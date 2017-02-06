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Бункер S

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Материалы по теме:

Ребенок и трое взрослых пострадали при пожаре в Тольятти

Ребенок и трое взрослых пострадали при пожаре в Тольятти

В воскресенье, 5 февраля, в Автозаводском районе Тольятти произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Сообщение поступило в МЧС в 11:02. Фото с места происшествия опубликовано в социальной сети. По словам очевидцев, возгорание произошло в квартире на седьмом этаже. По предварительной 
6 февраля 2017, 09:35
Под Самарой в ДТП с «перевертышем» пострадали 3 человека, есть фото

Под Самарой в ДТП с «перевертышем» пострадали 3 человека, есть фото

В Похвистневском районе Самарской области в четверг, 2 февраля, произошло ДТП, в котором пострадали три человека. На 138-м километре дороги Самара - Бугуруслан столкнулись две иномарки: «Шевроле Круз» и Nissan X-Trail. 

По предварительной версии, 29-летний водитель «Шевроле» при обгоне выехал на 

3 февраля 2017, 02:40
В Кинеле девушка забыла про ручник и въехала в АЗС

В Кинеле девушка забыла про ручник и въехала в АЗС

В группе «Самара онлайн» соцсети «ВКонтакте» рассказали про ДТП, которое случилось сегодня в Кинеле. Молодая девушка пошла расплачиваться за бензин на заправке «Роснефти» и, к сожалению, забыла о существовании ручного тормоза. Результат - новехонький кроссовер впечатался в стенку АЗС. 
2 февраля 2017, 05:21
В Самаре расплавился киоск с шаурмой, есть фото

В Самаре расплавился киоск с шаурмой, есть фото

В ночь на 2 февраля пожарные получили сообщение о возгорании в Октябрьском районе. На улице Скляренко загорелся киоск с шаурмой. По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 3:31. К месту ЧП направили 4 пожарные машины. В тушении приняли участие 
2 февраля 2017, 04:03
Фура перекрыла дорогу в Самару после ДТП, есть фото

Фура перекрыла дорогу в Самару после ДТП, есть фото

В социальных сетях появилась информация о нескольких ДТП под Самарой. Очевидцы опубликовали фотографии. Одна из аварий, по предварительной информации, произошла на трассе М-5 между Тольятти и Самарой. В направлении областного центра столкнулись три автомобиля и фура.

«Фура перегородила всю 
2 февраля 2017, 02:32
В Самаре трамвай придавил кроссовер на Московском шоссе, есть фото

В Самаре трамвай придавил кроссовер на Московском шоссе, есть фото

В среду, 1 февраля на Московском шоссе в районе Самарского университета произошло ДТП с участием общественного транспорта. Трамвай прижал к столбу кроссовер «Фольксваген Тигуан». Фото с места происшествия появилось в соцсети. По словам очевидцев, иномарка столкнулась с вагоном, следовавшим в 
2 февраля 2017, 10:39
Появилось видео массового ДТП на Волжском шоссе в Самаре

Появилось видео массового ДТП на Волжском шоссе в Самаре

В четверг, 19 января, в Самаре на Волжском шоссе произошло массовое ДТП. По предварительной информации, столкнулись четыре автомобиля – два фургона и две легковушки. Очевидец опубликовал в социальной сети видео с места происшествия. Судя по времени, указанному на записи, автомобилист 

19 января 2017, 11:40
Водителя Range Rover, участвовавшего в ДТП на Овраге, накажут за опасное вождение

Водителя Range Rover, участвовавшего в ДТП на Овраге, накажут за опасное вождение

Сегодня, 12 октября, в отношении водителя Range Rover вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении за опасное вождение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
Кроме того, в отношении обоих водителей – и Range Rover и Audi - вынесено 
12 октября 2016, 10:47
В Самаре установлен виновник ДТП с 11 машинами

В Самаре установлен виновник ДТП с 11 машинами

По информации ГИБДД, массовое ДТП в Постниковом овраге спровоцировал водитель Audi A4. Согласно сообщению от Госавтоинспекции, 50-летний автомобилист при перестроении допустил столкновение с Land Rover, которым управлял 33-летний водитель. От удара обе машины вылетели на встречную полосу, где «Ауди» разбила 
12 октября 2016, 12:11
На Ново-Садовой восстановлено движение после крупного ДТП - МВД

На Ново-Садовой восстановлено движение после крупного ДТП - МВД

В областной полиции сообщили официальную информацию о массовом ДТП, произошедшем сегодня, 11 октября, в районе Постникова оврага. На улице Ново-Садовой восстановлено движение после крупного ДТП, указано в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

На территории Октябрьского района в 
11 октября 2016, 02:58
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