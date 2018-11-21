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Самарец зарезал жену и 2-летнюю дочку и покончил с собой
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21 ноября 2018, 07:05
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В Самаре завели уголовное дело из-за массового отравления детей в школе №81
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21 ноября 2018, 05:18
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В Тольятти из-за коммунальной аварии мерзнут более 20 тысяч человек
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21 ноября 2018, 05:01
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На самарской набережной появилась парилка для моржей
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21 ноября 2018, 04:33
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В Тольятти пьяный автомобилист столкнулся с «ГАЗелью»: есть пострадавшие
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21 ноября 2018, 01:29
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Житель Сызрани просил за автограф Филиппа Киркорова 10 000 рублей
Некоторые жители Сызрани решили подзаработать на фанатской любви: после концерта поп-идола Филиппа Киркова в местном ледовом дворце один из зрителей решил продать автограф певца. За роспись звезды он просил 10 000 рублей. Интересно, что сейчас размещенное на одном из …
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21 ноября 2018, 12:04
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В Самарской области столкнулись «буханка» и Hyundai: травмированы четверо
Во вторник вечером, 20 ноября, произошла крупная авария на 132 километре трассы «Самара-Бугуруслан» в Похвистневском районе. По предварительным данным, водитель иномарки не сумел справиться с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «УАЗом». Различные травмы получили четыре человека …
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21 ноября 2018, 09:57
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В Сызрани столкнулись иномарки: пострадали двое детей
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20 ноября 2018, 05:19
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Автоледи разбила каршеринговую машину в Самаре
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20 ноября 2018, 03:41
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Дополнительные места для парковки организуют из-за концерта Филиппа Киркорова в Сызрани
19 ноября в Сызрани выступит поп-певец Филипп Киркоров. Он даст концерт в комплексе «Роснефть арена». Зрителям представят программу #ЦветНастроенияСиний.
Стоит отметить, что для того, чтобы все зрители смогли без проблем оставить свои автомобили, будут организованы дополнительные места для парковки. …
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19 ноября 2018, 03:12
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Антигламур, гаражи и свалки: в Сызрани сняли пародию на песню Димы Билана
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6 ноября 2018, 11:58
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Женщина получила 7 лет тюрьмы за то, что забила до смерти своего собутыльника
В Сызрани завершился процесс над местной жительницей, которая обвинялась в убийстве по неосторожности.
По информации следствия, фигурантка дела распивала спиртное со своим знакомым. В какой-то момент они поссорились. Женщина нанесла мужчине несколько сильных ударов по голове, туловищу и конечностям. От полученных …
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1 ноября 2018, 11:22