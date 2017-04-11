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На Ново-Садовой появится котлован: эксклюзивное видео ТРК «ТЕРРА»
В понедельник, 10 апреля, на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» вышел эксклюзивный сюжет о строительстве самарского метрополитена. Журналисты ТРК «ТЕРРА» побывали на перекрытом участке улицы Ново-Садовой. Движение транспорта между Первомайской и Полевой планируют открыть осенью.
На Ново-Садовой появится котлован …
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11 апреля 2017, 04:34
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Появилось новое видео со стройки тоннеля на Московском шоссе в Самаре
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10 апреля 2017, 11:46
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Видео в блогах: «Ад на Ново-Вокзальной»
Самарец Алексей Башмаков показал в "Фейсбуке", с каким усилием приходится преодолевать автомобилистам практически полностью убитый участок дороги на улице Ново-Вокзальной, между 11-м и 7-м микрорайонами. "Еще с прошлой осени местные жители куда только не жаловались - писали через "твиттер"-приемные сити-менеджеру, …
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7 апреля 2017, 05:45
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В Петербурге в результате взрыва рухнула стена многоэтажки, есть видео
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6 апреля 2017, 04:57
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В блогах: кто ответит за разрушение домов?
Блогер Екатерина Букова спрашивает в "ЖЖ", кто ответит за разрушение домов на левом берегу реки Самары в районе улиц Тракторной и Гаванской? "С недавних пор жизнь местных жителей превратилась в нескончаемый кошмар. На реке круглосуточно ведется добыча песка. В …
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9 августа 2016, 09:33