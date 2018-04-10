Владимир Рушайло, поработавший и министром внутренних дел, и секретарем Совета безопасности России, и исполнительным секретарем СНГ, с ноября станет вице-президентом «Транснефти» по безопасности, сообщили два человека, близких к «Транснефти», - пишут "Ведомости".

Должность вице-президента «Транснефти» по безопасности была вакантной, говорит представитель …