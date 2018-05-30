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Водитель иномарки сбил 7-летнего ребенка в Тольятти
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30 мая 2018, 12:56
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В Самарской области пьяный старпом судна уснул за штурвалом и оно врезалось в берег
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28 мая 2018, 02:05
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Два человека погибли на пожаре в Шигонском районе Самарской области
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28 мая 2018, 12:05
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17-летний подросток упал с 6-го этажа жилого дома в Самаре
Вечером 24 мая в Самаре произошла трагедия. Из окна 6-го этажа дома на улице Кузнецкой выпал 17-летний подросток. От травм, полученных при падении, парень скончался на месте. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Самара» со ссылкой на собственный источник.
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25 мая 2018, 10:56
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Новая соцуслуга «Присмотр за детьми» появится в Самарской области
В Самарской области вскоре появятся новые соцуслуги - присмотр за детьми и обеспечение компьютером, информирует губернская дума. Воспользоваться этим смогут семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, признанные нуждающимися в социальном обслуживании. Родители смогут на время оставлять ребенка под присмотром специалиста, чтобы …
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24 мая 2018, 07:03
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В Тольятти 11-летний ребенок надышался парами аэрозоля и умер
Тольяттинские следователи устанавливают обстоятельства гибели 11-летнего ребенка. Его тело было обнаружено 23 мая в квартире дома по Приморскому бульвару в Автозаводском районе. О ЧП сообщили родственники погибшего.
Как сообщает Волга Ньюс, смерть ребенка могла наступить из-за несчастного случая. …
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24 мая 2018, 12:30
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Пропавшую певицу нашли в Англии у отвесной скалы
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4 мая 2018, 09:13
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Стали известны подробности ЧП с пассажирским автобусом в Самаре
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3 мая 2018, 03:34
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Под Тольятти парашютист приземлился на ЛЭП - получил ожоги и перелом ноги
В понедельник, 10 октября, под Тольятти пострадал парашютист, приземлившийся на линию электропередачи. 27-летний мужчина получил ожоги и перелом ноги, сообщает портал «Волга Ньюс».
Инцидент произошел рядом с селом Подстепки. По предварительной информации, пострадавший - из Ульяновской области. Каким …
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11 октября 2016, 12:08
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Самарец без прав врезался в столб и погиб, есть фото
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29 июля 2016, 05:13
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Житель Бузулука на «Калине» врезался в опору ЛЭП
Дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге Колтубановка - Партизанский в Оренбуржье. 25-летний житель Бузулука за рулем Лада-Калина не справился с управлением, скатился в кювет и буквально протаранил опору ЛЭП.
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26 мая 2016, 05:54