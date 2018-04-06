В Самаре вторую очередь набережной Волги украсят разноцветной плиткой – от бассейна ЦСК ВВС до «Кинапа». МП «Самарская набережная» ищет подрядчика, если все пройдет гладко, работы могут быть завершены до начала ЧМ-2018. Старый асфальт должны снять, а вместо него уложить прямоугольную плитку «колор-микс». Пешеходные дорожки будут разноцветными. Предполагается плитка белого, серого, черного, желтого, а также коричневая – светлого и темного оттенков. Площадь нового покрытия составит более 530 квадратных метров. Обновится и чугунный забор. Его украсят декоративными элементами. На эти цели и благоустройство участка чиновники планируют потратить почти четыре миллиона рублей. Прием заявок на тендер завершится 23 апреля. Работы должны выполнить в течение 30 дней после заключения контракта.
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К ЧМ-2018 Самара арендует биотуалеты за 2 млн рублей
Самара потратит два миллиона рублей на аренду биотуалетов для ЧМ-218, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению исполнителя на оказание услуг по сбору и вывозу канализационных отходов посредством установки данных санитарных объектов, объявил департамент городского хозяйства и экологии.
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6 апреля 2018, 12:59
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По 25 тысяч туристов ждут на каждый матч ЧМ-2018 в Самаре
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5 апреля 2018, 04:53
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Аккредитация таксистов на ЧМ-2018 открыта в Самаре
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5 апреля 2018, 01:08
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Самарцы получат Кубок Чемпионата мира по футболу 13 мая
В Самару привезут Кубок Чемпионата мира по футболу. По данным ФИФА, тур Кубка ЧМ стартовал еще в сентябре 2017 года. Самара в графике 19-й город России, где можно будет увидеть главный футбольный трофей.
«13-15 мая в регионе пройдёт …
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4 апреля 2018, 04:27
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Ремонт набережной у Ладьи в Самаре продлили до мая
В Самаре названы новые сроки окончания ремонта на четвертой очереди набережной у Ладьи. Изначально предполагалось, что работы завершатся в марте 2018 года, но они до сих пор продолжаются. Замруководителя гордепартамента градостроительства Олег Захаров сообщил, что построены поливочный водопровод, ливневая канализация, …
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30 марта 2018, 10:37
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Фото в блогах: «В Самаре «растаяла» тактильная плитка»
В "Твиттере" пользователь avtosamara выложил фотографии контактной плитки на гостевом маршруте по Галактионовской, которая после уборки снега просто «растаяла». Такую плитку используют для того, чтобы люди со слабым зрением могли самостоятельно передвигаться по городу - она нужна для предупреждения …
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29 марта 2018, 07:00
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К 20 марта закончат ремонт четвертой очереди набережной в Самаре
В Самаре ремонт четвертой очереди набережной у «Ладьи» закончат 20 марта. Работы выполнены на 62,3 процента. Об этом сообщила пресс-служба Думы городского округа Самары. Вопрос реконструкции набережной обсуждали на заседании комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям.
Реставрация …
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22 февраля 2018, 02:15
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К 23 февраля на самарской набережной установят гаубицы
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20 февраля 2018, 03:19
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В новую тольяттинскую набережную вложат 300 миллионов рублей
В Тольятти выделят 300 млн рублей на новую набережную. Местная гордума одобрила предложенные мэрией поправки в бюджет 2018-2019 годов, предусмотрев, в том числе, расходы на проектирование и строительство обновленной береговой линии Автозаводского района. 20 млн рублей предполагается направить в текущем …
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8 февраля 2018, 08:02
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В блогах: о новой технологии в Самаре - укладывание плитки под снег
Блогер Владислав Харчев поведал про новую технологию на улицах Самары - укладывание плитки под снег.
«Еще в ноябре я писал, что с лета на пересечении проспекта Ленина и Первомайской никак не могут вернуть на место плитку после того, …
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28 декабря 2017, 11:45
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Не прошло и месяца: На 18 км Московского шоссе плитка уже ушла под землю
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19 ноября 2017, 09:11
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Самарец предложил уложить плитку на футбольной арене
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14 сентября 2017, 10:01