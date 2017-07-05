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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Начались задержания и обыски: к владельцу автобуса, в котором погибли люди, пришли силовики

Начались задержания и обыски: к владельцу автобуса, в котором погибли люди, пришли силовики

Задержали директора «Евразийской корпорации автовокзалов». Именно этой компании-перевозчику принадлежал пассажирский автобус, который попал в ДТП по дороге из Самары в Ижевск. В офисах компании следователи проводят выемку документов и изучают путевые листы. Водитель автобуса выжил, и сейчас ведется его допрос.
3 июля 2017, 01:02
Дорога скорби: шесть самарских семей потеряли своих близких в страшном ДТП в Татарстане

Дорога скорби: шесть самарских семей потеряли своих близких в страшном ДТП в Татарстане

Появилась информация о помощи, которую получат близкие самарцев, погибших в страшном ДТП в Татарстане 2 июля. Им выплатят по одному миллиону рублей. Деньги выделят из резервного фонда Самарской области по решению губернатора. Раненным в аварии заплатят по полмиллиона, заявили в 
3 июля 2017, 10:22
Под Тольятти рухнул легкомоторный самолет: пилот погиб

Под Тольятти рухнул легкомоторный самолет: пилот погиб

Вчера, 30 июня, вечером на аэродроме в Ставропольском районе произошло ЧП. Там упал легкомоторный самолет, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По данным сотрудников полиции, в самолете находился только один человек – 55-летний пилот. В результате жесткой посадки самолета 
1 июля 2017, 03:24
В Самаре на заброшенном заводе нашли труп 16-летней девушки

В Самаре на заброшенном заводе нашли труп 16-летней девушки

Самарские следователи проводят проверку по факту смерти несовершеннолетней. В среду, 28 июня, около пяти часов вечера на территории заброшенного завода, который находится на улице Ново-Садовой, нашли труп девушки. Её возраст, по данным следователей, 16 лет.

Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская 

29 июня 2017, 05:39
Стали известны подробности смерти ушедшего из дома подростка

Стали известны подробности смерти ушедшего из дома подростка

17-летнего самарца, пропавшего после школьного выпускного, нашли мертвым в Казани.
29 июня 2017, 11:33
На удачу: В Китае задержан вылет самолета со «счастливыми» монетами в двигателе

На удачу: В Китае задержан вылет самолета со «счастливыми» монетами в двигателе

В КНР задержали вылет пассажирского самолета после того, как обнаружили в двигателе девять монет. Как выяснилось, пожилая пассажирка бросила их туда на удачу, рассказывают китайские информагентства.
Инцидент произошел на рейсе CZ380. Отложили вылет лайнера, который должен был лететь из Шанхая 

28 июня 2017, 12:38
ЧП в воздухе: в Самаре экстренно сел самолет до Сочи

ЧП в воздухе: в Самаре экстренно сел самолет до Сочи

Ночью 22 июня в самарском аэропорту экстренно приземлился самолет, летевший из Тюмени в Сочи. С борта сняли пассажирку. По данным транспортной прокуратуры, 48-летней женщине стало плохо, передает 63.ru.

Пассажирку осмотрели в медпунке аэропорта. Затем с диагнозом «гипертонический криз» 
23 июня 2017, 10:49
В Австралии пассажиры выпрыгнули из самолета из-за угрозы взрыва

В Австралии пассажиры выпрыгнули из самолета из-за угрозы взрыва

В аэропорту австралийского города Олбери случилось чрезвычайное происшествие, о котором рассказал ряд мировых информагентств. Пассажиры выпрыгнули из самолета в результате паники, начавшейся после обнаружения записки с ложной угрозой о бомбе.
Как сообщают зарубежные агентства, кроме клочка бумаги угрожающего содержания ничего 

6 июня 2017, 02:02
В Саратовской области при жесткой посадке Ан-26 погиб военнослужащий

В Саратовской области при жесткой посадке Ан-26 погиб военнослужащий

Минобороны РФ подтвердило аварийную посадку самолета Ан-26 в Саратовской области. На борту лайнера авиабазы Краснодарского авиационного училища было 6 человек. В результате происшествия один военнослужащий погиб, еще пять получили различные травмы и были впоследствии доставлены в стационар, сообщают российские информагентства.

30 мая 2017, 11:19
При крушении вертолета на Ямале погиб житель Самарской области

При крушении вертолета на Ямале погиб житель Самарской области

В пятницу, 21 октября, в Ямало-Ненецком автономном округе произошло крушение вертолета МИ-8 авиакомпании "Сокол", следовавшего в Новый Уренгой. Из 22 человек, находившихся на борту, погибло 19. Среди них и 51-летний Владимир Салов, житель поселка Осинки Безенчукского района Самарской области. У 
23 октября 2016, 08:07
Топ-новости: Задержание водителя, сбившего насмерть ребенка, «Звезда счастья», данные «чёрных ящиков» А321

Топ-новости: Задержание водителя, сбившего насмерть ребенка, «Звезда счастья», данные «чёрных ящиков» А321

«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в понедельник, 9 ноября.

В Самаре найден водитель, сбивший насмерть 3-летнего мальчика

Самарские полицейские сообщили о задержании предполагаемого виновника ДТП, 
9 ноября 2015, 06:53
В Самаре изымают образцы топлива на месте последней заправки разбившегося в Египте Airbus-321

В Самаре изымают образцы топлива на месте последней заправки разбившегося в Египте Airbus-321

Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ прибыли в Самару в связи с авиакатастрофой в Египте. Как сообщается на сайте Следственного комитета России, Самара стала местом последней заправки потерпевшего крушение судна. Сотрудники ведомства изымают образцы топлива, различную документацию, касающуюся 
31 октября 2015, 11:03
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