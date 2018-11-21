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«Бункер S» Эфир передачи от 20.11.2018  
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Материалы по теме:

Самарец зарезал жену и 2-летнюю дочку и покончил с собой

Самарец зарезал жену и 2-летнюю дочку и покончил с собой

В среду, 21 ноября, примерно в 15:30 в одной из квартир дома по улице Клинической в областной столице обнаружили тела трех человек - 56-летнего мужчины, его 36-летней супруги и их двухлетней дочери. Дверь жилища была закрыта изнутри.

По версии 
21 ноября 2018, 07:05
В Самаре завели уголовное дело из-за массового отравления детей в школе №81

В Самаре завели уголовное дело из-за массового отравления детей в школе №81

В областной столице возбудили уголовное дело из-за отравления детей. Напомним, что 15 и 16 ноября учащимся школы №81 стало плохо, в больницы обратились 14 детей и один взрослый. Шесть пациентов до сих пор находятся под наблюдением врачей. Им всем был 
21 ноября 2018, 05:18
В Тольятти из-за коммунальной аварии мерзнут более 20 тысяч человек

В Тольятти из-за коммунальной аварии мерзнут более 20 тысяч человек

В Тольятти 57 многоквартирных домов, в которых проживают 20 377 человек, среди которых 6 792 ребенка остались без отопления из-за аварии на теплотрассе. О ней стало известно в 09:01 в среду. Оказалось, что на трубопроводе теплоснабжения диаметром 700 мм в 
21 ноября 2018, 05:01
На самарской набережной появилась парилка для моржей

На самарской набережной появилась парилка для моржей

Недавно на набережной Волги в Самаре появился загадочный объект — конструкция, над которой поднимался пар или дым. Один из жителей города поинтересовался у представителей городской администрации, что это за дымящееся сооружение.
 
«Думал, шашлыки кто-то жарит 20 ноября в общественном месте... 
21 ноября 2018, 04:33
В Тольятти пьяный автомобилист столкнулся с «ГАЗелью»: есть пострадавшие

В Тольятти пьяный автомобилист столкнулся с «ГАЗелью»: есть пострадавшие

Во вторник, 20 ноября, произошла дорожная авария в Тольятти. В 13:40 55-летний пьяный водитель ехал на автомобиле Honda Fit по первому километру дороги Тольятти - Подстепки в направлении Автограда. Нарушив правила дорожного движения, он оказался на встречной полосе, где его 
21 ноября 2018, 01:29
Житель Сызрани просил за автограф Филиппа Киркорова 10 000 рублей

Житель Сызрани просил за автограф Филиппа Киркорова 10 000 рублей

Некоторые жители Сызрани решили подзаработать на фанатской любви: после концерта поп-идола Филиппа Киркова в местном ледовом дворце один из зрителей решил продать автограф певца. За роспись звезды он просил 10 000 рублей. Интересно, что сейчас размещенное на одном из 
21 ноября 2018, 12:04
В Самарской области столкнулись «буханка» и Hyundai: травмированы четверо

В Самарской области столкнулись «буханка» и Hyundai: травмированы четверо

Во вторник вечером, 20 ноября, произошла крупная авария на 132 километре трассы «Самара-Бугуруслан» в Похвистневском районе. По предварительным данным, водитель иномарки не сумел справиться с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «УАЗом». Различные травмы получили четыре человека 
21 ноября 2018, 09:57
В Сызрани столкнулись иномарки: пострадали двое детей

В Сызрани столкнулись иномарки: пострадали двое детей

В понедельник, 19 ноября, произошла авария в Сызрани. В 15:00 37-летняя автоледи ехала на иномарке Kia Sportage по улице 1-ая линия со стороны Сердовинской в направлении улицы Центральной. По неизвестной причине она оказалась на встречной полосе и ее машина столкнулась 
20 ноября 2018, 05:19
Автоледи разбила каршеринговую машину в Самаре

Автоледи разбила каршеринговую машину в Самаре

19 ноября в Самаре произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля. Женщина за рулем арендованного «Хендэ Соляриса» двигалась по улице Ульяновской. Там она столкнулась с «Рено Дастер», а после этого врезалась в дерево. Уточняется, что авария обошлась без пострадавших.
20 ноября 2018, 03:41
Дополнительные места для парковки организуют из-за концерта Филиппа Киркорова в Сызрани

Дополнительные места для парковки организуют из-за концерта Филиппа Киркорова в Сызрани

19 ноября в Сызрани выступит поп-певец Филипп Киркоров. Он даст концерт в комплексе «Роснефть арена». Зрителям представят программу #ЦветНастроенияСиний.

Стоит отметить, что для того, чтобы все зрители смогли без проблем оставить свои автомобили, будут организованы дополнительные места для парковки. 
19 ноября 2018, 03:12
Антигламур, гаражи и свалки: в Сызрани сняли пародию на песню Димы Билана

Антигламур, гаражи и свалки: в Сызрани сняли пародию на песню Димы Билана

Творческая группа из Сызрани под названием The Sprut решила пошутить над поп-певцом Димой Биланом. Умельцы сняли и выложили в сеть клип-пародию на песню «Держи». Ролик они приурочили к концерту исполнителя, который должен состояться в городе 14 ноября.

Группа решила 
6 ноября 2018, 11:58
Женщина получила 7 лет тюрьмы за то, что забила до смерти своего собутыльника

Женщина получила 7 лет тюрьмы за то, что забила до смерти своего собутыльника

В Сызрани завершился процесс над местной жительницей, которая обвинялась в убийстве по неосторожности.

По информации следствия, фигурантка дела распивала спиртное со своим знакомым. В какой-то момент они поссорились. Женщина нанесла мужчине несколько сильных ударов по голове, туловищу и конечностям. От полученных 

1 ноября 2018, 11:22
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