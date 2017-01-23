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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 января 2017г 
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Материалы по теме:

Под Курумочем фуру развернуло под мостом: дорога на Самару полностью перекрыта

Под Курумочем фуру развернуло под мостом: дорога на Самару полностью перекрыта

Сегодня, 22 января, на участке магистрали М-5 «Урал» между Самарой и Тольятти случился настоящий транспортный коллапс из-за ДТП. Как пишет 63.ru, фуру развернуло под мостом, который расположен после поворота на Курумоч. Машина практически полностью перекрыла часть дороги по направлению в 
22 января 2017, 03:12
Под Самарой столкнулись фура и автовоз: один водитель погиб (есть фото)

Под Самарой столкнулись фура и автовоз: один водитель погиб (есть фото)

По предварительным данным ПСС по Самарской области, у одного из автомобилей во время обгона от порыва ветра сложился прицеп. С прицепом во встречном направлении столкнулся автовоз. Кабину фуры от удара смяло. Водитель, без признаков жизни, оказался зажатым в кабине. Для 
21 января 2017, 03:06
На трассе в Башкирии в ДТП погиб 82-летний водитель «Лады Гранты»

На трассе в Башкирии в ДТП погиб 82-летний водитель «Лады Гранты»

20 января на трассе в Башкирии, в Бижбулякском районе, случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись «Лада Гранта» и фура «МАЗ».
Авария произошла около одиннадцати часов дня на 18 км автодороги Бижбуляк-Аитово-граница Оренбургской области. Об этом информируют региональные агентства со ссылкой на 

20 января 2017, 03:21
В Самаре водитель BMW X5 сбил женщину и застрял в сугробе

В Самаре водитель BMW X5 сбил женщину и застрял в сугробе

В четверг, 19 января, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. По данным полиции, 29-летний мужчина на иномарке BMW X5 наехал на женщину, переходившую улицу Промышленности в неположенном месте. Затем автомобиль въехал в сугроб и застрял.

Авария случилась в 13:40. 

20 января 2017, 02:36
Самарца подозревают в развращении собственного 4-летнего сына

Самарца подозревают в развращении собственного 4-летнего сына

В Самарской области расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении 29-летнего мужчины. Он является отцом 4-летнего мальчика. По данным правоохранителей, ребенок стал жертвой насильственных действий сексуального характера.

Преступление было совершено в ночь с 13 на 14 января, указано в материалах уголовного дела.

«Преступление, 

17 января 2017, 05:17
Неизвестный водитель сбил в Самаре 10-летнего мальчика и уехал

Неизвестный водитель сбил в Самаре 10-летнего мальчика и уехал

Сотрудники полиции разыскивают автомобилиста, сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП. Инцидент произошел в Октябрьском районе Самары в понедельник, 26 декабря, примерно в 8 часов 10 минут. 10-летний мальчик переходил улицу Революционную у 28-го дома по Московскому шоссе. Ребенок шел 

27 декабря 2016, 12:03
Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 5-месячного малыша в Волжском районе

Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 5-месячного малыша в Волжском районе

Следственный комитет региона выясняет обстоятельства смерти 5-месячного малыша. В полицию обратились врачи скорой помощи, которых вызвали родственники ребенка в поселке Рассвет. По предварительным данным, его смерть в этот понедельник могла наступить от вирусной инфекции. Данных о следах насилия нет.
Известно, 

20 декабря 2016, 04:55
В Октябрьске «форточник» обокрал ночной магазин, пока продавцы спали

В Октябрьске «форточник» обокрал ночной магазин, пока продавцы спали

Инцидент случился в магазине круглосуточной торговли на улице Ульяновской в Октябрьске. В ночное время товар на этой точке реализуется через небольшое окно во входной двери. Именно через него злоумышленник сумел проникнуть в помещение, в этот момент продавцы спали, сообщает ГУ 
10 декабря 2016, 04:57
Водитель Mazda CX5 сбил ребенка в Сызрани, есть фото

Водитель Mazda CX5 сбил ребенка в Сызрани, есть фото

В понедельник, 28 ноября, в результате ДТП в Сызрани пострадал ребенок. В 16 часов 12-летний мальчик попал под колеса автомобиля Mazda CX5. Управлял машиной 36-летний водитель. Сообщается, что он находился в трезвом состоянии.

По данным полиции, автомобилист следовал от улицы Гагарина 

29 ноября 2016, 02:22
В Октябрьске задержан водитель, сбивший женщину с 3-летней девочкой

В Октябрьске задержан водитель, сбивший женщину с 3-летней девочкой

Самарская полиция сообщила о задержании водителя, скрывшегося с места ДТП. По его вине пострадали ребенок и женщина.

Авария случилась в городе Октябрьске. В четверг, 18 августа, около полудня на улице Ульяновской иномарка «Форд Фокус» сбила идущих навстречу пешеходов. Это 
19 августа 2016, 04:03
В Самарской области водитель Hyundai Solaris сбил насмерть пешехода

В Самарской области водитель Hyundai Solaris сбил насмерть пешехода

ДТП со смертельным исходом зарегистрировано в Октябрьске. Под колесами Hyundai Solaris погиб пешеход.

Трагедия случилась 31 июля в седьмом часу вечера. Иномаркой управлял 37-летний автомобилист. На улице Ульяновской машина сбила мужчину, неожиданно появившегося на дороге из-за остановившегося автобуса.
1 августа 2016, 01:26
В городе Октябрьск фургон УАЗ протаранил магазин с колготками

В городе Октябрьск фургон УАЗ протаранил магазин с колготками

Сегодня, 14 апреля, в Октябрьске Самарской области произошло странное ДТП. Как пишет у себя ЖЖ блогер Виталий Самсонов, утром на улице Ленина грузовой фургон УАЗ въехал в магазин, расположенный на первом этаже жилого дома. «По предварительной версии очевидцев, у 
14 апреля 2016, 10:37
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