В Зубчаниновке под колесами локомотива погиб неизвестный мужчина Вчера, 25 августа, в 11:57 на 1116 км Куйбышевской железной дороги в районе станции Зубчаниновка маневровым локомотивом был смертельно травмирован мужчина. Личность погибшего пока не установлена. При себе у него не было никаких документов. По одной из версий стражей порядка, …