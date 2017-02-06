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Бункер S

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Материалы по теме:

Разорвало пополам авто в массовом ДТП под Самарой, есть фото

Разорвало пополам авто в массовом ДТП под Самарой, есть фото

В воскресенье, 5 февраля, в социальных сетях появилось сообщение о массовом ДТП на волгоградской трассе в Самарской области. Очевидец опубликовал фото.

«На участке Чапаевск - Самара, недалеко от Красноармейской развилки. ДТП с несколькими машинами, на месте две скорые», - 
6 февраля 2017, 09:48
Под Тольятти маньяк с отвёрткой напал на двух женщин: одна из них скончалась

Под Тольятти маньяк с отвёрткой напал на двух женщин: одна из них скончалась

По предварительным данным, злоумышленник нанёс им многочисленные колото-резаные раны, передает Лайф со ссылкой на источник в полиции.

Женщин обнаружил рано утром сторож СНТ "Мечта" под Тольятти, рядом с селом Васильевка. Мужчина вызвал скорую. Одна из пострадавших скончалась в 
5 февраля 2017, 01:22
В Тольятти лыжник нашел в лесу мертвого пенсионера

В Тольятти лыжник нашел в лесу мертвого пенсионера

Вчера, 4 февраля, около 1 часу дня возле лыжни в лесном массиве Тольятти, примерно напротив Майского проезда, был обнаружен лежащий без сознания 70-летний мужчина. Об этом пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда. Как выяснилось, пенсионер скончался. По 
5 февраля 2017, 12:58
Под Самарой в ДТП с «перевертышем» пострадали 3 человека, есть фото

Под Самарой в ДТП с «перевертышем» пострадали 3 человека, есть фото

В Похвистневском районе Самарской области в четверг, 2 февраля, произошло ДТП, в котором пострадали три человека. На 138-м километре дороги Самара - Бугуруслан столкнулись две иномарки: «Шевроле Круз» и Nissan X-Trail. 

По предварительной версии, 29-летний водитель «Шевроле» при обгоне выехал на 

3 февраля 2017, 02:40
В Самаре расплавился киоск с шаурмой, есть фото

В Самаре расплавился киоск с шаурмой, есть фото

В ночь на 2 февраля пожарные получили сообщение о возгорании в Октябрьском районе. На улице Скляренко загорелся киоск с шаурмой. По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 3:31. К месту ЧП направили 4 пожарные машины. В тушении приняли участие 
2 февраля 2017, 04:03
Фура перекрыла дорогу в Самару после ДТП, есть фото

Фура перекрыла дорогу в Самару после ДТП, есть фото

В социальных сетях появилась информация о нескольких ДТП под Самарой. Очевидцы опубликовали фотографии. Одна из аварий, по предварительной информации, произошла на трассе М-5 между Тольятти и Самарой. В направлении областного центра столкнулись три автомобиля и фура.

«Фура перегородила всю 
2 февраля 2017, 02:32
В блогах: ужас в тольяттинской квартире

В блогах: ужас в тольяттинской квартире

Тольяттинка Яна Левина показала в соцсети «ВКонтакте» «страшную картину, увиденную в одной из квартир города». «Именно так - в горе мусора из бутылок, остатков еды и грязных вещей - живет одинокая незрячая женщина. Ходить она тоже не может. Весь 
1 февраля 2017, 05:07
Тольяттинец дал отпор налетчику с молотком, есть видео

Тольяттинец дал отпор налетчику с молотком, есть видео

В Интернете появилось видео инцидента, который, согласно комментарию, произошел в Тольятти. Камера, предположительно установленная на двери подъезда, зафиксировала нападение на мужчину. К нему сзади подошел неизвестный молодой человек. На голове у него был капюшон, в руке молоток. Парень нанес мужчине 

1 февраля 2017, 01:38
В Самаре на Московском шоссе сгорела «Приора»

В Самаре на Московском шоссе сгорела «Приора»

Вчера, 28 января, около 21:00 на пересечении Московского шоссе с улицей Советской Армии сгорел автомобиль, сообщают очевидцы в группе «ДТП 163» соцсети «ВКонтакте».
 
Как утверждает владелец «Лады Приоры», в пути следования он заметил дым из-под капота, после чего свернул 
29 января 2017, 03:28
В Самаре на 6-месячную малышку упал снежный ком

В Самаре на 6-месячную малышку упал снежный ком

Во вторник, 24 января, в Самаре в результате схода снега пострадал младенец. Инцидент произошел на улице Победы, передает портал samru.ru.

Мама вышла на прогулку с шестимесячной дочкой – она находилась в коляске. Возле подъезда с козырька прямо на 
25 января 2017, 11:20
Под Тольятти горел цех по окраске пластика, есть видео

Под Тольятти горел цех по окраске пластика, есть видео

В среду, 18 января, под Тольятти произошел крупный пожар. В селе Тимофеека Ставропольского района горел цех по окраске пластика. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в17:59. Площадь пожара – 1000 квадратных метров, за что происшествию присвоили повышенный ранг сложности.

В тушении 

19 января 2017, 08:07
Начата проверка по факту гибели самарца при пожаре на Мехзаводе

Начата проверка по факту гибели самарца при пожаре на Мехзаводе

Самарские следователи начали проверку по факту смерти мужчины, тело которого было обнаружено на месте пожара в Красноглинском районе Самары. Сообщение о происшествии поступило в МЧС 16 января в 20:57. Возгорание произошло в квартире дома на улице 16 квартал в поселке 

17 января 2017, 02:39
Cемья отравилась газом в самарской квартире на Партизанской

Cемья отравилась газом в самарской квартире на Партизанской

Накануне в Самаре случилось коммунальное ЧП – семья отравилась газом. Инцидент произошел 15 января на улице Партизанской, в квартире 192-го дома. Пострадал ребенок – 8-летняя девочка. Также отравление получила 29-летняя женщина, сообщает сайт samru.

Предварительно причиной происшествия называют 
16 января 2017, 09:56
В Самаре водитель «девятки» сбил на зебре женщину с 2-летним ребенком

В Самаре водитель «девятки» сбил на зебре женщину с 2-летним ребенком

В понедельник, 9 января, в Железнодорожном районе Тольятти пострадал ребенок. В 11:10 двухлетний мальчик переходил улицу Авроры по зебре в сопровождении 31-летней женщины. Пешеходов сбила вазовская «девятка». За рулем находился 28-летний мужчина. По данным полиции, водитель ехал по Балаковской и сбил людей 

10 января 2017, 05:03
В Самаре автоледи на «Мазде» сбила бабушку с ребенком

В Самаре автоледи на «Мазде» сбила бабушку с ребенком

В среду, 14 декабря, на улице Советской Армии в Самаре автомобиль «Мазда» сбил двух пешеходов, пострадал ребенок. ДТП произошло примерно в 12 часов. Машиной управляла 53-летняя автоледи.

По данным полиции, пешеходы переходили дорогу на зеленый свет. Пострадавшие – 12-летняя 
15 декабря 2016, 03:38
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