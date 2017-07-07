Незаконсервированный остов здания открыт всем ветрам и ливням. Расширенные глазницы оконных проемов смотрят на груды строительного мусора. На объект подрядчик не выйдет в лучшем случае еще 10 дней. Дело в том, что освобождение здания от поздних наслоений вскрыло необходимость проведения дополнительных работ по укреплению конструкции, которые в проект заложены не были. Подрядчик проводил их за свой счет, чтобы сохранить здание. По данным ТРК «ТЕРРА», около 400 тысяч рублей не выплачено рабочим только за демонтаж кровли. Задолженность по другим работам накопилась уже за три месяца. На объекте сменились несколько бригад. Даже охране, которая пока на посту, жалованье за май задержали на 10 дней.
Владимир Филипенко, руководитель Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области:
- Приоритетность видов работ - их надо поменять, и это главная причина. Поскольку сегодня заказчик не подписывает выполненный объем работ, которые не предусмотрены - они уже превысили 10-процентный объем непредвиденных затрат. И естественно, заказчик их не финансирует, пока корректировки не будет в документации, пока это будет согласовано с заказчиком, в экспертизе ведомственной и утвержденной Минкультом России.
Подрядчиком реконструкции Фабрики-кухни выступает питерская компания «ЭТС». Сумма контракта изначально составляла 577 миллионов рублей. Проблемы с финансированием начались еще в январе, а весной усугубились. В результате подрядчики провели работы на сумму свыше 30 миллионов рублей, а получили по актам приемки только 11. Эксклюзивный репортаж – сегодня в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в 18:45.
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