазы Краснодарского авиационного училища было 6 человек. В результате происшествия один военнослужащий погиб, еще пять получили различные травмы и были впоследствии доставлены в стационар, сообщают российские информагентства.
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30 мая 2017, 11:19
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При крушении вертолета на Ямале погиб житель Самарской области
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23 октября 2016, 08:07
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Топ-новости: Задержание водителя, сбившего насмерть ребенка, «Звезда счастья», данные «чёрных ящиков» А321
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9 ноября 2015, 06:53
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В Самаре изымают образцы топлива на месте последней заправки разбившегося в Египте Airbus-321
Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ прибыли в Самару в связи с авиакатастрофой в Египте. Как сообщается на сайте Следственного комитета России, Самара стала местом последней заправки потерпевшего крушение судна. Сотрудники ведомства изымают образцы топлива, различную документацию, касающуюся …
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31 октября 2015, 11:03