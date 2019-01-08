В Самаре задержали 30-летнюю уроженку одной из соседних республик. Сотрудники самарской полиции полагают, что подозреваемая может быть причастна к целой серии преступлений в отношении пенсионеров.
По сведениям оперативников, подозреваемая под видом дальней родственницы входила в доверие к пожилым людям и выманивала у них деньги на срочное лечение. Полицейские просят посмотреть это видео - возможно кто-нибудь узнает эту женщину.
Так одной из жертв стала пожилая семейная пара. Доверчивые пенсионеры, пытаясь спасти «свою дальнюю родственницу», сняли с банковского счета накопленные за многие годы деньги и передали их в руки лжеродственницы.
Управление МВД России по Самаре убедительно просит всех, кто пострадал от действий злоумышленницы, обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 373-76-40 и 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
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