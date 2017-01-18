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Бункер S

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Материалы по теме:

В центре Самары может появиться экономжилье

В центре Самары может появиться экономжилье

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин и министр строительства региона Александр Баландин обсуждали планы по жилой застройке территории бывших заводов 4 ГПЗ и ЗиМ. Самарская область может войти в федеральную программу содействия регионам при освоении промышленных зон. Речь идет о создании 

11 января 2017, 11:49
Мэрия Самары выставила на торги за 1 млн рублей участок в историческом центре города

Мэрия Самары выставила на торги за 1 млн рублей участок в историческом центре города

Под дальнейшее развитие застройки выделена земля в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского, говорится в сообщении горадминистрации. Площадь территории составляет почти 4 гектара, 29 домов - прежде всего деревянных - предстоит снести. На развитие участка чиновники предоставят инвестору 10 лет. Компания, 

12 декабря 2016, 03:26
1 миллион 704 тысячи рублей заплатит ООО

1 миллион 704 тысячи рублей заплатит ООО "Технологии строительства СОФЖИ" в качестве процентов по своим облигациям

Доход в размере 13% годовых начислен по 5 695 бумагам с 23 августа по 21 ноября текущего года. Как говорится в сообщении компании, средства перечислены держателям облигаций в полном объеме.
Напомним, учредителем компании является "Самарский областной фонд жилья и ипотеки". 

23 ноября 2016, 02:58
66% облигаций Народного займа раскуплены

66% облигаций Народного займа раскуплены

5 тыс. ценных бумаг выкупил Тольяттихимбанк, 100% акций которого принадлежит объявленному в международный розыск Сергею Махлаю, члену совета директоров ОАО Тольяттиазот.
31 октября 2016, 04:56
Самарская область продала облигаций на 20 млн рублей

Самарская область продала облигаций на 20 млн рублей

Самарская область уже продала 345 облигаций так называемого народного облигационного займа на общую сумму 20 млн рублей, сообщает областной фонд жилья и ипотеки. Напомним, данная форма привлечения средств населения является целевой программой областного правительства. Проект стартовал в начале сентября. Все 

7 октября 2016, 07:24
СОФЖИ заплатит по иску мэрии Самары в 2 тысячи раз меньше

СОФЖИ заплатит по иску мэрии Самары в 2 тысячи раз меньше

В две тысячи раз удалось снизить сумму иска городского департамента имущества Самары к областному фонду жилья и ипотеки. Такое решение вынес Арбитражный суд Самарской области.
Городские власти требовали взыскать с СОФЖИ 2 миллиона 304 тысячи рублей - из  них 1.5 

5 октября 2016, 03:22
В Самаре ради коттеджей вырубили березовую рощу в Красноглинском районе

В Самаре ради коттеджей вырубили березовую рощу в Красноглинском районе

Земельный скандал в Красноглинском районе Самары. Жители Горелого Хутора пытаются спасти берёзовую рощу, расположенную на границе их посёлка с Волжским районом. Люди сообщили, что на месте вырубки лесополосы возводят коттеджи на продажу. На данный момент конфликт перешел в судебную плоскость.

Сейчас 

3 октября 2016, 01:36
Сенатор Азаров раскритиковал предложенные изменения в Правила застройки и земплепользования Самары

Сенатор Азаров раскритиковал предложенные изменения в Правила застройки и земплепользования Самары

Строить в парках будет можно, но осторожно. В Самаре прошли общественные слушания в виде письменного сбора мнений по изменению правил застройки и землепользования. В частности, предполагается расширение возможностей для возведения сооружений в рекреационных зонах Р-2 и Р-3, т.е. парках, скверах, 

8 сентября 2016, 06:25
Кадровые перестановки в минстрое Самарской области

Кадровые перестановки в минстрое Самарской области

Как стало известно «ТЕРРЕ», руководитель государственного казенного учреждения Самарской области «Управление капитального строительства» Светлана Моравская на прошлой неделе перевелась на работу в Москву.
Обязанности руководителя ГКУ «УКС» исполняет Реналь Мязитов, до недавнего времени исполнительный директор Самарского областного фонда жилья и 

30 августа 2016, 02:35
Облигации Самарской области поступят в продажу к лету

Облигации Самарской области поступят в продажу к лету

Ориентировочно уже в мае-июне. Схема выпуска ценных бумаг, условия их эмиссии уже определены. Осталось принять решение по стоимости облигаций и процентной ставке. Последнюю планируют сделать плавающей и корректировать в зависимости от уровня инфляции. Сейчас правительство определяется с уполномоченным банком, который 
5 февраля 2016, 03:18
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