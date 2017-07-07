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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Пассаж не прошел

Пассаж не прошел

ООО "Самарский пассаж" не удалось взыскать почти 350 миллионов рублей с областного ГУП "Центр размещения рекламы" и компании "СамРЭК". Спор развернулся из-за здания знаменитой "Фабрики-кухни".
Как утверждал истец, между ним и "Центром размещения рекламы" в 2013-м году был заключен договор 

20 июня 2017, 05:03
В Самаре на Металлурге появится современный парк

В Самаре на Металлурге появится современный парк

Самарский парк 50-летия Октября, который расположен в районе проспекта Металлургов рядом со стадионом «Крыльев Советов», реконструируют. Там увеличат сцену и сделают ее многофункциональной, зимой будут заливать каток. Установят детские площадки с безопасным резиновым покрытием, универсальную спортплощадку и аттракционы. Отремонтируют все 

16 июня 2017, 03:53
Появилось видео закрытого на ремонт участка самарской набережной

Появилось видео закрытого на ремонт участка самарской набережной

В Интернете появилось видео с набережной в районе Ладьи, которая закрыта на реконструкцию. Ход работ сняли с воздуха. Как уже сообщала «ТЕРРА» ремонтировать четвертую очередь набережной начали в марте. Рабочим нужно укрепить монумент Ладья, построить новый фонтан, детскую и 
16 июня 2017, 01:45
Обновление самарской набережной ведется даже ночью

Обновление самарской набережной ведется даже ночью

Последний реконструируемый километр там, где расположена знаменитая Ладья, обретет новый вид до декабря этого года. Эту очередь благоустроят в рамках подготовки областной столицы к чемпионату мира по футболу. Здесь поменяют все инженерные коммуникации, отремонтируют подпорную стенку, заменят асфальтовое покрытие и 

8 июня 2017, 03:47
Самарцы остались без площади Куйбышева

Самарцы остались без площади Куйбышева

Реконструкцию площади Куйбышева должны завершить в октябре. Она будет закрыта для прогулок, пока там работают строители. Сейчас работы идут в скверах. Тротуары выложат плиткой. Затем начнут демонтировать асфальтовое покрытие площади. Проход в театр оперы и балета организован со стороны улицы 
8 июня 2017, 02:12
В блогах: в Самаре разбирают федеральный памятник архитектуры «Фабрика-кухня»

В блогах: в Самаре разбирают федеральный памятник архитектуры «Фабрика-кухня»

Здание Фабрики-кухни в Самаре начали разбирать. Фотографии появились в социальной сети.

«В настоящий момент идёт разбор конструкций Фабрики-кухни - памятника архитектуры федерального значения 1930-1932 гг. постройки, арх. Е.Н. Максимова. Частично разобрана кровля «серпа», а также переходы-галереи из «молота», - 
13 апреля 2017, 12:55
В Самаре Фабрику-кухню отреставрируют к декабрю 2017 года

В Самаре Фабрику-кухню отреставрируют к декабрю 2017 года

Победителем повторного аукциона на реконструкцию памятника архитектуры "Фабрика-кухня" в Самаре стала санкт-петербургская строительная компания "ЭТС", говорится в материалах сайта госзакупок. Цена контракта - 577 миллионов рублей.

Подрядчику следует провести первоочередные противоаварийные мероприятия, инъектирование и армирование кладки стен, ремонтно-реставрационные работы, устроить системы 

19 октября 2016, 12:52
Фабрику-кухню отремонтирует

Фабрику-кухню отремонтирует "Гранд"

Контракт на реставрацию фабрики-кухни завода имени Масленникова в Самаре выиграло питерское ООО «Гранд». Об этом говорится в сообщении на сайте госзакупок.
Как уже рассказывала Терра, федеральное государственное казенное учреждение "Центрреставрация" объявило тендер на проведение ремонтных и реставрационных работ на самарском 

23 августа 2016, 01:58
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