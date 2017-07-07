Обновление самарской набережной ведется даже ночью Последний реконструируемый километр там, где расположена знаменитая Ладья, обретет новый вид до декабря этого года. Эту очередь благоустроят в рамках подготовки областной столицы к чемпионату мира по футболу. Здесь поменяют все инженерные коммуникации, отремонтируют подпорную стенку, заменят асфальтовое покрытие и …