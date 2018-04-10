Прокачка по магистральному нефтепроводу «Куйбышев-Тихорецк» приостановлена из-за выхода нефти в Саратовской области, передает РИА Новости со ссылкой на советника президента «Транснефти» Игоря Дёмина.
«Прокачка нефти по нефтепроводу приостановлена. Бесперебойную отгрузку потребителям обеспечат объёмы из резервуарного парка в Новороссийске. Ориентировочное время ремонта и пуска — в пределах суток», — приводит агентство его слова.
По данным госконцерна, разлив случился в 14:00 по МВ примерно в 5 километрах от села Маянга Балаковского района Саратовской области. К месту выхода оперативно прибыли бригады аварийной службы. Выход нефти был локализован, в настоящее время проводятся работы по ликвидации последствий инцидента.
По предварительной данным, объём выхода нефти составил менее 2-х кубометров. Угрозы жизни и здоровью населения нет. Предпосылки для введения чрезвычайной ситуации также отсутствуют.
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