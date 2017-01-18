Размещение облигаций так называемого «Народного займа» планируют завершить уже в январе. Об этом заявили представители ООО «Технологии строительства СОФЖИ», выступающего эмитентом ценных бумаг.
Напомним, в августе прошлого года был запущен «Облигационный заем», поступающие средства должны быть инвестированы в проект реновации исторического центра Самары «5 кварталов». Полная стоимость его реализации оценивается в 25 миллиардов рублей, первой очереди - в 2 миллиарда 120 миллионов. За счет размещения ценных бумаг профинансируют примерно четверть этой суммы. Всего было выпущено 8.5 тысяч облигаций.
Как уже рассказывала «ТЕРРА», 5000 штук приобрел «Тольяттихимбанк», контролируемый Сергеем Махлаем. Это сын находящегося в международном розыске Владимира Махлая - бенефециара корпорации «Тольяттиазот». Остальные облигации выкуплены физическими лицами. Такая диспропорция неудивительна - стоимость одной бумаги составляет 60 тысяч рублей. 21 ноября держателям был выплачен первый купонный доход из расчета 13% годовых - суммарно более 1 миллиона 700 тысяч рублей.
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