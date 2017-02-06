В Похвистневском районе Самарской области в четверг, 2 февраля, произошло ДТП, в котором пострадали три человека. На 138-м километре дороги Самара - Бугуруслан столкнулись две иномарки: «Шевроле Круз» и Nissan X-Trail.

По предварительной версии, 29-летний водитель «Шевроле» при обгоне выехал на …