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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Семь футов под килем: В Вологодской области теплоход с пассажирами сел на мель

Семь футов под килем: В Вологодской области теплоход с пассажирами сел на мель

Теплоход "Санкт-Петербург" с пассажирами на борту сель на мель на реке Шексна в Вологодской области. Это чрезвычайное происшествие случилось сегодня утром. Корабль направлялся из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург.
Как сообщают российские СМИ, на четырехпалубном судне находятся 166 пассажиров и 90 

17 мая 2017, 03:26
В Самаре на Проспекте Кирова автокран насмерть сбил ребенка

В Самаре на Проспекте Кирова автокран насмерть сбил ребенка

Сегодня утром в Самаре , на проспекте Кирова, автокран насмерть задавил двенадцатилетнюю девочку. Пятикласница шла в школу и пересекала дорогу на пешеходном переходе в районе дома номер 31. В это время в крайнем левом ряду в сторону Кировского моста двигался 

17 мая 2017, 09:00
Заживо погребенного младенца спасла собака в Китае

Заживо погребенного младенца спасла собака в Китае

В КНР собака спасла похороненного заживо ребенка, выкопав его из земли. Как рассказывает Daily Mail, это случилось в городе Цзянцзинь.
По сведениям издания, животное учуяло запах закопанного младенца и вырыла его. Хозяин собаки впоследствии с удивлением говорил, что ребенок тут 

16 мая 2017, 07:59
После смерти шестимесячного ребенка в больнице им. Семашко возбуждено уголовное дело

После смерти шестимесячного ребенка в больнице им. Семашко возбуждено уголовное дело

Самарские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 6-месячного ребенка в больнице имени Семашко. Напомним, трагедия случилась 25 февраля. В медучреждение девочку с подозрением на ротавирусную инфекцию доставили из детской клинической больницы №1, куда ранее ее с температурой привезла «скорая».

20 апреля 2017, 12:40
Теплоход затонул в речном порту Ульяновска

Теплоход затонул в речном порту Ульяновска

Транспортная прокуратура начала проверку после затопления теплохода в Ульяновском речном порту. Как информируют региональные агентства, в результате чрезвычайного происшествия пострадавших нет, попадания нефтепродуктов в акваторию Волги не произошло.
По информации надзорного ведомства, теплоход МБ-6120 принадлежит ульяновской судоходной компании «Фобос». Плавсредство 

19 апреля 2017, 01:30
Теплоход «Русь Великая» уперся в лёд под Сызранью

Теплоход «Русь Великая» уперся в лёд под Сызранью

Теплоход «Русь Великая», который вышел из Самары в Саратов, чтобы начать круизную навигацию, уперся в лёд под Сызранью, сообщают в группе «Теплоходная жизнь Саратова» соцсети «ВКонтакте».
 
У речников была надежда, что после открытия шлюзов в Балаково по Волге 
8 апреля 2017, 03:19
В Индии нашли девочку-маугли, выросшую в лесу среди обезьян

В Индии нашли девочку-маугли, выросшую в лесу среди обезьян

Сказка о Маугли в очередной раз перестала быть сказкой. В лесу, на севере Индии, была найдена девочка 8-12 лет, по всей видимости, все эти годы прожившая в обезьяньей стае. Возможность человеческого детеныша стать полноценным человеком медики оценивают в 50%.
В 

7 апреля 2017, 11:14
Самарским девушкам будут платить за роды до 25 лет

Самарским девушкам будут платить за роды до 25 лет

Рождаемость в Самарской области планируют простимулировать за счет специальных выплат. Их планируют назначать за первенца матерям до 25 лет.

По статистике, в последнее время чаще всего женщины становятся матерями в 27-28 лет, отметили чиновники.

Предполагается, что новая мера соцподдержки поможет улучшить демографическую 

1 марта 2017, 04:37
В самарской больнице после родов скончалась 25-летняя женщина

В самарской больнице после родов скончалась 25-летняя женщина

Куйбышевский межрайонный следственный отдел Самары возбудил уголовное дело по факту смерти роженицы в больнице, сообщает областной следственный комитет.

 

По версии следователей, в ноябре 2016 года в родотделении Самарской горбольницы № 10 25-летняя женщина родила ребенка. Через несколько часов роженица скончалась. По 

23 января 2017, 10:47
В самарской больнице после родов умерла 25-летняя женщина

В самарской больнице после родов умерла 25-летняя женщина

Самарские следователи завели уголовное дело по факту смерти молодой женщины после родов в родильном отделении городской больницы №10. Трагедия произошла в ноябре 2016 года. По версии следствия, трагедия случилась по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медиками своих профессиональных обязанностей.

Сообщается, что женщина 

23 января 2017, 05:27
Британские ученые рассказали о безопасных для родов днях недели

Британские ученые рассказали о безопасных для родов днях недели

Коллектив ученых из Англии установил, в какие дни недели женщине лучше всего рожать. В серии исследований участвовали около 1,5 млн человек.
По итогам наблюдений ученые определили, что день недели напрямую связан с протеканием процесса родов у представительниц прекрасного пола и 

17 января 2017, 08:16
Самарские путешественники боятся опоздать на выборы

Самарские путешественники боятся опоздать на выборы

Капитана теплохода могут заставить изменить график движения судна.
Группа туристов обратилась с жалобой в Общественную палату области. Они сообщили, что 18 сентября прибудут в Самару из Казани только в 20.30, то есть через полчаса после закрытия избирательных участков. Ранее турфирма 

12 сентября 2016, 01:14
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