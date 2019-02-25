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Бывший врач-анестезиолог, который изнасиловал пациентку, отправится на три года в колонию
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25 февраля 2019, 09:39
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В блогах: ЖКС! Вы работать будете или как?
Блогер verqiz обращается к самарской управляющей компании ЖКС с вопросом, когда она начнет работать? "Зима подходит к своему завершению! А вот ЖКС как-то не очень справляется с уборкой снега во дворах, а может, даже и не пытается это делать …
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25 февраля 2019, 08:53
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В блогах: фермерство как хобби, бизнес и образ жизни
Самарский блогер Наталья Ширяева решила развенчать миф о том, что в России "деревня умирает, там нет молодежи, кто смог - тот свалил". "На мой взгляд, если это применимо к русской деревни, то только локально, - пишет автор. - Жизнь …
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25 февраля 2019, 08:48
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Прокуратура проверит все управляющие компании в Самарской области
Уже в первом полугодии все управляющие компании Самарской области проверит прокуратура. В последнее время на работу УК стали массово жаловаться жители. Они подозревают коммунальщиков в нецелевом расходе средств. Надзорное ведомство проверит все организации отрасли, в том числе проведение ими текущего …
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25 февраля 2019, 07:17
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Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети
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25 февраля 2019, 03:06
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В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?
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23 февраля 2019, 08:01
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70 тысяч самарцев могут рассчитывать на индексацию пенсий сверх прожиточного минимума
Число пенсионеров в Самарской области превысило 1 миллион человек. Это исторический максимум. Долгие годы цифра колебалась около этой границы, но ее не превышала. Сейчас региональный Пенсионный фонд готов к исполнению поручения президента РФ Владимира Путина индексировать пенсии сверх прожиточного минимума. …
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22 февраля 2019, 12:20
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Как обезопасить себя от посягательств киберпреступников?
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21 февраля 2019, 11:08
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Часть «Парк Хауса» хотят снести
Департамент управления имуществом мэрии Самары обратился в областной арбитражный суд с требованием обязать владельца торгового центра «Парк Хаус» демонтировать часть здания площадью 1250 квадратных метров. Кроме того, чиновники хотят взыскать с бизнесменов 800 тысяч рублей необоснованного обогащения за пользование земельным …
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29 января 2019, 09:10
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Реальные доходы населения в России падают пятый год подряд
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28 января 2019, 09:46
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"Московский" пытаются признать банкротом
ООО "Акцент" обратилось в арбитражный суд Самарской области с иском о признании банкротом компании "Московский" - оператора одноимённого торгово-развлекательного комплекса на Московском шоссе. ТРК, входящий в группу "Виктор и Ко" известного самарского бизнесмена Виктора Суркова, последние несколько лет переживает финансовые …
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24 января 2019, 09:33
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Эксперты рассказали, в каких регионах России больше всего выросла зарплата
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1 октября 2018, 12:05
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