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Бункер S

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Цифры. Эфир передачи от 3 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

При столкновении двух машин на трассе под Пензой погибли четыре человека

При столкновении двух машин на трассе под Пензой погибли четыре человека

Два легковых автомобиля столкнулись 1 февраля в Пензенской области. Итогом трагедии на трассе стала гибель четырех человек, сообщают российские информагентства со ссылкой на правоохранителей.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на 20-м километре автодороги Пенза-Шемышейка-Лопатино. По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Hyundai Solaris 

1 февраля 2017, 05:19
В Уфе трактор перевернулся при уборке снега

В Уфе трактор перевернулся при уборке снега

Весьма нетипичное дорожно-транспортное происшествие случилось в столице Башкирии с участием трактора. Тяжелая машина перевернулась при уборке снега на улице Кировоградской.
Сделанные очевидцами аварии снимки были размещены в Сети и вызвали волну обсуждения со стороны пользователей. Кабина трактора упала на бок, 

30 января 2017, 01:07
Автомобильная катастрофа с участием многотонных грузовиков произошла сегодня утром на трассе М5-Урал

Автомобильная катастрофа с участием многотонных грузовиков произошла сегодня утром на трассе М5-Урал

Один из водителей погиб на месте. Его грузовик восстановлению не подлежит.
ТЕРРА уже сообщала о печальных рекордах федеральной автодороги на территории губернии. В июле прошлого года здесь был показан шестисотпроцентный рост количества смертей. 21 погибший после троих в июне. Печальную 

27 января 2017, 06:05
На трассе «Оренбург – Казань» столкнулись «Газель» и ВАЗ-2110

На трассе «Оренбург – Казань» столкнулись «Газель» и ВАЗ-2110

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 17 километре трассы «Казань-Оренбург-Акбулак». Столкнулись автомобили «ВАЗ-21110» и «ГАЗель».
В результате этой аварии в стационар с многочисленными серьезными травмами, в том числе головы, попали 20-летний мужчина и 32-летняя женщина. Об этом информируют региональные агентства со ссылкой 

26 января 2017, 03:00
От «Роскосмоса» ждут отставок

От «Роскосмоса» ждут отставок

Правительство России ждет от госкорпорации «Роскосмос» кадровых решений на предприятиях, занимавшихся изготовлением ракеты «Союз-У» и космического грузовика «Прогресс МС-04», которые потерпели крушение 1 декабря. Об этом сообщают федеральные СМИ.

Напомним, носитель, построенный в самарском ракетно-космическом центре «Прогресс», должен 
20 января 2017, 12:25
Роскосмос проинформировал NASA о причинах аварии грузового «Прогресса»

Роскосмос проинформировал NASA о причинах аварии грузового «Прогресса»

Роскосмос проинформировал американское космическое агентство NASA о причинах гибели космического грузовика "Прогресс МС-04". Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Рогозина.
По словам Рогозина, ситуация сложилась неординарная, так как у корабля пропала телеметрия. В конечном итоге сотрудники 

19 января 2017, 04:40
Роскосмос привлек экспертов NASA к анализу причин крушения «Прогресса»

Роскосмос привлек экспертов NASA к анализу причин крушения «Прогресса»

Руководство Роскосмоса решило привлечь экспертов американского космического ведомства NASA к расследованию причин крушения «грузовика» «Прогресс МС-04», рассказывают российские СМИ. Напомним, космический корабль прекратил подавать сигналы 1 декабря.
На протяжении четырех недель в Роскосмосе пытаются установить причины аварии ракеты-носителя «Союз-У» с 

29 декабря 2016, 03:05
NASA поможет расследовать крушение «Прогресса МС-04»

NASA поможет расследовать крушение «Прогресса МС-04»

Национальное агентство по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США поможет Роскосмосу расследовать крушение самарской ракеты «Союз-У» с транспортным кораблем «Прогресс МС-04», которое произошло 1 декабря. Отечественное ведомство объясняет необходимость консультаций с американскими коллегами исключительной сложностью аварии. Следствие продолжается четыре недели, 

29 декабря 2016, 02:51
НПО автоматики разрабатывает новую систему управления для ракет будущего

НПО автоматики разрабатывает новую систему управления для ракет будущего

НПО автоматики Свердловской области приступило к созданию ключевых элементов системы управления для ракет будущего. К 2020 году планируется разработать несколько приборов, которые смогут улучшить точность выведения космических аппаратов на заданные орбиты. Об этом сообщают российские СМИ.
Разработка элементов системы управления подразумевается 

6 декабря 2016, 03:17
СМИ: Роскосмос планирует в 2017 году отказаться от ракет «Союз-У»

СМИ: Роскосмос планирует в 2017 году отказаться от ракет «Союз-У»

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники на космодроме Байконур, в 2017 году Роскосмос использует ракету-носитель «Союз-У» еще один раз, а затем откажется от ее применения. Последний старт корабля «Союз-У» с грузовиком «Прогресс МC-05» намечен на февраль будущего года.

5 декабря 2016, 09:18
В 2017 году Россия поставит США 19 ракетных двигателей

В 2017 году Россия поставит США 19 ракетных двигателей

В 2017 году «Энергомаш» поставит американским компаниям 19 двигателей для ракет. Так, 11 установок РД-180 получит корпорация United Launch Alliance для носителей «Атлас», а 8 двигателей РД-181 - компания Orbital ATK для ракет «Антарес».
Кроме того, «Энергомаш» ведет переговоры с Объединенной 

1 декабря 2016, 01:21
Роскосмос озвучил стоимость создания сверхтяжелой ракеты

Роскосмос озвучил стоимость создания сверхтяжелой ракеты

Создание отечественной ракеты-носителя сверхтяжелого класса и стартового стола для нее обойдется в сумму порядка 1,5 трлн рублей. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на первого замглавы "Роскосмоса" Александра Иванова.
Как сказал представитель госкорпорации, "Мы не создаем сразу сверхтяжелый носитель, 

29 ноября 2016, 12:56
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