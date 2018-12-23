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Материалы по теме:

Под Самарой раздробило ногу мужчине, попавшему под грузовой поезд

Под Самарой раздробило ногу мужчине, попавшему под грузовой поезд

Вчера, 1 июня, около 6 часов вечера на 1179 километре Куйбышевской железной дороги на перегоне Средневолжская — Козелковская под грузовой поезд попал мужчина, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.

По информации ведомства, у пострадавшего раздробило 
2 июня 2018, 02:47
Товарный поезд сбил насмерть человека под Похвистнево

Товарный поезд сбил насмерть человека под Похвистнево

35-летний мужчина шел вдоль железнодорожных путей в наушниках.
3 февраля 2018, 02:30
Поезд «Самара-Нижневартовск» ночью сбил пенсионера под Екатеринбургом

Поезд «Самара-Нижневартовск» ночью сбил пенсионера под Екатеринбургом

В ночь с 29 на 30 сентября, на железнодорожной станции Кольцово под Екатеринбургом пассажирский поезд «Самара – Нижневартовск» насмерть сбил 61-летнего мужчину. Как передает «Наша газета», трагедия случилась в 1:05 ночи.
 
По предварительной информации, машинист применил экстренное торможение, 
1 октября 2017, 02:17
В Зубчаниновке под колесами локомотива погиб неизвестный мужчина

В Зубчаниновке под колесами локомотива погиб неизвестный мужчина

Вчера, 25 августа, в 11:57 на 1116 км Куйбышевской железной дороги в районе станции Зубчаниновка маневровым локомотивом был смертельно травмирован мужчина. Личность погибшего пока не установлена. При себе у него не было никаких документов. По одной из версий стражей порядка, 
26 августа 2017, 04:58
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