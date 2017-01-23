Девятилетний мальчик пострадал в результате ДТП в городе Октябрьск Самарской области. Инцидент произошел в воскресенье, 22 января, примерно в 12:30 на улице Ульяновской. Ребенок на санках скатился с горки и, вылетев на дорогу, врезался в автомобиль Lada Priora. Машиной управлял 30-летний водитель.
В результате ДТП мальчик получил ушиб колена. Его увезли в центральную городскую больницу, передает «Маленькая Сызрань».
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Под Курумочем фуру развернуло под мостом: дорога на Самару полностью перекрыта
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22 января 2017, 03:12
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Под Самарой столкнулись фура и автовоз: один водитель погиб (есть фото)
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21 января 2017, 03:06
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На трассе в Башкирии в ДТП погиб 82-летний водитель «Лады Гранты»
20 января на трассе в Башкирии, в Бижбулякском районе, случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись «Лада Гранта» и фура «МАЗ».
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В Самаре водитель BMW X5 сбил женщину и застрял в сугробе
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20 января 2017, 02:36
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Самарца подозревают в развращении собственного 4-летнего сына
В Самарской области расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении 29-летнего мужчины. Он является отцом 4-летнего мальчика. По данным правоохранителей, ребенок стал жертвой насильственных действий сексуального характера.
Преступление было совершено в ночь с 13 на 14 января, указано в материалах уголовного дела.
«Преступление, …
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17 января 2017, 05:17
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Неизвестный водитель сбил в Самаре 10-летнего мальчика и уехал
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27 декабря 2016, 12:03
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Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 5-месячного малыша в Волжском районе
Следственный комитет региона выясняет обстоятельства смерти 5-месячного малыша. В полицию обратились врачи скорой помощи, которых вызвали родственники ребенка в поселке Рассвет. По предварительным данным, его смерть в этот понедельник могла наступить от вирусной инфекции. Данных о следах насилия нет.
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20 декабря 2016, 04:55
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В Октябрьске «форточник» обокрал ночной магазин, пока продавцы спали
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10 декабря 2016, 04:57
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Водитель Mazda CX5 сбил ребенка в Сызрани, есть фото
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29 ноября 2016, 02:22
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В Октябрьске задержан водитель, сбивший женщину с 3-летней девочкой
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19 августа 2016, 04:03
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В Самарской области водитель Hyundai Solaris сбил насмерть пешехода
ДТП со смертельным исходом зарегистрировано в Октябрьске. Под колесами Hyundai Solaris погиб пешеход.
Трагедия случилась 31 июля в седьмом часу вечера. Иномаркой управлял 37-летний автомобилист. На улице Ульяновской машина сбила мужчину, неожиданно появившегося на дороге из-за остановившегося автобуса.
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1 августа 2016, 01:26
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В городе Октябрьск фургон УАЗ протаранил магазин с колготками
Сегодня, 14 апреля, в Октябрьске Самарской области произошло странное ДТП. Как пишет у себя ЖЖ блогер Виталий Самсонов, утром на улице Ленина грузовой фургон УАЗ въехал в магазин, расположенный на первом этаже жилого дома. «По предварительной версии очевидцев, у …
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14 апреля 2016, 10:37