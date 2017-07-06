Об этом сообщают синоптики. Порывы будут достигать 20-22 метров в секунду. Ожидается гроза. Минувшей ночью в областной столице от разгула стихии было повалено 57 деревьев, которые повредили 7 автомобилей и 9 участков линий электропередач, пострадали кровли 9 многоквартирных домов. В Тольятти без света остались тысяча триста жилых домов, там упало 40 деревьев. Кроме того, аналогичные происшествия зафиксированы в Елховском, Сергиевском и Ставропольском районах области.
Из-за шторма на Волге отменены все речные рейсы из Самары. Движение судов было приостановлено накануне, вечером 5 июля. Когда рейсы возобновятся – пока неизвестно.
Тем временем, метеорологи предрекают, что во второй половине лета на территорию России придут ливни с градом и даже смерчи. Поэтому в МЧС начали пересматривать систему информирования населения. В тестовом режиме для оповещения используются соцсети - ВКонтакте и Одноклассники. И многие отмечают, что погодные аномалии в нашей стране уже становятся нормой.
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Во второй половине лета в центральной части России будут нередкими смерчи, ливни и грозы. Об этом заявили сотрудники МЧС и Гидрометцентра.
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13 июня 2017, 02:04
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5 июня 2017, 03:11
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4 июня 2017, 04:49
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26 октября 2016, 05:43
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Лето 2016 года назвали самым жарким в Северном полушарии
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