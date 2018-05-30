В Самарской области пьяный старпом судна уснул за штурвалом и оно врезалось в берег 25 мая в Сызранском районе произошло ЧП на воде. Около села Печерское в берег Волги врезался сухогруз. На борту судна находились 14 человек и 2900 тонн зерна, которое было отправлено в Крым.



По информации силовиков, причиной происшествия стал человеческий …