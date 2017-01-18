Строить в парках будет можно, но осторожно. В Самаре прошли общественные слушания в виде письменного сбора мнений по изменению правил застройки и землепользования. В частности, предполагается расширение возможностей для возведения сооружений в рекреационных зонах Р-2 и Р-3, т.е. парках, скверах, …