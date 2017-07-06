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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Названы неожиданные причины аномально холодных весны и лета 2017

Ученые, исследующие причины холодной погоды весны и начала лета в северном полушарии, заявили о неожиданной причине аномальной температуры. Ряд специалистов считает, что погоду на Земле меняет китайский спутник «Мо-Цзы», который запущен на орбиту с целью проведения квантовых экспериментов.
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В Самарской области ожидаются заморозки: температура воздуха опустится до 2 градусов мороза

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Вот вам и весна: В Самарской области синоптики пообещали заморозки на выходные

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В Самарской области показатели уровня атмосферного давления побили рекорды за всю историю наблюдений

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26 октября 2016, 05:43
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Лето 2016 года назвали самым жарким в Северном полушарии

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Синоптики рассказали о прогнозе на ближайшее время накануне дня метеоролога

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22 марта 2016, 02:47
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