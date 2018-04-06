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Материалы по теме:

К ЧМ-2018 Самара арендует биотуалеты за 2 млн рублей

К ЧМ-2018 Самара арендует биотуалеты за 2 млн рублей

Самара потратит два миллиона рублей на аренду биотуалетов для ЧМ-218, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению исполнителя на оказание услуг по сбору и вывозу канализационных отходов посредством установки данных санитарных объектов, объявил департамент городского хозяйства и экологии.
6 апреля 2018, 12:59
По 25 тысяч туристов ждут на каждый матч ЧМ-2018 в Самаре

По 25 тысяч туристов ждут на каждый матч ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре на каждый матч ЧМ-2018 по футболу ожидается до 25 тысяч туристов. С 2014 года свидетельства о классификации в Самарской области получили 382 «объекта размещения» - гостиницы и прочие учреждения, где смогут остановиться туристы. Всего там 13 тысяч 891 
5 апреля 2018, 04:53
Аккредитация таксистов на ЧМ-2018 открыта в Самаре

Аккредитация таксистов на ЧМ-2018 открыта в Самаре

В Самаре стартовала аккредитация таксистов на ЧМ-2018. Их зарегистрируют как юрлица или ИП. Есть обязательные условия: возраст машины не должен превышать 5 лет, в каждой должна быть установлены система спутниковой навигации, кондиционер и терминал для расчета по безналу. При этом 
5 апреля 2018, 01:08
Самарцы получат Кубок Чемпионата мира по футболу 13 мая

Самарцы получат Кубок Чемпионата мира по футболу 13 мая

В Самару привезут Кубок Чемпионата мира по футболу. По данным ФИФА, тур Кубка ЧМ стартовал еще в сентябре 2017 года. Самара в графике 19-й город России, где можно будет увидеть главный футбольный трофей.

«13-15 мая в регионе пройдёт 
4 апреля 2018, 04:27
Ремонт набережной у Ладьи в Самаре продлили до мая

Ремонт набережной у Ладьи в Самаре продлили до мая

В Самаре названы новые сроки окончания ремонта на четвертой очереди набережной у Ладьи. Изначально предполагалось, что работы завершатся в марте 2018 года, но они до сих пор продолжаются. Замруководителя гордепартамента градостроительства Олег Захаров сообщил, что построены поливочный водопровод, ливневая канализация, 
30 марта 2018, 10:37
Фото в блогах: «В Самаре «растаяла» тактильная плитка»

Фото в блогах: «В Самаре «растаяла» тактильная плитка»

В "Твиттере" пользователь avtosamara выложил фотографии контактной плитки на гостевом маршруте по Галактионовской, которая после уборки снега просто «растаяла». Такую плитку используют для того, чтобы люди со слабым зрением могли самостоятельно передвигаться по городу - она нужна для предупреждения 
29 марта 2018, 07:00
К 20 марта закончат ремонт четвертой очереди набережной в Самаре

К 20 марта закончат ремонт четвертой очереди набережной в Самаре

В Самаре ремонт четвертой очереди набережной у «Ладьи» закончат 20 марта. Работы выполнены на 62,3 процента. Об этом сообщила пресс-служба Думы городского округа Самары. Вопрос реконструкции набережной обсуждали на заседании  комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям.

Реставрация 
22 февраля 2018, 02:15
К 23 февраля на самарской набережной установят гаубицы

К 23 февраля на самарской набережной установят гаубицы

В Самаре 23 февраля отметят праздничным салютом – тридцатью холостыми залпами из гаубиц Д-30. В этом году праздничные мероприятия в День защитника Отечества также будут посвящены 100-летнему юбилею Красной армии. Торжественные мероприятия начнутся в 11 часов с возложения цветов к 

20 февраля 2018, 03:19
В новую тольяттинскую набережную вложат 300 миллионов рублей

В новую тольяттинскую набережную вложат 300 миллионов рублей

В Тольятти выделят 300 млн рублей на новую набережную. Местная гордума одобрила предложенные мэрией поправки в бюджет 2018-2019 годов, предусмотрев, в том числе, расходы на проектирование и строительство обновленной береговой линии Автозаводского района. 20 млн рублей предполагается направить в текущем 

8 февраля 2018, 08:02
В блогах: о новой технологии в Самаре - укладывание плитки под снег

В блогах: о новой технологии в Самаре - укладывание плитки под снег

Блогер Владислав Харчев поведал про новую технологию на улицах Самары - укладывание плитки под снег.

«Еще в ноябре я писал, что с лета на пересечении проспекта Ленина и Первомайской никак не могут вернуть на место плитку после того, 
28 декабря 2017, 11:45
Не прошло и месяца: На 18 км Московского шоссе плитка уже ушла под землю

Не прошло и месяца: На 18 км Московского шоссе плитка уже ушла под землю

У подрядчиков эпохальной реконструкции Московского шоссе появилась дополнительная работа. Жители Самары обнаружили существенный дефект на участке, где строительные работы завершили совсем недавно – буквально 1-2 месяца тому назад.

На 18 километре Московского шоссе, в районе развязки с Ракитой и 
19 ноября 2017, 09:11
Самарец предложил уложить плитку на футбольной арене

Самарец предложил уложить плитку на футбольной арене

Блогер shabash91 иронизирует: "Друзья, для нас с вами есть очередная отличная новость, - пишет он - Пешеходные дорожки на площади Славы вымостят тротуарной плиткой. У нас полгорода в плитке - улицы, площадь Славы, скверы, набережная, площадь Куйбышева. Считаю это замечательным, 
14 сентября 2017, 10:01
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