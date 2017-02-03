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При столкновении двух машин на трассе под Пензой погибли четыре человека
Два легковых автомобиля столкнулись 1 февраля в Пензенской области. Итогом трагедии на трассе стала гибель четырех человек, сообщают российские информагентства со ссылкой на правоохранителей.
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1 февраля 2017, 05:19
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В Уфе трактор перевернулся при уборке снега
Весьма нетипичное дорожно-транспортное происшествие случилось в столице Башкирии с участием трактора. Тяжелая машина перевернулась при уборке снега на улице Кировоградской.
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30 января 2017, 01:07
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Автомобильная катастрофа с участием многотонных грузовиков произошла сегодня утром на трассе М5-Урал
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27 января 2017, 06:05
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На трассе «Оренбург – Казань» столкнулись «Газель» и ВАЗ-2110
Дорожно-транспортное происшествие случилось на 17 километре трассы «Казань-Оренбург-Акбулак». Столкнулись автомобили «ВАЗ-21110» и «ГАЗель».
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26 января 2017, 03:00
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От «Роскосмоса» ждут отставок
Правительство России ждет от госкорпорации «Роскосмос» кадровых решений на предприятиях, занимавшихся изготовлением ракеты «Союз-У» и космического грузовика «Прогресс МС-04», которые потерпели крушение 1 декабря. Об этом сообщают федеральные СМИ.
Напомним, носитель, построенный в самарском ракетно-космическом центре «Прогресс», должен …
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20 января 2017, 12:25
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Роскосмос проинформировал NASA о причинах аварии грузового «Прогресса»
Роскосмос проинформировал американское космическое агентство NASA о причинах гибели космического грузовика "Прогресс МС-04". Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Рогозина.
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19 января 2017, 04:40
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Роскосмос привлек экспертов NASA к анализу причин крушения «Прогресса»
Руководство Роскосмоса решило привлечь экспертов американского космического ведомства NASA к расследованию причин крушения «грузовика» «Прогресс МС-04», рассказывают российские СМИ. Напомним, космический корабль прекратил подавать сигналы 1 декабря.
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29 декабря 2016, 03:05
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NASA поможет расследовать крушение «Прогресса МС-04»
Национальное агентство по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США поможет Роскосмосу расследовать крушение самарской ракеты «Союз-У» с транспортным кораблем «Прогресс МС-04», которое произошло 1 декабря. Отечественное ведомство объясняет необходимость консультаций с американскими коллегами исключительной сложностью аварии. Следствие продолжается четыре недели, …
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29 декабря 2016, 02:51
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НПО автоматики разрабатывает новую систему управления для ракет будущего
НПО автоматики Свердловской области приступило к созданию ключевых элементов системы управления для ракет будущего. К 2020 году планируется разработать несколько приборов, которые смогут улучшить точность выведения космических аппаратов на заданные орбиты. Об этом сообщают российские СМИ.
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6 декабря 2016, 03:17
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СМИ: Роскосмос планирует в 2017 году отказаться от ракет «Союз-У»
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5 декабря 2016, 09:18
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В 2017 году Россия поставит США 19 ракетных двигателей
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1 декабря 2016, 01:21
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Роскосмос озвучил стоимость создания сверхтяжелой ракеты
Создание отечественной ракеты-носителя сверхтяжелого класса и стартового стола для нее обойдется в сумму порядка 1,5 трлн рублей. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на первого замглавы "Роскосмоса" Александра Иванова.
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29 ноября 2016, 12:56