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«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Материалы по теме:

Водитель иномарки сбил 7-летнего ребенка в Тольятти

Водитель иномарки сбил 7-летнего ребенка в Тольятти

29 мая в Тольятти произошло очередное ДТП с участием ребенка. 34-летний водитель  «Шевроле» двигался в жилой зоне со стороны улицы Ленина в направлении улицы Александра Кудашева. На одном из участков дороги иномарка сбила 7-летнего мальчика. По всей видимости, водитель просто 

30 мая 2018, 12:56
В Самарской области пьяный старпом судна уснул за штурвалом и оно врезалось в берег

В Самарской области пьяный старпом судна уснул за штурвалом и оно врезалось в берег

25 мая в Сызранском районе произошло ЧП на воде. Около села Печерское в берег Волги врезался сухогруз. На борту судна находились 14 человек и 2900 тонн зерна, которое было отправлено в Крым.

По информации силовиков, причиной происшествия стал человеческий 
28 мая 2018, 02:05
Два человека погибли на пожаре в Шигонском районе Самарской области

Два человека погибли на пожаре в Шигонском районе Самарской области

В ночь на 27 мая в Самарской области произошел крупный пожар. В 1:33 в селе Новодевичье Шигонского района загорелся частный дом. Пламя охватило 48 квадратных метров площади.

На место происшествия прибыли 4 пожарных на двух машинах. С возгоранием им 
28 мая 2018, 12:05
17-летний подросток упал с 6-го этажа жилого дома в Самаре

17-летний подросток упал с 6-го этажа жилого дома в Самаре

Вечером 24 мая в Самаре произошла трагедия. Из окна 6-го этажа дома на улице Кузнецкой выпал 17-летний подросток. От травм, полученных при падении, парень скончался на месте. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Самара» со ссылкой на собственный источник.
25 мая 2018, 10:56
Новая соцуслуга «Присмотр за детьми» появится в Самарской области

Новая соцуслуга «Присмотр за детьми» появится в Самарской области

В Самарской области вскоре появятся новые соцуслуги - присмотр за детьми и обеспечение компьютером, информирует губернская дума. Воспользоваться этим смогут семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, признанные нуждающимися в социальном обслуживании. Родители смогут на время оставлять ребенка под присмотром специалиста, чтобы 

24 мая 2018, 07:03
В Тольятти 11-летний ребенок надышался парами аэрозоля и умер

В Тольятти 11-летний ребенок надышался парами аэрозоля и умер

Тольяттинские следователи устанавливают обстоятельства гибели 11-летнего ребенка. Его тело было обнаружено 23 мая в квартире дома по Приморскому бульвару в Автозаводском районе. О ЧП сообщили родственники погибшего.

Как сообщает Волга Ньюс, смерть ребенка могла наступить из-за несчастного случая. 
24 мая 2018, 12:30
Пропавшую певицу нашли в Англии у отвесной скалы

Пропавшую певицу нашли в Англии у отвесной скалы

В пятницу, 4 мая, стало известно, что на мысе Бичи-Хед на южном побережье Англии нашли тело певицы и актрисы Ханны Нортхедж. 43-летняя женщина исчезла из фешенебельного отеля в Истборне в среду вечером, она должны была вернуться в Лондон, но до 
4 мая 2018, 09:13
Стали известны подробности ЧП с пассажирским автобусом в Самаре

Стали известны подробности ЧП с пассажирским автобусом в Самаре

В Самаре в четверг, 
3 мая 2018, 03:34
Под Тольятти парашютист приземлился на ЛЭП - получил ожоги и перелом ноги

Под Тольятти парашютист приземлился на ЛЭП - получил ожоги и перелом ноги

В понедельник, 10 октября, под Тольятти пострадал парашютист, приземлившийся на линию электропередачи. 27-летний мужчина получил ожоги и перелом ноги, сообщает портал «Волга Ньюс».

Инцидент произошел рядом с селом Подстепки. По предварительной информации, пострадавший - из Ульяновской области. Каким 
11 октября 2016, 12:08
Самарец без прав врезался в столб и погиб, есть фото

Самарец без прав врезался в столб и погиб, есть фото

Вчера, 28 июля, в Красноярском районе Самарской области случилось ДТП со смертельным исходом, сообщает региональное ГУ МВД.
 
Инцидент произошел на улице Речной в селе Нижняя Солонцовка. По предварительной версии полицейских, примерно 2:20 ночи 37-летний мужчина на автомобиле «Нива» ехал 

29 июля 2016, 05:13
Житель Бузулука на «Калине» врезался в опору ЛЭП

Житель Бузулука на «Калине» врезался в опору ЛЭП

Дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге Колтубановка - Партизанский в Оренбуржье. 25-летний житель Бузулука за рулем Лада-Калина не справился с управлением, скатился в кювет и буквально протаранил опору ЛЭП.
Виновник аварии выжил, однако не обошлось без многочисленных повреждений. С  черепно-мозговой травмой, 

26 мая 2016, 05:54
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