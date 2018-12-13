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По Самарской области «гуляют» свиной и гонконгский грипп
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13 декабря 2018, 12:52
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На трассе под Самарой маршрутка с детьми «улетела» в кювет после ДТП
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13 декабря 2018, 12:12
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В Самаре иномарка врезалась в столб на Димитрова: водитель попал в больницу
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13 декабря 2018, 11:44
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В Самаре раскрыли загадочное убийство 19-летней давности
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13 декабря 2018, 11:25
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Судьбу бомбоубежища под заводом "Кока-Кола" в Самаре решит Верховный суд
Продолжается десятилетняя судебная эпопея с бомбоубежищем, расположенным на территории завода "Кока-Кола" в Самаре. Напомним, на этом месте изначально находился 4-й ГПЗ, а затем завод "Шар". В 1996-м территорию вместе с корпусами у последнего выкупил производитель прохладительных напитков. Однако затем приватизацию …
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13 декабря 2018, 11:00
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Самарец убил сына, которого подозревал в краже
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12 декабря 2018, 10:52
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В Октябрьске семимесячная девочка утонула в ванной
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11 декабря 2018, 06:11
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Самарца подозревают в вымогательстве денег у Самбурской и Дробыша
Полицейские вышли на след злоумышленника, который вымогал деньги у российского продюсера Виктора Дробыша и актрисы Настасьи Самбурской. По предварительным данным, им оказался житель Самары. Он звонил на личные номера звезд и требовал деньги за раскрытие секретной информации, пишет news.ru
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11 декабря 2018, 04:44