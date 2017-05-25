На борту теплохода «Хирург Разумовский» родился ребенок. В круизе по маршруту Самара – Саратов – Самара одним пассажиром стало больше в 23.30.
Как сообщили корреспондентам «ТЕРРЫ» сотрудники компании «Спутник-Гермес», малыш появился на свет раньше срока на один месяц. Тем не менее, судовой врач Марина Петренко сумела принять девочку весом около двух с половиной килограммов, а затем маму – жительницу Самары и ее дочку с помощью специалистов МЧС доставили в больницу города Вольск. Обе чувствуют себя прекрасно.
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