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Ребенок и трое взрослых пострадали при пожаре в Тольятти
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6 февраля 2017, 09:35
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Под Самарой в ДТП с «перевертышем» пострадали 3 человека, есть фото
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3 февраля 2017, 02:40
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В Кинеле девушка забыла про ручник и въехала в АЗС
В группе «Самара онлайн» соцсети «ВКонтакте» рассказали про ДТП, которое случилось сегодня в Кинеле. Молодая девушка пошла расплачиваться за бензин на заправке «Роснефти» и, к сожалению, забыла о существовании ручного тормоза. Результат - новехонький кроссовер впечатался в стенку АЗС. …
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2 февраля 2017, 05:21
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В Самаре расплавился киоск с шаурмой, есть фото
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2 февраля 2017, 04:03
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Фура перекрыла дорогу в Самару после ДТП, есть фото
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2 февраля 2017, 02:32
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В Самаре трамвай придавил кроссовер на Московском шоссе, есть фото
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2 февраля 2017, 10:39
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Появилось видео массового ДТП на Волжском шоссе в Самаре
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19 января 2017, 11:40
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Водителя Range Rover, участвовавшего в ДТП на Овраге, накажут за опасное вождение
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12 октября 2016, 10:47
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В Самаре установлен виновник ДТП с 11 машинами
По информации ГИБДД, массовое ДТП в Постниковом овраге спровоцировал водитель Audi A4. Согласно сообщению от Госавтоинспекции, 50-летний автомобилист при перестроении допустил столкновение с Land Rover, которым управлял 33-летний водитель. От удара обе машины вылетели на встречную полосу, где «Ауди» разбила …
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12 октября 2016, 12:11
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На Ново-Садовой восстановлено движение после крупного ДТП - МВД
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11 октября 2016, 02:58