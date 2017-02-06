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Разорвало пополам авто в массовом ДТП под Самарой, есть фото
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6 февраля 2017, 09:48
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Под Тольятти маньяк с отвёрткой напал на двух женщин: одна из них скончалась
По предварительным данным, злоумышленник нанёс им многочисленные колото-резаные раны, передает Лайф со ссылкой на источник в полиции.
Женщин обнаружил рано утром сторож СНТ "Мечта" под Тольятти, рядом с селом Васильевка. Мужчина вызвал скорую. Одна из пострадавших скончалась в …
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5 февраля 2017, 01:22
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В Тольятти лыжник нашел в лесу мертвого пенсионера
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5 февраля 2017, 12:58
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Под Самарой в ДТП с «перевертышем» пострадали 3 человека, есть фото
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3 февраля 2017, 02:40
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В Самаре расплавился киоск с шаурмой, есть фото
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2 февраля 2017, 04:03
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Фура перекрыла дорогу в Самару после ДТП, есть фото
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2 февраля 2017, 02:32
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В блогах: ужас в тольяттинской квартире
Тольяттинка Яна Левина показала в соцсети «ВКонтакте» «страшную картину, увиденную в одной из квартир города». «Именно так - в горе мусора из бутылок, остатков еды и грязных вещей - живет одинокая незрячая женщина. Ходить она тоже не может. Весь …
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1 февраля 2017, 05:07
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Тольяттинец дал отпор налетчику с молотком, есть видео
В Интернете появилось видео инцидента, который, согласно комментарию, произошел в Тольятти. Камера, предположительно установленная на двери подъезда, зафиксировала нападение на мужчину. К нему сзади подошел неизвестный молодой человек. На голове у него был капюшон, в руке молоток. Парень нанес мужчине …
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1 февраля 2017, 01:38
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В Самаре на Московском шоссе сгорела «Приора»
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29 января 2017, 03:28
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В Самаре на 6-месячную малышку упал снежный ком
Во вторник, 24 января, в Самаре в результате схода снега пострадал младенец. Инцидент произошел на улице Победы, передает портал samru.ru.
Мама вышла на прогулку с шестимесячной дочкой – она находилась в коляске. Возле подъезда с козырька прямо на …
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25 января 2017, 11:20
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Под Тольятти горел цех по окраске пластика, есть видео
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19 января 2017, 08:07
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Начата проверка по факту гибели самарца при пожаре на Мехзаводе
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17 января 2017, 02:39
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Cемья отравилась газом в самарской квартире на Партизанской
Накануне в Самаре случилось коммунальное ЧП – семья отравилась газом. Инцидент произошел 15 января на улице Партизанской, в квартире 192-го дома. Пострадал ребенок – 8-летняя девочка. Также отравление получила 29-летняя женщина, сообщает сайт samru.
Предварительно причиной происшествия называют …
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16 января 2017, 09:56
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В Самаре водитель «девятки» сбил на зебре женщину с 2-летним ребенком
В понедельник, 9 января, в Железнодорожном районе Тольятти пострадал ребенок. В 11:10 двухлетний мальчик переходил улицу Авроры по зебре в сопровождении 31-летней женщины. Пешеходов сбила вазовская «девятка». За рулем находился 28-летний мужчина. По данным полиции, водитель ехал по Балаковской и сбил людей …
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10 января 2017, 05:03
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В Самаре автоледи на «Мазде» сбила бабушку с ребенком
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15 декабря 2016, 03:38