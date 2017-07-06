Синоптики рассказали о прогнозе на ближайшее время накануне дня метеоролога Там, где сейчас жарко, станет еще жарче, а ряд стран, наоборот, буквально зальет дождем. Таков глобальный прогноз метеорологов на ближайшие десятилетия. За минувший век средняя температура на планете выросла на 1 градус, и будет подниматься дальше. Впрочем, апокалипсического сценария, популярного …